Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCPriceSeriesMaxIndex BufferResizeGetDataRefreshMinIndexMinValueMaxIndexMaxValue MaxIndex Obtiene el índice del elemento máximo en el intervalo especificado. virtual int MaxIndex( const int start, // índice de inicio const int count // número de elementos a escanear ) const Parámetros start [in] Índice de inicio. count [in] Número de elementos. Valor devuelto El índice del elemento máximo en el intervalo especificado, o -1 en caso de error. MinValue MaxValue