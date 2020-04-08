Arrow Candle
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Arrow Candle - Estas son velas de colores que muestran la tendencia basada en el volumen y la pendiente de la tendencia.
Este indicador le mostrará el cambio de color en la siguiente barra de la vela de confirmación.
Velas azules = posible compra (el volumen aumenta), Velas rojas = debilidad alcista (el volumen disminuye) posible venta.
Arrow Candle está optimizado para operar en cualquier mercado y se puede utilizar en mercados con tendencia y sin tendencia.
El parámetro Super Multiplicador está ajustado a 5.0 por defecto (ajustar para señales más precisas).
Recomendado para su uso con el indicador de tendencia - Quantum Entry PRO