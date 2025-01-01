CiClose
La clase CiClose está diseñada para acceder a los precios de cierre de las barras del historial.
Descripción
La clase CiClose proporciona acceso a los precios de cierre de las barras del historial.
Declaración
|
class CiClose: public CPriceSeries
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiClose
Métodos de la clase
|
Métodos de creación
|
|
Crea una serie temporal
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Obtiene los datos
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh