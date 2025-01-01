DocumentaciónSecciones
MinIndex

Obtiene el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado.

virtual int  MinIndex(
   const int  start,     // índice de inicio
   const int  count      // número de elementos a escanear
   ) const

Parámetros

start

[in]  Índice de inicio.

count

[in]  Número de elementos.

Valor devuelto

El índice del elemento mínimo en el intervalo especificado, o -1 en caso de error.