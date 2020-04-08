Scalper Box MT4

MT4 Nivel Oro Oferta especial - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Una gran ayuda para el comercio de Oro. Los niveles no se repintan y no cambian sus datos Recomendamos usarlo con el indicador - Professional Trade Arrow Los niveles se construyen todos los días, por lo que el comercio todos los días con el indicador. Nivel de Oro. Los márgenes de precios se muestran en el gráfico, después de alcanzar TP1 o SL1, se cierra la mitad de la posición, y el resto se transfiere al punto de equi