Scalper Box MT4
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.10
- Actualizado: 22 agosto 2024
- Activaciones: 5
Oferta especial
Caja Scalper MT4
Estrategia totalmente preparada para operar en todos los mercados (Acciones, Futuros, Forex y Criptodivisas).
¡¡¡Las señales de los indicadores no se repintan!!!
¿Cómo operar?
Espere una señal del indicador Scalper Box MT 4 (flecha azul - compra, flecha roja - venta).
Después de la señal de entrar inmediatamente en el mercado, SL fijado detrás de la caja formada.
Usando el indicador filtro de tendencia y la plantilla
Plazo recomendado:
M5 - Ideal para Scalping.
M15 - Adecuado para Daytrading.
H1 - Adecuado para Swing Trading.
H4 - Adecuado para el comercio a medio plazo.
P.S durante la publicación del indicador, tomé una señal en H4 GOLD down.
Voy a publicar una captura de pantalla del resultado más tarde (vamos a ver cómo funciona la señal).
Después de la compra, envíeme un correo electrónico y le mostraré cómo operar.
¡Le deseo éxito!