CiBullsPower
CiBullsPower 类旨在使用多头力度技术指标。
描述
CiBullsPower 类可供创建, 设置和访问多头力度指标的数据。
声明
class CiBullsPower: public CIndicator
标称库文件
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
继承体系
CiBullsPower
类方法
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription