CiHigh
La clase CiHigh está diseñada para acceder a los precios máximos de las barras del historial.
Descripción
La clase CiHigh proporciona acceso a los precios máximos de las barras del historial.
Declaración
class CiHigh: public CPriceSeries
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Jerarquía de herencia
CiHigh
Métodos de la clase
Métodos de creación
Crea una serie temporal
Métodos de acceso a los datos
|
Obtiene los datos
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh