Sniper System


Sistema Sniper

¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices!

El indicador 100% no repinta

Todas las capturas de pantalla fueron tomadas en el momento de la publicación (¡sin ajustes en el historial!)

¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo.

Operar con este indicador es muy fácil.

Esperamos una señal del indicador e introducimos la transacción según la flecha

(Flecha verde - Compra, Roja - Venta).


El indicador puede ser utilizado como un sistema de scalping independiente, así como parte de su sistema de comercio existente.

Parámetros del indicador:

Período de señal - 50.0 (Puede cambiar este parámetro para señales más precisas, se recomienda 50-200)

¡Le deseo mucho éxito en el comercio!

