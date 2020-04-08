Smart Level Pro
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Oferta especial
Smart Level Pro es un indicador muy potente basado en el concepto de bloques de órdenes y entradas fijas con los fvg y breakouts adecuados para crear un muy buen nivel de entrada como un trader profesional. Interfaz muy fácil de usar y fácil de entrar en las señales de compra y venta.
¡El indicador no se repinta y no cambia sus datos!
Funciona mejor en M5-M15 marco de tiempo para el oro, bitcoin y pares de divisas.
4-5 operaciones diarias para cada par.
Operar con este indicador es muy fácil.
Esperamos una señal del indicador y entramos en la transacción de acuerdo con la flecha
(Flecha azul - Compra, Roja - Venta).
El indicador funciona muy bien con Quantum Entry PRO, filtrando las señales sólo por tendencia.
Este precio está limitado a las primeras 15 copias de usuario, después de lo cual el precio será revisado a 258$.
Escriba en un mensaje privado o en el telegrama en el perfil para recibir el bono.