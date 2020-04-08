Quantum Entry MT4
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.10
- Activaciones: 10
Top Quantum Entry MT4 indicador que da señales para entrar en operaciones.
Puntos de entrada perfectos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices.
¡¡¡ El indicador 100% no se repinta!!!
¡Si una señal aparece, no desaparece más! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo.
Operar con este indicador es muy fácil.
Espere a que una señal del indicador y entrar en el acuerdo, de acuerdo con la flecha
(Flecha azul - Comprar, Rojo - Vender).
Parámetros del indicador:
Multiplicador - 5.0 (puede cambiar este parámetro para señales más precisas)
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo en un mensaje privado.
¡Buena suerte!