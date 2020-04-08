Smart Level Pro

Oferta especial

Smart Level Pro es un indicador muy potente basado en el concepto de bloques de órdenes y entradas fijas con los fvg y breakouts adecuados para crear un muy buen nivel de entrada como un trader profesional. Interfaz muy fácil de usar y fácil de entrar en las señales de compra y venta.

¡El indicador no se repinta y no cambia sus datos!

Funciona mejor en M5-M15 marco de tiempo para el oro, bitcoin y pares de divisas.

4-5 operaciones diarias para cada par.

Operar con este indicador es muy fácil.

Esperamos una señal del indicador y entramos en la transacción de acuerdo con la flecha

(Flecha azul - Compra, Roja - Venta).


El indicador funciona muy bien con Quantum Entry PRO, filtrando las señales sólo por tendencia.


Este precio está limitado a las primeras 15 copias de usuario, después de lo cual el precio será revisado a 258$.

Escriba en un mensaje privado o en el telegrama en el perfil para recibir el bono.



