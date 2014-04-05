GoldX Pro
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
GoldX PRO es un buen indicador de tendencia. El algoritmo único del indicador analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores de análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada más rentables y emite una señal para abrir una orden de COMPRA o VENTA.
Ventajas del indicador:
- El indicador produce señales con alta precisión.
- La señal confirmada del indicador no desaparece y no se vuelve a dibujar - después de la confirmación de la señal (Flecha) mediante una notificación sonora (Alerta y Mensaje).
- Puede operar en la plataforma comercial MetaTrader 5 de cualquier broker
- Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptodivisas, acciones, índices, etc.)
- Puede operar en cualquier marco temporal (M5-M15 scalping y day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading)
- El indicador puede ser utilizado como una excelente adición principal a su sistema de comercio, así como un sistema de comercio independiente.
- Un asesor fue escrito sobre la base de este indicador, que usted recibirá de forma gratuita.
NOTA: La exactitud de la entrada y la rentabilidad del comercio depende sólo de la habilidad del comerciante. Cualquier indicador es sólo un asistente para el comerciante, no una guía para la acción. La regla de oro es abrir una orden de acuerdo a la tendencia, tomar su ganancia y esperar a la siguiente mejor señal.
¡No pierda la oportunidad de elevar su juego de trading-obtenga GoldX Pro + EA GoldX Pro hoy y comience a operar con confianza y precisión!