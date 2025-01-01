DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

CiOpen

La clase CiOpen está diseñada para acceder a los precios de apertura de las barras del historial.

Descripción

La clase CiOpen proporciona acceso a los precios de apertura de las barras del historial.

Declaración

   class CiOpen: public CPriceSeries

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiOpen

Métodos de la clase

Métodos de creación

 

Create

Crea una serie temporal

Métodos de acceso a los datos

 

GetData

Obtiene los datos

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CPriceSeries

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh