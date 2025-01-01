CiClose

La clase CiClose está diseñada para acceder a los precios de cierre de las barras del historial.

Descripción

La clase CiClose proporciona acceso a los precios de cierre de las barras del historial.

Declaración

class CiClose: public CPriceSeries

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayObj CSeries CPriceSeries CiClose

Métodos de la clase

Métodos de creación Create Crea una serie temporal Métodos de acceso a los datos GetData Obtiene los datos