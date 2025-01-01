Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCPriceSeriesMinIndex BufferResizeGetDataRefreshMinIndexMinValueMaxIndexMaxValue MinIndex Obtiene el índice del elemento mínimo en el intervalo especificado. virtual int MinIndex( const int start, // índice de inicio const int count // número de elementos a escanear ) const Parámetros start [in] Índice de inicio. count [in] Número de elementos. Valor devuelto El índice del elemento mínimo en el intervalo especificado, o -1 en caso de error. Refresh MinValue