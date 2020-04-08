Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

Arrow Candle - Estas son velas de colores que muestran la tendencia basada en el volumen y la pendiente de la tendencia.

Este indicador le mostrará el cambio de color en la siguiente barra de la vela de confirmación.

Velas azules = posible compra (el volumen aumenta), Velas rojas = debilidad alcista (el volumen disminuye) posible venta.

Arrow Candle está optimizado para operar en cualquier mercado y se puede utilizar en mercados con tendencia y sin tendencia.

El parámetro Super Multiplicador está ajustado a 5.0 por defecto (ajustar para señales más precisas).

Recomendado para su uso con el indicador de tendencia - Quantum Entry PRO




