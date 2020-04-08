Quantum Entry MT4

Top Quantum Entry MT4 indicador que da señales para entrar en operaciones.

Puntos de entrada perfectos para divisas, criptodivisas, metales, acciones e índices.

¡¡¡ El indicador 100% no se repinta!!!



¡Si una señal aparece, no desaparece más! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo.

Operar con este indicador es muy fácil.

Espere a que una señal del indicador y entrar en el acuerdo, de acuerdo con la flecha

(Flecha azul - Comprar, Rojo - Vender).



Parámetros del indicador:

Multiplicador - 5.0 (puede cambiar este parámetro para señales más precisas)

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo en un mensaje privado.

¡Buena suerte!


Productos recomendados
Premium SMC Indicator For MT4
Sarah Ayuma Elijah
Indicadores
LA VERSIÓN REAL NO ESTÁ ACTUALIZADA, PARA LA VERSIÓN REAL... WHATSAPP [+254757868747] ENVÍO EL ARCHIVO DIRECTAMENTE Indicador Premium Smart Money Concepts (SMC ) - BOS | CHoCH | FVG | OB | Zonas de Liquidez - Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHoCH) - Fair Value Gaps (FVG) con zonas automáticas - Detección de bloques de órdenes (OB) - Zonas de liquidez y marcadores de inducción - Alertas de señales SMR clave - Gráficos claros, personalizables y fáciles de usar para principiantes
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Diamond Pattern
Ugur Oezcan
5 (1)
Indicadores
La parte superior e inferior del diamante son patrones de inversión. Representan un repunte hasta un nuevo máximo con una caída hasta un nivel de soporte, seguido de un repunte hasta un nuevo máximo y un rápido descenso, rompiendo el nivel de soporte para hacer un mínimo más alto. El rebote desde el mínimo superior va seguido de un repunte, pero con un máximo inferior. Una vez identificado este comportamiento, los precios rompen la línea de tendencia que conecta el primer y el segundo mínimo y c
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Quantum Volume Point of Control Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
5 (1)
Indicadores
El indicador Quantum VPOC se ha desarrollado para ampliar el estudio bidimensional del volumen y el precio a uno tridimensional que abarca el tiempo. La relación volumen/precio/tiempo proporciona entonces una visión real del funcionamiento interno del mercado y el latido del sentimiento y el riesgo que impulsa la acción del precio en consecuencia. El indicador Quantum VPOC muestra la siguiente información clave en el gráfico: Perfil de volumen : aparece como un histograma de volumen en el eje ve
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
Indicador de tendencia con cálculo de niveles dinámicos y señalización de su intersección. Descripción de los parámetros de entrada: StepTF = true; - Cálculo del indicador por cierre de barra (true) o por cada tick (false). BarsCount = 300; - Número de barras de liquidación Price = PRICE_CLOSE; - Tipo de precio utilizado TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Plazo estimado TrendPeriod = 9; - Periodo de cálculo de la tendencia TrendDeviations = 4.9; - Coeficiente de desviación PeriodTrendSmooth
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Order Book
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Combine con Delta Footprint Chart para obtener una imagen completa del perfil de volumen del mercado:   https://www.mql5.com/en/market/product/9415 3 El indicador "Libro de pedidos" muestra un histograma en el gráfico de precios que representa los grupos de volumen de oferta y demanda.   El indicador analiza los datos de precios históricos y calcula los grupos de volumen de oferta y demanda para cada nivel de precio dentro de un número específico de barras. Los grupos de volumen de oferta se
PipFinite Razor Scalper
Karlo Wilson Vendiola
4.4 (47)
Indicadores
Pipfinite crea herramientas de trading únicas, de alta calidad y asequibles. Nuestras herramientas pueden o no funcionar para usted, por lo que le sugerimos encarecidamente que pruebe primero la versión demo para MT4. Por favor, pruebe el indicador antes de comprarlo para determinar si funciona para usted. Queremos tus buenas críticas, así que date prisa y pruébalo gratis... esperamos que lo encuentres útil. Combo Rasuradora con Láser Trend Estrategia: Scalp en la dirección de la tendencia Ver
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Indicadores
¡Será la mejor herramienta para obtener beneficios! A través de algoritmos únicos Vas a ver una increíble cantidad de señales de trading correctas ¡Obtenga enormes beneficios cada día y descubra más posibilidades! Al igual que el coche no hay dinero para comprarlo, el amor de las niñas no se atreven a perseguir? O la factura de la tarjeta de crédito no se paga, el alquiler no tiene el dinero extra para resolver? O estás harto de ser mandado por su jefe y la esperanza de obtener el respeto de más
Force Price Power
Jesus Daniel Quiroga
Indicadores
Force Price Power es un indicador muy potente que proporciona informacion valiosa y util sobre la fuerza real del precio promediando dinamicamente ademas sobre el volumen de las operaciones que se estan produciendo en el Mercado. Este indicador es especial para identificar la fuerza dinamica del precio. La distancia de cero (sea hacia arriba de cero o hacia abajo de cero) indicaria el grado de fuerza y potencia, sea bajista o alcista.
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicadores
El indicador Zonas de Oferta y Demanda es una de las mejores herramientas que hemos creado. Esta gran herramienta dibuja automáticamente zonas de oferta y demanda, los mejores lugares para abrir y cerrar posiciones. Tiene muchas características avanzadas, como el soporte de zonas multi timeframe, la visualización de la anchura de las zonas, notificaciones de alerta para zonas retocadas, y mucho más. Debido a la fractalidad del mercado, este indicador puede ser utilizado para cualquier tipo de tr
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicadores
Indicador de tendencia de la señal. Detecta la dirección de la tendencia y se colorea en consecuencia. Incorpora alertas sonoras y visuales cuando cambian las tendencias. Puede enviar notificaciones a su teléfono o correo electrónico. Permite operar en Tendencia y Contratendencia. Funciona en todos los plazos, todos los pares de divisas, metales, índices y criptomonedas. Se puede utilizar con opciones binarias. Características distintivas Sin redibujado; Ajustes sencillos y claros; Cuatr
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Supply and Demand zones
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Zonas de oferta/demanda: áreas observables donde el precio se ha acercado muchas veces en el pasado. Utilidad multifuncional:  66+ funciones, incluyendo este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |  Versión MT5 El indicador muestra dónde el precio podría potencialmente revertirse nuevamente. Normalmente, cuanto más veces el precio ha sido rechazado desde el nivel, más significativo es. En la configuración de entrada   puedes ajustar: Habilitar o deshabilitar zonas débiles; Mostrar
Lowess
Slavisa Bajcer
Indicadores
LOWESS es un sofisticado indicador de seguimiento de tendencias diseñado para ayudar a los operadores a identificar, analizar y actuar sobre las tendencias del mercado con precisión y un retraso mínimo. Basado en el algoritmo LOWESS (Locally Weighted Scatterplot Smoothing), filtra el ruido del mercado para revelar la dirección subyacente de los precios. Mejorado con visuales dinámicos, bandas basadas en la volatilidad, información sobre el impulso y funciones como alertas y análisis de la fuerza
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si
PipFinite Binary Options PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.45 (29)
Indicadores
Este indicador legítimo puede predecir con exactitud el resultado de una barra. ¡Imagínese añadiendo más filtros para aumentar aún más su probabilidad! A diferencia de otros productos, Opciones Binarias PRO puede analizar las señales anteriores que le da la ventaja estadística. Cómo aumentar su probabilidad Información revelada aquí www.mql5.com/en/blogs/post/727038 NOTA: La selección de un buen corredor es importante para el éxito general en el comercio de opciones binarias. Beneficios que
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Indicadores
¿Qué son las velas Heiken Ashi? Heiken Ashi, derivado del término japonés "Heikin Ashi", se traduce como barras de precio medio. Es un indicador que representa las barras de precios en un gráfico. Fórmula para las velas Heiken As hi: - Precio de apertura Heiken Ashi: (apertura de la vela anterior + precio de cierre) / 2 - Precio de cierre Heiken Ashi: (apertura + máximo + mínimo + cierre) / 4 - Máximo Heiken Ashi: Máximo del precio máximo, de apertura o de cierre - Precio mínimo Heiken Ashi:
Supply and Demand Multi Timeframe Indicator
Roman Zhitnik
4.5 (2)
Indicadores
Esta es una versión multi timeframe del indicador de Oferta y Demanda . Le permite analizar un gráfico utilizando la ley de la oferta y la demanda en tres marcos temporales diferentes a la vez. Verá zonas de ventas y compras y determinará los puntos más rentables para abrir posiciones. El indicador se basa en el principio de la fractalidad del mercado. Las zonas de oferta y demanda muestran los lugares en los que un comprador o vendedor fuerte ha hecho que el precio se invierta y cambie de direc
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicadores
ACTUALMENTE 31% DE DESCUENTO Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta. Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas. ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar operaciones po
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para operaciones scalping, así como para operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Algoritmo Dete
Otros productos de este autor
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Gold Scalper Super es un sistema de trading fácil de usar. El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente en el marco de tiempo M1, así como parte de su sistema de comercio existente. Bonificación: al comprar un indicador, Trend Arrow Super se proporciona de forma gratuita, escríbanos después de la compra. ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! Si aparece una señal, ¡no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de un depósito, ya
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
¡¡¡ System Trend Pro - Este es el mejor indicador de comercio de tendencia!!! El indicador no repaint !!! El indicador tiene el modo MTF , que añade confianza al comercio en la tendencia ( no repaint ) . ¿Como operar? Todo es muy simple, esperamos la primera señal (flecha grande), luego esperamos la segunda señal (flecha pequeña) y entramos al mercado en la dirección de la flecha. (Ver pantallas 1 y 2.) Salir en la señal opuesta o tomar 20-30 pips, cerrar la mitad y mantener el resto hasta l
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Tendencia Arrow Super El indicador no repintar o cambiar sus datos. Un profesional, pero muy fácil de usar sistema de Forex. El indicador da señales precisas de COMPRA/VENTA. Trend Arrow Super es muy fácil de usar, sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y seguir unas sencillas recomendaciones de trading. Señal de compra: Flecha + Histograma en color verde, entrar inmediatamente en el mercado para comprar. Señal de venta: Flecha + Histograma de color rojo, entrar inmediatamente en el mercado par
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicadores
Gold Pro Scalper ¡Puntos de entrada precisos para divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡Indicador 100% no repinta!!! ¡Si una señal apareció, no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal, y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Espere a que una señal del indicador y entrar en el acuerdo, de acuerdo con la flecha (Flecha azul - Comprar, Rojo - Vender). Recomiendo su uso co
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicadores
Sistema Super Trend: Su estrategia personal todo incluido ¡¡¡ El indicador no repinta! !! System Super Trend - es un sistema de comercio fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para Forex y cryptocurrencies. El indicador puede ser utilizado como un sistema independiente, así como parte de su sistema de comercio existente. ¿Cómo funciona System Super Trend? Tenemos 3 opciones para operar con nuestro indicador. Señales Globales - Puede operar fácilmente utilizando estas señales, Flecha
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Filtro de tendencia Pro Indicador de filtro de tendencia. Muy buen filtro para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro o Quantum Entry PRO ¡ El indicador no repaint! Ajustes : Cambie el parámetro Período para un mejor filtrado ( por defecto es 90) ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram: https: //t.me/Trader35_Admin
FREE
Gold SniperX
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Gold SniperX - Su mejor asistente en el comercio de oro. Asesor totalmente automático que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par de divisas Oro (XAUUSD) M1 . La estrategia se basa en la ruptura de niveles importantes (scalping rápido) No utiliza métodos de trading peligrosos, ni rejillas, martingalas, etc. Este es un algoritmo de trading real - Los resultados de esto son una curva de crecimiento muy estable. Recomendaciones: Par de operaciones: GOLD (XAUUSD) Marco de ti
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Señal Tendencia Super Indicador de entrada precisa en el mercado. Muy buen indicador de entrada para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro y Professional Trade Arrow El indicador no se redibuja y no cambia sus datos. Espere hasta que la vela se cierre. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Este es un sistema de gran alcance para las opciones binarias y el comercio intradía. El indicador ni repinta, ni cambia sus lecturas. Binary Reverse está diseñado para determinar los puntos donde el precio se invierte. El indicador fija tanto los retrocesos como los retrocesos ampliando considerablemente sus capacidades analíticas. No sólo muestra claramente los puntos de corrección e inversión, sino que también realiza un seguimiento d
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Professional Scalper EA - Seguro y estable. Parámetros: *Método de dimensionamiento del lote Lote fijo - Siempre se utilizará un lote fijo para la operación inicial; Bajo Riesgo 20% anual - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en el saldo de la cuenta para generar aproximadamente un 20% de rentabilidad anualizada; Riesgo medio 40% anual - Cálculo inteligente del tamaño del lote basado en los fondos de la cuenta para generar aproximadamente un 40% de rentabilidad anualizada; Riesgo Sig
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Parabólico Global MT4 Indicador para scalping en M1-M5. Un indicador muy bueno para su sistema de comercio, que puede ser utilizado como un sistema independiente sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - Sistema de Tendencia Pro El indicador no se repinta y no cambia sus datos. Ajustes: Cambie el parámetro FILTRO para entradas precisas en el mercado. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda?, siempre estoy feliz de ayudar,
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
MT4 Nivel Oro Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Una gran ayuda para el comercio de Oro. Los niveles no se repintan y no cambian sus datos Recomendamos usarlo con el indicador - Professional Trade Arrow Los niveles se construyen todos los días, por lo que el comercio todos los días con el indicador. Nivel de Oro. Los márgenes de precios se muestran en el gráfico, después de alcanzar TP1 o SL1, se cierra la mitad de la posición, y el resto se transfiere al punto de equi
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Escalador AMS Un excelente indicador para el punto de entrada en el mercado, utilizamos las señales del indicador sólo de acuerdo a la tendencia. Ajustes: Rango - 50 (tamaño del rango para la búsqueda de señales.) Máximo de velas Back - 3 (después de cuántas velas para establecer una señal) P.D. Para que la señal aparezca en la vela cero, establezca 0. Recomendamos un indicador de tendencia - Quantum Entry PRO ¿Todavía tiene pr
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Indicadores
Flecha de comercio profesional Indicador técnico MT4 no repintado. funciona en todos los marcos temporales desde 1 minuto hasta el marco temporal mensual la flecha de compra y venta de trade vision es un indicador multidivisa y sintético La flecha Aqua busca oportunidades de venta La flecha carmesí busca oportunidades de compra. espere a que se cierre la vela y aparezca la flecha antes de realizar cualquier operación. Ajustes: Valor clave - 3.0 ( Este parámetro se ajusta para una mejor s
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Caja Scalper MT4 Estrategia totalmente preparada para operar en todos los mercados (Acciones, Futuros, Forex y Criptodivisas). ¡¡¡Las señales de los indicadores no se repintan!!! ¿Cómo operar? Espere una señal del indicador Scalper Box MT 4 (flecha azul - compra, flecha roja - venta). Después de la señal de entrar inmediatamente en el mercado, SL fijado detrás de la caja formada. Usando el indicador filtro de tendencia y la plantill
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Gold ELF M 1 - es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad y la incertidumbre de operar en mercados volátiles. El Asesor Experto Oro ELF M1 simplifica esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien diseñadas. Conjunto de archivos: GoldELF_Hedging_Impuls - Deposite 500$. GoldELF_Aggressive - Deposite 1000$. Re
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indicadores
Comprar Vender Tormenta Indicador profesional para operar en los mercados financieros, diseñado para plataforma MT5 . Operar con el indicador es muy simple, flecha azul para comprar , flecha roja para vender . Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 El indicador no se redibuja y no cambia sus valores. (ver el video de la EA en el indicador). En la configuración por defecto el Período se establece en - 1 Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas.
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
Scalper M1 ELF es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par de oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles. Scalper M1 ELF EA simplifica esta experiencia con estrategias de trading automáticas y bien pensadas. Símbolo XAUUSD (ORO) Marco temporal M1 Capital min. $100 Broker cualquier broker Tipo de cuenta cualquiera, se pref
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
MacDuck es un sistema avanzado de negociación que combina múltiples indicadores. Su característica clave es el control preciso del punto de entrada, que permite al sistema demostrar excelentes resultados incluso en condiciones de mercado difíciles. MacDuck ofrece múltiples oportunidades de negociación, no es sensible a los diferenciales y garantiza una ejecución precisa de cada operación, gracias a una gestión estricta del punto de entrada. La estrategia ha demostrado su eficacia en cuentas rea
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro es un indicador muy potente basado en el concepto de bloques de órdenes y entradas fijas con los fvg y breakouts adecuados para crear un muy buen nivel de entrada como un trader profesional. Interfaz muy fácil de usar y fácil de entrar en las señales de compra y venta. ¡El indicador no se repinta y no cambia sus datos! Funciona mejor en M5-M15 marco de tiempo para el oro, bitcoin y pares de divisas. 4-5 operaciones diaria
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Indicadores
¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! ¡¡¡El indicador 100% no repinta!!! ¡Cómo utilizar el indicador! ¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos la señal del indicador e introducimos la transacción según la flecha (Flecha azul - Compra, Roja - Venta). E
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Indicadores
Bomb Sign al es un potente indicador para MetaTrader 4 diseñado para identificar las tendencias más relevantes del mercado financiero. Si busca una herramienta que prediga con precisión los movimientos, Bomb Sign al es su aliado. Cómo funciona: Este indicador combina tres métodos diferentes -análisis de volumen, cierre de velas y tendencia simétrica- para detectar y señalar oportunidades de compra y venta. Bomb Signal es como una "bomba" cuando detecta una oportunidad de compra. ¿Por qué es dif
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
GoldingBot - es un asesor experto desarrollado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles. GoldingBot Advisor facilita esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas. Manual y archivos de configuración: Póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener el manual y los a
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Indicadores
Golding Trend: 100% no repinta sus señales. Diseñado específicamente para el Oro GOLD/XAUUSD Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend está diseñado para identificar las tendencias más relevantes del mercado financiero. Si busca una herramienta que prediga con precisión los movimientos, Golding Trend es su aliado. Operar con este indicador es muy sencillo. Esperamos una señal del indicador e introducimos la operación según la flecha (Flecha azul - Compra, roja -
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle - Estas son velas de colores que muestran la tendencia basada en el volumen y la pendiente de la tendencia. Este indicador le mostrará el cambio de color en la siguiente barra de la vela de confirmación. Velas azules = posible compra (el volumen aumenta), Velas rojas = debilidad alcista (el volumen disminuye) posible venta. Arrow Candle está optimizado para operar en cualquier mercado y se puede utilizar en mercados con tende
Sniper System
Aleksandr Makarov
Indicadores
Sistema Sniper ¡Puntos de entrada precisos para las operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! El indicador 100% no repinta Todas las capturas de pantalla fueron tomadas en el momento de la publicación (¡sin ajustes en el historial!) ¡Si una señal aparece, ya no desaparece! A diferencia de los indicadores con redibujo, que conducen a la pérdida de depósito, ya que pueden mostrar una señal y luego eliminarlo. Operar con este indicador es muy fácil. Esperamos una señal del indic
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Indicadores
¡Saludos a todos los inversores y comerciantes! Estoy orgulloso de presentar mi nuevo sistema de desarrollo GoldCrazy Este es el mejor indicador para el comercio de oro y cripto El indicador 100% no repinta y no cambia sus señales. El indicador es adecuado para absolutamente todo el mundo, tanto los operadores profesionales y principiantes. ¿Cómo operar? Es muy simple, usted puede operar por la flecha Flecha azul - comprar, rojo - vender (Espere a que la vela se cierre). Pero recomiendo utili
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indicadores
M1 Golding - Este es un sistema de trading fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para el marco de tiempo M1-M5. El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente, así como parte de su sistema de comercio existente. Bonificación: Cuando usted compra el indicador, se obtiene un regalo - Trend Arrow Super También proporciono un indicador adicional de filtro de tendencia totalmente gratis - Filter La combinación de estos indicadores puede ayudarle a hacer sus ope
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Asesores Expertos
M1 Super Scalper es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par de oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles. El M1 Super Scalper Advisor facilita esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas. La principal característica de M1 Super Scalper es la negociación de tendencias. Símbolo XAUUSD (ORO) Ma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario