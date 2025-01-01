CiOpen
La clase CiOpen está diseñada para acceder a los precios de apertura de las barras del historial.
Descripción
La clase CiOpen proporciona acceso a los precios de apertura de las barras del historial.
Declaración
class CiOpen: public CPriceSeries
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Jerarquía de herencia
CiOpen
Métodos de la clase
Métodos de creación
Crea una serie temporal
Métodos de acceso a los datos
|
Obtiene los datos
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh