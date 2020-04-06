Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 es un robot que opera con el activo GOLD/XAUUSD utilizando estrategias basadas en medias móviles y gestión de riesgo Martingale.

Combina múltiples medias móviles en diferentes marcos temporales para identificar posibles puntos de ruptura en el mercado. El robot comprueba las condiciones del precio y, cuando detecta rupturas al alza o a la baja, abre órdenes de compra o venta automáticamente, respetando siempre los parámetros definidos.

Características principales:

Medias móviles y estrategias de ruptura: Utiliza medias móviles simples (SMA) basadas en los máximos y mínimos de los precios para identificar tendencias.

Ejecuta órdenes cuando los precios rompen los niveles de las medias móviles con un margen predefinido (distancia en puntos). Gestión del riesgo con Martingala: Implementa una estrategia Martingala que aumenta el tamaño del lote en las órdenes posteriores tras pérdidas, limitado por un número máximo configurable de repeticiones.

Las martingalas se aplican en función de distancias y multiplicadores específicos del tamaño de lote inicial. Cierre de Beneficio Acumulado: Monitoriza el beneficio total de las órdenes abiertas por el robot y cierra automáticamente todas las posiciones cuando el beneficio acumulado alcanza el objetivo configurado. Ajustes flexibles: Parámetros ajustables como multiplicador de lote, periodos de media móvil, distancias de ruptura y Martingala, take profit y número máximo de Martingalas. Información del gráfico: Muestra información útil en el gráfico, como el número de operaciones abiertas y detalles del estado operativo del robot.

Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 está diseñado para simplificar la operativa en el mercado del oro, aprovechando la alta volatilidad del XAUUSD y adoptando métodos consistentes de gestión de riesgos y beneficios. Es ideal para los operadores que buscan automatizar sus estrategias de ruptura con un toque de Martingala.

Advertencia: Como todos los robots de trading, el uso de Apache MHL Moving Average 1.0 debe ir acompañado de rigurosas pruebas en cuentas demo antes de aplicarlo a cuentas reales. Debe darse prioridad a la gestión del riesgo para evitar pérdidas significativas.