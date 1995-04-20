Sniper System
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Sistema Sniper
¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices!
El indicador 100% no repinta
Todas las capturas de pantalla fueron tomadas en el momento de la publicación (¡sin ajustes en el historial!)
¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo.
Operar con este indicador es muy fácil.
Esperamos una señal del indicador e introducimos la transacción según la flecha
(Flecha verde - Compra, Roja - Venta).
El indicador puede ser utilizado como un sistema de scalping independiente, así como parte de su sistema de comercio existente.
Parámetros del indicador:
Período de señal - 50.0 (Puede cambiar este parámetro para señales más precisas, se recomienda 50-200)
¡Le deseo mucho éxito en el comercio!