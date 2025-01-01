MinIndex

Obtiene el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado.

virtual int MinIndex(

const int start,

const int count

) const

Parámetros

start

[in] Índice de inicio.

count

[in] Número de elementos.

Valor devuelto

El índice del elemento mínimo en el intervalo especificado, o -1 en caso de error.