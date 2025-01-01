Estructuras, clases e interfaces

Estructuras

Una estructura es un conjunto de elementos del tipo libre, salvo el tipo void. De esa manera, la estructura une los datos de diferentes tipos que están vinculados de forma lógica.

Declaración de estructura

El tipo de datos estructural se define de la siguiente manera:

struct nombre_de_estructura

{

descripción_de_elementos

};

No se puede usar el nombre de la estructura en calidad del identificador (nombre de la variable o función). Hay que tener en cuenta que en MQL5 los elementos de una estructura siguen directamente uno detrás del otro sin que sean alineados. En el lenguaje C++ este comando se proporciona al compilador mediante la instrucción

#pragma pack(1)

Si hace falta hacer otra alineación dentro de la estructura, es necesario utilizar los elementos "de relleno" adicionales de tamaño necesario.

Ejemplo:

struct trade_settings

{

uchar slippage; // valor del deslizamiento permitido — tamaño 1 byte

char reserved1; // 1 byte de permiso

short reserved2; // 2 bytes de permiso

int reserved4; // otros 4 bytes de permiso. Aseguramos la alineación al margen de 8 bytes

double take; // valor del precio de fijación del beneficio

double stop; // valor del precio del stop de protección

};

Esta descripción de alineación de las estructuras es necesaria únicamente para la transmisión a las funciones dll importadas.

Atención: este ejemplo refleja los datos proyectados de una manera errónea. Sería mejor declarar al principio los datos take y stop de mayor tamaño que el tipo double, y luego declarar el elemento slippage del tipo uchar. En este caso, la presentación interna de los datos siempre va a ser igual independientemente del valor indicado en #pragma pack().

Si la estructura contiene las variables del tipo string y/o el objeto del array dinámico, entonces para esta estructura el compilador asigna un constructor implícito donde se efectúa la anulación de todos los elementos del tipo string y la inicialización correcta para el objeto del array dinámico.

Estructuras simples

Las estructuras que no contengan cadenas, objetos de clase, punteros y objetos de array dinámico se llaman estructuras simples. Las variables de las estructuras sencillas, así como sus arrays se pueden transmitir como parámetros a las funciones importadas de DLL.

El copiado de estructuras sencillas está permitido solo en dos casos:

si los objetos pertenecen a un tipo de estructura

si los objetos están relacionados entre sí por una línea de herencia, es decir, una estructura es heredera de la otra.

Mostraremos esto con ejemplos y crearemos la estructura de usuario CustomMqlTick, idéntica en su composición a la estructura incorporada MqlTick. El compilador no permitirá intentos de copiar el valor del objeto MqlTick en un objeto del tipo CustomMqlTick. La conversión directa al tipo necesario también provocará el error de compilación:

//--- copiar estructuras simples de tipos diferentes está prohibido

my_tick1=last_tick; // el compilador aquí dará error



//--- tampoco está permitido convertir estructuras de diferente tipo

my_tick1=(CustomMqlTick)last_tick;// el compilador aquí dará error

Por eso, solo queda una opción: copiar los valores de los miembros de la estructura elemento a elemento. Pero, en este caso, está permitido copiar los valores de los objetos de un mismo tipo CustomMqlTick.

CustomMqlTick my_tick1,my_tick2;

//--- así, sí está permitido copiar objetos de una misma estructura CustomMqlTick

my_tick2=my_tick1;



//--- vamos a crear un array de objetos de la estructura simple CustomMqlTick y registraremos en ella los valores

CustomMqlTick arr[2];

arr[0]=my_tick1;

arr[1]=my_tick2;

Como comprobación, se llama la función ArrayPrint() para mostrar el diario de cambios del array arr[].

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- creamos una estructura igual que la MqlTick incorporada

struct CustomMqlTick

{

datetime time; // Hora de la última actualización de precio

double bid; // Precio Bid actual

double ask; // Precio Ask actual

double last; // Precio actual de la última transacción (Last)

ulong volume; // Volumen actual para el último precio Last

long time_msc; // Hora de la última actualización en milisegundos

uint flags; // Banderas de los ticks

};

//--- obtenemos los valores del último tick

MqlTick last_tick;

CustomMqlTick my_tick1,my_tick2;

//--- tratamos de copiar los datos de MqlTick a CustomMqlTick

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

//--- está prohibido copiar estructuras simples no relacionadas

//1. my_tick1=last_tick; // el compilador aquí dará error



//--- tampoco está permitido convertir estructuras no relacionadas entre sí

//2. my_tick1=(CustomMqlTick)last_tick;// el compilador aquí dará error



//--- por eso, copiamos los miembros de la estructura elemento a elemento

my_tick1.time=last_tick.time;

my_tick1.bid=last_tick.bid;

my_tick1.ask=last_tick.ask;

my_tick1.volume=last_tick.volume;

my_tick1.time_msc=last_tick.time_msc;

my_tick1.flags=last_tick.flags;



//--- así, sí está permitido copiar objetos de una misma estructura CustomMqlTick

my_tick2=my_tick1;



//--- vamos a crear un array de objetos de la estructura simple CustomMqlTick y registraremos en ella los valores

CustomMqlTick arr[2];

arr[0]=my_tick1;

arr[1]=my_tick2;

ArrayPrint(arr);

//--- ejemplo de muestra de los valores de un array que contiene objetos del tipo CustomMqlTick

/*

[time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags]

[0] 2017.05.29 15:04:37 1.11854 1.11863 +0.00000 1450000 1496070277157 2

[1] 2017.05.29 15:04:37 1.11854 1.11863 +0.00000 1450000 1496070277157 2

*/

}

else

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

}

El segundo ejemplo muestra las posibilidades de copiado de estructuras simples según la línea de herencia. Tenemos la estructura básica Animal, de la cual se generan mediante herencia las estructuras Cat y Dog. Podemos copiar entre sí los objetos Animal y Cat, Animal y Dog, pero no podemos copiar entre sí Cat y Dog, aunque ambos sean descendientes de la estructura Animal.

//--- estructura para la descripción de perros

struct Dog: Animal

{

bool hunting; // raza cazadora

};

//--- estructura para la descripción de gatos

struct Cat: Animal

{

bool home; // raza doméstica

};

//--- creamos los objetos de las subclases

Dog dog;

Cat cat;

//--- podemos copiar del padre al descendiente (Animal ==> Dog)

dog=some_animal;

dog.swim=true; // los perros saben nadar

//--- no se pueden copiar objetos de las subestructuras (Dog != Cat)

cat=dog; // el compilador aquí dará error

Código completo del ejemplo:

//--- estructura básica para la descripción de animales

struct Animal

{

int head; // número de cabezas

int legs; // número de patas

int wings; // número de alas

bool tail; // existencia de cola

bool fly; // vuela

bool swim; // nada

bool run; // corre

};

//--- estructura para la descripción de perros

struct Dog: Animal

{

bool hunting; // raza cazadora

};

//--- estructura para la descripción de gatos

struct Cat: Animal

{

bool home; // raza doméstica

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- creamos un objeto del tipo básico Animal y lo describimos

Animal some_animal;

some_animal.head=1;

some_animal.legs=4;

some_animal.wings=0;

some_animal.tail=true;

some_animal.fly=false;

some_animal.swim=false;

some_animal.run=true;

//--- creamos objetos de los subtipos

Dog dog;

Cat cat;

//--- podemos copiar del padre al descendiente (Animal ==> Dog)

dog=some_animal;

dog.swim=true; // los perros saben nadar

//--- no se pueden copiar objetos de las subestructuras (Dog != Cat)

//cat=dog; // el compilador aquí dará error

//--- por eso solo se puede copiar elemento a elemento

cat.head=dog.head;

cat.legs=dog.legs;

cat.wings=dog.wings;

cat.tail=dog.tail;

cat.fly=dog.fly;

cat.swim=false; // los gatos no saben nadar

//--- se pueden copiar los valores del padre al descendiente

Animal elephant;

elephant=cat;

elephant.run=false;// los elefantes no pueden correr

elephant.swim=true;// los elefantes nadan

//--- creamos un array

Animal animals[4];

animals[0]=some_animal;

animals[1]=dog;

animals[2]=cat;

animals[3]=elephant;

//--- realizamos la impresión

ArrayPrint(animals);

//--- resultado de la ejecución

/*

[head] [legs] [wings] [tail] [fly] [swim] [run]

[0] 1 4 0 true false false true

[1] 1 4 0 true false true true

[2] 1 4 0 true false false false

[3] 1 4 0 true false true false

*/

}

Otro método para copiar tipos simples es el uso de las uniones, para ello, los objetos de estas estructuras deberán ser miembros de una misma unión, vea los ejemplos en union.

Acceso a los elementos de la estructura

El nombre de la estructura es un tipo de datos nuevo y permite declarar las variables de este tipo. Se puede declarar la estructura sólo una vez dentro de un proyecto. El acceso a los elementos de las estructuras se realiza mediante operación punto (.).

Ejemplo:

struct trade_settings

{

double take; // valor del precio de fijación del beneficio

double stop; // valor del precio del stop de protección

uchar slippage; // valor del deslizamiento permitido

};

//--- creamos e inicializamos la variable del tipo trade_settings

trade_settings my_set={0.0,0.0,5};

if (input_TP>0) my_set.take=input_TP;

pack para alinear los campos de estructuras y las clases #

El atributo especial pack permite establecer la alineación de los campos de una estructura o clase.

pack([n])

donde n - es uno de los valores siguientes 1,2,4,8 o 16. Puede no existir.

Ejemplo:

struct pack(sizeof(long)) MyStruct

{

// los miembros de la estructura se alinearán en el borde del byte 8

};

o

struct MyStruct pack(sizeof(long))

{

// los miembros de la estructura se alinearán en el borde del byte 8

};

Por defecto, para las estructuras se usa pack(1). Esto significa que en la memoria los miembros de la estructura se ubican uno tras otro, y que el tamaño de la estructura es igual a la suma de los tamaños de sus miembros.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- estructura simple sin alineación

struct Simple_Structure

{

char c; // sizeof(char)=1

short s; // sizeof(short)=2

int i; // sizeof(int)=4

double d; // sizeof(double)=8

};

//--- declaramos el ejemplar de la estructura simple

Simple_Structure s;

//--- mostramos el tamaño de cada miembro de la estructura

Print("sizeof(s.c)=",sizeof(s.c));

Print("sizeof(s.s)=",sizeof(s.s));

Print("sizeof(s.i)=",sizeof(s.i));

Print("sizeof(s.d)=",sizeof(s.d));

//--- nos aseguramos de que el tamaño de la estructura POD sea igual a la suma de los tamaños de sus miembros

Print("sizeof(simple_structure)=",sizeof(simple_structure));

/*

Resultado:

sizeof(s.c)=1

sizeof(s.s)=2

sizeof(s.i)=4

sizeof(s.d)=8

sizeof(simple_structure)=15

*/

}

La alineación de los campos de una estructura podría ser necesaria al intercambiar datos con terceras bibliotecas (*.DLL), en las que dicha alineación es necesaria.

Vamos a mostrar con ejemplos cómo funciona la alineación. Tomemos una estructura de cuatro miembros sin alinear.

//--- estructura simple sin alineación

struct Simple_Structure pack() // el tamaño no se indica, habrá alineación por el borde de 1 byte

{

char c; // sizeof(char)=1

short s; // sizeof(short)=2

int i; // sizeof(int)=4

double d; // sizeof(double)=8

};

//--- declaramos un ejemplar de estructura simple

Simple_Structure s;

Los campos de la estructura se ubican en la memoria uno tras otro, de acuerdo con el orden y el tamaño del tipo. El tamaño de la estructura es igual a 15, el desplazamiento hacia los campos de la estructura en las matrices será indefinido.

Declaramos ahora esta misma estructura con una alineación de 4 bytes e iniciamos el código.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- estructura sencilla con alineación de 4 bytes

struct Simple_Structure pack(4)

{

char c; // sizeof(char)=1

short s; // sizeof(short)=2

int i; // sizeof(int)=4

double d; // sizeof(double)=8

};

//--- declaramos el ejemplar de la estructura simple

Simple_Structure s;

//--- mostramos el tamaño de cada miembro de la estructura

Print("sizeof(s.c)=",sizeof(s.c));

Print("sizeof(s.s)=",sizeof(s.s));

Print("sizeof(s.i)=",sizeof(s.i));

Print("sizeof(s.d)=",sizeof(s.d));

//--- nos aseguramos de que el tamaño de la estructura POD no sea ahora igual a la suma de los tamaños de sus miembros

Print("sizeof(simple_structure)=",sizeof(simple_structure));

/*

Resultado:

sizeof(s.c)=1

sizeof(s.s)=2

sizeof(s.i)=4

sizeof(s.d)=8

sizeof(simple_structure)=16 // el tamaño de la estructura ha cambiado

*/

}

El tamaño de la estructura ha cambiado de tal forma que todos los miembros con un tamaño de 4 bytes o más tengan un desplazamiento respecto al inicio de la estructura que sea múltiplo de 4 bytes. Los miembros de menor tamaño se alinearán hacia el borde de su tamaño (por ejemplo, 2 para short). Aquí vemos el aspecto que tiene esto, el byte añadido se muestra en color gris.

En este caso, tras el miembro s.c se ha añadido 1 byte, para que el cmapo s.s (sizeof(short)==2) tenga un borde de 2 bytes (alineación para el tipo short).

El desplazamiento hacia el comienzo de la estructura también será alineado en el borde de 4 bytes, es decir, para Simple_Structure arr[], las direcciones de los elementos a[0], a[1], a[n] serán múltiplos de 4 bytes.

Vamos a ver otras dos estructuras que constan de tipos iguales con una igualación de 4 bytes, pero en este caso, además, el orden secuencial de los miembros será diferente. En la primera estructura, los miembros se ubican en orden ascendente según el tamaño del tipo.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- estructura simple con alineación en el borde de 4 bytes

struct CharShortInt pack(4)

{

char c; // sizeof(char)=1

short s; // sizeof(short)=2

int i; // sizeof(double)=4

};

//--- declaramos un ejemplar de estructura simple

CharShortInt ch_sh_in;

//--- mostramos el tamaño de cada miembro de la estructura

Print("sizeof(ch_sh_in.c)=",sizeof(ch_sh_in.c));

Print("sizeof(ch_sh_in.s)=",sizeof(ch_sh_in.s));

Print("sizeof(ch_sh_in.i)=",sizeof(ch_sh_in.i));



//--- nos aseguramos de que el tamaño de la estructura POD sea igual a la suma de los tamaños de sus miembros

Print("sizeof(CharShortInt)=",sizeof(CharShortInt));

/*

Resultado:

sizeof(ch_sh_in.c)=1

sizeof(ch_sh_in.s)=2

sizeof(ch_sh_in.i)=4

sizeof(CharShortInt)=8

*/

}

Como podemos ver, el tamaño de la estructura es igual a 8, y consta de dos bloques de 4 bytes. En el primer bloque se ubican los campos con los tipos char y short; en el segundo, el campo con el tipo int.

Ahora, a partir de la primera estructura, creamos la segunda, que se distingue solo en el orden secuencial de los campos. Colocamos el miembro del tipo short al final.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- estructura simple con alineación en el borde de 4 bytes

struct CharIntShort pack(4)

{

char c; // sizeof(char)=1

int i; // sizeof(double)=4

short s; // sizeof(short)=2

};

//--- declaramos un ejemplar de estructura simple

CharIntShort ch_in_sh;

//--- mostramos el tamaño de cada miembro de la estructura

Print("sizeof(ch_in_sh.c)=",sizeof(ch_in_sh.c));

Print("sizeof(ch_in_sh.i)=",sizeof(ch_in_sh.i));

Print("sizeof(ch_in_sh.s)=",sizeof(ch_in_sh.s));

//--- nos aseguramos de que el tamaño de la estructura POD sea igual a la suma de los tamaños de sus miembros

Print("sizeof(CharIntShort)=",sizeof(CharIntShort));

/*

Resultado:

sizeof(ch_in_sh.c)=1

sizeof(ch_in_sh.i)=4

sizeof(ch_in_sh.s)=2

sizeof(CharIntShort)=12

*/

}

Aunque la propia composición de la estructura no ha variado, el cambio de orden de los miembros ha provocado un aumento del tamaño de la propia estructura.

Al heredar, también es necesario tener en cuenta la alineación. Vamos a mostrar un ejemplo de estructura sencilla Parent, que tiene un miembro del tipo char. El tamaño de esta estructura sin alineación es igual a 1.

struct Parent

{

char c; // sizeof(char)=1

};

Creamos la clase hija Children añadiendo un miembro del tipo short (sizeof(short)=2).

struct Children pack(2) : Parent

{

short s; // sizeof(short)=2

};

Como resultado, al realizar una alineación en 2 bytes, el tamaño de la estructura será igual a 4, aunque el tamaño de los propios miembros en ella sea igual a 3. En este ejemplo, a la clase padre Parent se le asignarán 2 bytes para que el acceso al campo short de la clase hija sea igual a 2 bytes.

Saber cómo se distribuye la memoria de los miembros de la estructura es imprescindible si un programa MQL5 interactúa con datos ajenos mediante registro/lectura al nivel de archivos o flujos.

En la Biblioteca Estándar, en el catálogo MQL5\Include\WinAPI se muestran las funciones para trabajar con las funciones WinAPI. Dichas funciones usan estructuras con alineaciones establecidas para aquellos casos en los que este hecho es necesario para trabajar con WinAPI.

offsetof — es un comanado especial directamente relacionado con el atributo pack. Este permite obtener el desplazamiento del miembro respecto al inicio de la estructura.

//--- declaramos la variable de tipo Children

Children child;

//--- averiguamos el desplazamiento respecto al comienzo de la estructura

Print("offsetof(Children,c)=",offsetof(Children,c));

Print("offsetof(Children,s)=",offsetof(Children,s));

/*

Resultado:

offsetof(Children,c)=0

offsetof(child.ы)=2

*/

La existencia del especificador final al declarar la estructura, prohíbe la posterior herencia a partir de ella. Si la estructura es tal que no haya necesidad de introducir cambios posteriormente, o los cambios no están permitidos por motivos de seguridad, declárela con el especificador final. Además, todos los miembros de la estructura también se considerarán implícitamente como "final".

struct settings final

{

//--- cuerpo de la estructura

};



struct trade_settings : public settings

{

//--- cuerpo de la estructura

};

Al intentar heredar de una estructura con el especificador final, como se muestra en el ejemplo de más arriba, el compilador dará error:

cannot inherit from 'settings' as it has been declared as 'final'

see declaration of 'settings'

Las clases llevan una serie de diferencia de las estructuras:

en la declaración se utiliza la palabra clave class;

si no se indica lo contrario todos los elementos de las clase por defecto tienen el especificador de acceso private. Los elementos-datos de la estructura por defecto tienen el tipo de acceso public, si no se indica lo contrario;

los objetos de las clases siempre tienen una tabla de funciones virtuales , incluso si en la clase ninguna función virtual esté declarada. Las estructuras no pueden tener funciones virtuales;

para los objetos de la clase se puede aplicar el operador new , para las estructuras no se puede aplicar este operador;

las clases pueden ser heredadas unicamente de las clases, y las estructuras sólo de las estructuras.

Las clases y las estructuras pueden tener el constructor y destructor explícitos. En el caso, si el constructor está determinado de una manera explícita, la inicialización de variable del tipo de la estructura o clase con la ayuda de la sucesión inicializadora es imposible.

Ejemplo:

struct trade_settings

{

double take; // valor del precio de fijación del beneficio

double stop; // valor del precio del stop de protección

uchar slippage; // valor del deslizamiento permitido

//--- constructor

trade_settings() { take=0.0; stop=0.0; slippage=5; }

//--- destructor

~trade_settings() { Print("Es el final"); }

};

//--- compilador mostrará el error con el mensaje sobre la imposibilidad de inicialización

trade_settings my_set={0.0,0.0,5};

Constructores y destructores

El constructor es una función especial que se llama automáticamente cuando se crea un objeto de estructura o clase, y normalmente se utiliza para la inicialización de los miembros de la clase. A continuación vamos a hablar sólo de las clases, pero todo lo dicho también se refiere a las estructuras, si no se especifica lo otro. El nombre del constructor debe coincidir con el de la clase. El constructor no tiene el tipo devuelto (se puede indicar el tipo void).

Algunos miembros definidos de la clase, tales como — cadenas, arrays dinámicos y objetos que requieren la inicialización — de cualquier manera serán inicializados, independientemente de la presencia del constructor.

Cada clase puede tener varios constructores que se diferencian por el número de parámetros y listas de inicialización. Un constructor que se requiere la especificación de parámetros se llama el constructor paramétrico.

Un constructor que no tiene parámetros se llama un constructor por defecto. Si en la clase no está declarado ningún constructor, entonces durante la compilación el compilador creará un constructor por defecto.

//+------------------------------------------------------------------+

//| clase para trabajar con la fecha |

//+------------------------------------------------------------------+

class MyDateClass

{

private:

int m_year; // año

int m_month; // mes

int m_day; // día del mes

int m_hour; // hora del día

int m_minute; // minutos

int m_second; // segundos

public:

//--- constructor por defecto

MyDateClass(void);

//--- constructor paramétrico

MyDateClass(int h,int m,int s);

};

Se puede declarar el constructor en la descripción de la clase y luego definir su cuerpo. Por ejemplo, así se puede definir dos constructores de la clase MyDateClass:

//+------------------------------------------------------------------+

//| constructor por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

MyDateClass::MyDateClass(void)

{

//---

MqlDateTime mdt;

datetime t=TimeCurrent(mdt);

m_year=mdt.year;

m_month=mdt.mon;

m_day=mdt.day;

m_hour=mdt.hour;

m_minute=mdt.min;

m_second=mdt.sec;

Print(__FUNCTION__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| constructor paramétrico |

//+------------------------------------------------------------------+

MyDateClass::MyDateClass(int h,int m,int s)

{

MqlDateTime mdt;

datetime t=TimeCurrent(mdt);

m_year=mdt.year;

m_month=mdt.mon;

m_day=mdt.day;

m_hour=h;

m_minute=m;

m_second=s;

Print(__FUNCTION__);

}

En el constructor por defecto se llenan todos los miembros de la clase por medio de la función TimeCurrent(), en el constructor paramétrico se llenan sólo los valores de la hora. Los demás miembros de la clase (m_year, m_month y m_day) serán inicializados automáticamente con la fecha en curso.

El constructor por defecto tiene un propósito especial cuando se inicializa un array de objetos de su clase. El constructor cuyos parámetros tienen los valores por defecto, no es constructor por defecto. Ejemplificaremos esto:

//+------------------------------------------------------------------+

//| clase con un constructor por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

class CFoo

{

datetime m_call_time; // hora de la última llamada al objeto

public:

//--- un constructor con el parámetro que tiene el valor predefinido no es un constructor por defecto

CFoo(datetime t=0){m_call_time=t;};

string ToString(){return(TimeToString(m_call_time,TIME_DATE|TIME_SECONDS));};

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

CFoo foo; // Esta opción se puede utilizar - se llamará a un constructor con parámetros predefinidos

//--- posibles opciones de creación del objeto CFoo

CFoo foo1(TimeCurrent()); // la primera opción de creación automática del objeto

CFoo foo2(); // la segunda opción de creación automática del objeto

CFoo foo3=TimeTradeServer(); // la tercera opción de creación automática del objeto

//--- posibles opciones de creación de punteros CFoo por medio del operador new

CFoo *foo4=new CFoo();

CFoo *foo5=new CFoo(TimeTradeServer());

CFoo *foo6=GetPointer(foo5); // ahora foo5 y foo6 apuntan al mismo objeto

CFoo *foo7,*foo8;

foo7=new CFoo(TimeCurrent());

foo8=GetPointer(foo7); // foo7 y foo8 apuntan al mismo objeto

//CFoo foo_array[3]; // esta opción no se puede utilizar - el constructor por defecto no está establecido

//CFoo foo_dyn_array[]; // esta opción no se puede utilizar - el constructor por defecto no está establecido

//--- mostramos los valores m_call_time

Print("foo.m_call_time=",foo1.ToString());

Print("foo1.m_call_time=",foo1.ToString());

Print("foo2.m_call_time=",foo2.ToString());

Print("foo3.m_call_time=",foo3.ToString());

Print("foo4.m_call_time=",foo4.ToString());

Print("foo5.m_call_time=",foo5.ToString());

Print("foo6.m_call_time=",foo6.ToString());

Print("foo7.m_call_time=",foo7.ToString());

Print("foo8.m_call_time=",foo8.ToString());

//--- eliminaremos los objetos creados dinámicamente

delete foo4;

delete foo5;

delete foo7;

}

Si añadimos comentarios a estas cadenas en este ejemplo

//CFoo foo_array[3]; // esta opción no se puede utilizar - el constructor por defecto no está establecido

o

//CFoo foo_dyn_array[]; // esta opción no se puede utilizar - el constructor por defecto no está establecido

el compilador devolverá el error para ellas "default constructor is not defined".

Si la clase tiene un constructor declarado por el usuario, entonces el compilador no generará el constructor por defecto. Esto quiere decir que si en una clase está declarado un constructor paramétrico pero no está declarado un constructor por defecto, entonces no se puede declarar los arrays de los objetos de esta clase. Pues, para este script el compilador devolverá el error:

//+------------------------------------------------------------------+

//| clase sin constructor por defecto |

//+------------------------------------------------------------------+

class CFoo

{

string m_name;

public:

CFoo(string name) { m_name=name;}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- durante la compilación obtenemos el error "default constructor is not defined"

CFoo badFoo[5];

}

En este ejemplo la clase CFoo tiene declarado un constructor paramétrico — en este caso durante la compilación el compilador no crea automáticamente el constructor por defecto. Al mismo tiempo, cuando se declara un array de objetos se supone que todos los objetos tienen que ser creados e inicializados automáticamente. Durante la inicialización automática del objeto, es necesario llamar a un constructor por defecto, pero debido a que el constructor por defecto no está declarado explicitamente y no ha sido generado automáticamente por el compilador, entonces resulta imposible crear este objeto. Precisamente por esta razón el compilador muestra el error aún en la fase de compilación.

Existe una sintaxis especial para la inicialización del objeto mediante el constructor. Los inicializadores del constructor (construcciones especiales para la inicialización) para los miembros de una estructura o clase se puede especificar en la lista de inicialización.

La lista de inicialización es una lista de inicializadores separados por comas que sigue tras dos puntos después de la lista de parámetros del constructor y precede el cuerpo (va antes de la llave que abre). Existen algunas exigencias:

las listas de inicialización se puede utilizar sólo en los constructores

no se puede inicializar los miembros de los padres en la lista de inicialización;

tras las lista de inicialización debe ir la definición (implementación) de la función.

Vamos a mostrar algunos ejemplos de constructores para la inicialización de los miembros de la clase.

//+------------------------------------------------------------------+

//| clase para almacenar los apellidos y el nombre de una persona |

//+------------------------------------------------------------------+

class CPerson

{

string m_first_name; // nombre

string m_second_name; // apellido

public:

//--- constructor por defecto vacío

CPerson() {Print(__FUNCTION__);};

//--- constructor paramétrico

CPerson(string full_name);

//--- constructor con la lista de inicialización

CPerson(string surname,string name): m_second_name(surname), m_first_name(name) {};

void PrintName(){PrintFormat("Name=%s Surname=%s",m_first_name,m_second_name);};

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

CPerson::CPerson(string full_name)

{

int pos=StringFind(full_name," ");

if(pos>=0)

{

m_first_name=StringSubstr(full_name,0,pos);

m_second_name=StringSubstr(full_name,pos+1);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtenemos el error "default constructor is not defined"

CPerson people[5];

CPerson Tom="Tom Sawyer"; // Tom Sawyer

CPerson Huck("Huckleberry","Finn"); // Huckleberry Finn

CPerson *Pooh = new CPerson("Whinnie","Pooh"); // Winnie the Pooh

//--- mostraremos los valores

Tom.PrintName();

Huck.PrintName();

Pooh.PrintName();



//--- eliminaremos el objeto creado dinámicamente

delete Pooh;

}

En este caso, la clase CPerson tiene tres constructores:

un constructor por defecto explícito que permite crear un array de los objetos de esta clase; un constructor con un parámetro que obtiene el nombre completo como parámetro, y lo divide en el nombre y el apellido según el espacio encontrado; un constructor con dos parámetros que contiene la lista de inicialización . Los inicializadores — m_second_name(surname) y m_first_name(name).

Fíjese cómo la inicialización reemplazó la asignación utilizando la lista. Los miembros individuales deben inicializarse como sigue:

miembro_de_la_clase (lista de expresiones)

Los miembros pueden seguir cualquier orden en la lista de inicialización, pero todos los miembros de la clase van a inicializarse según el orden de su declaración. Esto significa que en el tercer constructor primero será inicializado el miembro m_first_name porque va declarado primero, y sólo después de él será inicializado el miembro m_second_name. Esto hay que tener en cuenta cuando la inicialización de unos miembros de la clase depende de los valores en otros miembros de la clase.

Si en la clase base no está declarado el constructor por defecto pero al mismo tiempo está declarado uno o varios constructores paramétricos, habrá que llamar sí o sí a uno de los constructores de la clase base en la lista de inicialización. Éste va tras la coma, como los demás miembros de la lista, y será llamado en primer lugar durante la inicialización del objeto independientemente de su ubicación en la lista de inicialización.

//+------------------------------------------------------------------+

//| clase base |

//+------------------------------------------------------------------+

class CFoo

{

string m_name;

public:

//--- constructor con la lista de inicialización

CFoo(string name) : m_name(name) { Print(m_name);}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| descendiente de la clase CFoo |

//+------------------------------------------------------------------+

class CBar : CFoo

{

CFoo m_member; // el miembro de la clase es el objeto del padre

public:

//--- el constructor por defecto en la lista de inicialización llama al constructor del padre

CBar(): m_member(_Symbol), CFoo("CBAR") {Print(__FUNCTION__);}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

CBar bar;

}

En el ejemplo mencionado, durante la creación del objeto bar se llamará al constructor por defecto CBar() en el que primero se llama al constructor para el padre CFoo, y luego se llama al constructor para el miembro de la clase m_member.

Los destructores son unas funciones especiales llamadas automáticamente a la hora de eliminar un objeto de la clase. El nombre del destructor se escribe como el de la clase con la tilde (~). Las cadenas, arrays dinámicos y los objetos que necesitan deinicialización van a ser deinicializados de cualquier manera independientemente de la presencia del destructor. Disponiendo del destructor, estas acciones van a ser ejecutadas después del arranque del mismo.

Los destructores siempre son virtuales, independientemente de que si están declarados con la palabra clave virtual o no.

Determinación de los métodos de clase

Las funciones-métodos de clase pueden ser determinados tanto dentro de la clase, como fuera de la declaración de la clase. Si el método se determina dentro de la clase, entonces su cuerpo sigue directamente después de la declaración del método.

Ejemplo:

class CTetrisShape

{

protected:

int m_type;

int m_xpos;

int m_ypos;

int m_xsize;

int m_ysize;

int m_prev_turn;

int m_turn;

int m_right_border;

public:

void CTetrisShape();

void SetRightBorder(int border) { m_right_border=border; }

void SetYPos(int ypos) { m_ypos=ypos; }

void SetXPos(int xpos) { m_xpos=xpos; }

int GetYPos() { return(m_ypos); }

int GetXPos() { return(m_xpos); }

int GetYSize() { return(m_ysize); }

int GetXSize() { return(m_xsize); }

int GetType() { return(m_type); }

void Left() { m_xpos-=SHAPE_SIZE; }

void Right() { m_xpos+=SHAPE_SIZE; }

void Rotate() { m_prev_turn=m_turn; if(++m_turn>3) m_turn=0; }

virtual void Draw() { return; }

virtual bool CheckDown(int& pad_array[]);

virtual bool CheckLeft(int& side_row[]);

virtual bool CheckRight(int& side_row[]);

};

Las funciones con SetRightBorder(int border) por Draw() se declaran y se determinan directamente dentro de la clase CTetrisShape.

El constructor CTetrisShape() y los métodos CheckDown(int& pad_array[]), CheckLeft(int& side_row[]) y CheckRight(int& side_row[]) se declaran sólo dentro de la clase, pero por ahora no están determinados. Las determinaciones de estas funciones deben seguir más adelante en el código. Para determinar el método fuera de la clase se utiliza la operación del permiso de contexto, como contexto se utiliza el nombre de la clase.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Constructor de la clase base |

//+------------------------------------------------------------------+

void CTetrisShape::CTetrisShape()

{

m_type=0;

m_ypos=0;

m_xpos=0;

m_xsize=SHAPE_SIZE;

m_ysize=SHAPE_SIZE;

m_prev_turn=0;

m_turn=0;

m_right_border=0;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Prueba de posibilidad de moverse abajo (para la vara o el cubo) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CTetrisShape::CheckDown(int& pad_array[])

{

int i,xsize=m_xsize/SHAPE_SIZE;

//---

for(i=0; i<xsize; i++)

{

if(m_ypos+m_ysize>=pad_array[i]) return(false);

}

//---

return(true);

}



Especificadores de acceso public, protected y private

A la hora de crear nueva clase se recomienda limitar el acceso a los elementos desde fuera. Para eso se utilizan las palabras claves private o protected. En este caso el acceso a los datos encubiertos puede realizarse sólo desde las funciones-métodos de la misma clase. Si se utiliza la palabra clave protected, entonces el acceso a los datos encubiertos se puede realizar también de los métodos de las clases que son herederos de esta clase. De la misma manera se puede limitar el acceso a las funciones-métodos de clase.

Si se necesita abrir totalmente el acceso a los elementos y/o métodos de clase, entonces se utiliza la palabra clave public.

Ejemplo:

class CTetrisField

{

private:

int m_score; // cuenta

int m_ypos; // posición actual de la pieza

int m_field[FIELD_HEIGHT][FIELD_WIDTH]; // matrix del vaso

int m_rows[FIELD_HEIGHT]; // numeración de las filas del vaso

int m_last_row; // la última fila libre

CTetrisShape *m_shape; // pieza del tetris

bool m_bover; // fin del juego

public:

void CTetrisField() { m_shape=NULL; m_bover=false; }

void Init();

void Deinit();

void Down();

void Left();

void Right();

void Rotate();

void Drop();

private:

void NewShape();

void CheckAndDeleteRows();

void LabelOver();

};

Cualquier elemento y método de la clase que están declarados después del especificador public (y hasta el siguiente especificador del acceso), son accesibles a la hora de cualquier referencia del programa hacia el objeto de esta clase. En este ejemplo son los siguientes elementos: funciones CTetrisField(), Init(), Deinit(), Down(), Left(), Right(), Rotate() y Drop().

Cualquier elemento de la clase que está declarado después del especificador private (y hasta el siguiente especificador del acceso), es accesible sólo para las funciones-elementos de la misma clase. Los especificadores de acceso a los elementos siempre se terminan con dos puntos (:) y pueden aparecer en la determinación de la clase varias veces.

Cualquier miembro de clase declarado después del especificador de acceso protected: (y hasta el próximo identificador de acceso) solo estará disponible para las funciones de miembro de esta clase y las funciones de miembro de los herederos de esta clase. Si intentamos recurrir a los miembros con especificadores private y protected desde fuera, obtendremos un error del estadio de compilación. Ejemplo:

class A

{

protected:

//--- el operador de copiado está disponible solo desde dentro de la clase A y sus herederos

void operator=(const A &)

{

}

};

class B

{

//--- declarado un objeto de clase A

A a;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaramos dos variables del tipo B

B b1, b2;

//--- intentando copiar un objeto en otro

b2=b1;

}

Al compilar este código, obtendremos un mensaje de error sobre el intento de llamar el operador de copiado remoto:

attempting to reference deleted function 'void B::operator=(const B&)' trash3.mq5 32 6

En la segunda línea se nos ofrecerá una descripción más detallada: el operador de copiado en la clase B ha sido eliminado explícitamente, dado que se llama al operador de copiado de la clase A, que no está disponible:

function 'void B::operator=(const B&)' was implicitly deleted because it invokes inaccessible function 'void A::operator=(const A&)'

El acceso a los elementos de la clase base puede volver a determinarse durante la herencia en las clases derivadas.

El especificador delete

El especificador delete marca las funciones de miembro de la clase que no se pueden utilizar. Esto significa que si un programa recurre de forma explícita o implícita a una función así, obtendremos un error ya en la etapa de compilación. Por ejemplo, este especificador permite hacer inaccesible los métodos padre en la clase hija. El mismo resultado podemos conseguir si declaramos la función en la en la zona privada de la clase padre (declaración en la sección private). El uso de delete en este caso hace el código más legible y gestionable al nivel de los herederos.

class A

{

public:

A(void) {value=5;};

double GetValue(void) {return(value);}

private:

double value;

};

class B: public A

{

double GetValue(void)=delete;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaramos la variable de tipo A

A a;

Print("a.GetValue()=", a.GetValue());

//--- intentando obtener el valor de la variable de tipo B

B b;

Print("b.GetValue()=", b.GetValue()); // el compilador dará error en esta línea

}

Mensaje del compilador:

attempting to reference deleted function 'double B::GetValue()'

function 'double B::GetValue()' was explicitly deleted here

Con la ayuda del especificador delete se puede prohibir la conversión automática de tipos o el constructor de copias, que de lo contrario deberíamos ocultar también en la sección private. Ejemplo:

class A

{

public:

void SetValue(double v) {value=v;}

//--- prohibimos la llamada con el tipo int

void SetValue(int) = delete;

//--- prohibimos el operador de copiado

void operator=(const A&) = delete;

private:

double value;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaramos dos variables del tipo A

A a1, a2;

a1.SetValue(3); // ¡error!

a1.SetValue(3.14); // OK

a2=a1; // ¡error!

}

Al intentar compilar, obtenemos un mensaje sobre los siguientes errores:

attempting to reference deleted function 'void A::SetValue(int)'

function 'void A::SetValue(int)' was explicitly deleted here

attempting to reference deleted function 'void A::operator=(const A&)'

function 'void A::operator=(const A&)' was explicitly deleted here

El especificador final #

La presencia del especificador final al declarar la clase, prohíbe la posterior herencia del mismo. Si la interfaz de la clase está construida de tal forma que no hay necesidad de introducir en el mismo cambios posteriores, o los cambios no están permitidos por motivos de seguridad, deberemos declarar la clase con el especificador "final". En este caso, además, todos los métodos de la clase se considerarán "final" de forma implícita.

class CFoo final

{

//--- cuerpo de la clase

};



class CBar : public CFoo

{

//--- cuerpo de la clase

};

Al intentar heredar de una clase con el especificador "final", el compilador dará error, como se muestra en el ejemplo de más arriba:

cannot inherit from 'CFoo' as it has been declared as 'final'

see declaration of 'CFoo'

Una unión supone un tipo especial de datos que consta de varias variables que comparten una misma zona de la memoria. Por consiguiente, la unión proporciona la posibilidad de interpretar una misma secuencia de bits con dos (o más) métodos diferentes. La declaración de una unión es semejante a la declaración de una estructura y comienza con la palabra clave union.

union LongDouble

{

long long_value;

double double_value;

};

Pero, a diferencia de la estructura, los diferentes miembros de una unión se relacionan con una misma zona de la memoria. En este ejemplo se ha declarado la unión LongDouble, en la que el valor del tipo long y el valor del tipo double comparten la misma zona de la memoria. Es importante comprender que no es posible hacer que la unión guarde al mismo tiempo valores de tipo entero long y reales double (como sucedía en la estructura), puesto que las variables long_value y double_value se solapan (en la memoria) una sobre otra. Sin embargo, un programa MQL5 puede en cualquier momento procesar la información que se contiene en esta unión como un valor entero (long) o como uno real (double). Por consiguiente, la unión permite obtener dos (o más) variantes de representación de una misma secuencia de datos.

Al declarar una unión, el compilador delimita automáticamente una parte de la memoria que sea suficiente para guardar en una unión las variables del tipo de volumen más grande. Para acceder a un elemento de la unión, se usa la misma sintaxis que para las estructuras: el operador "punto".

union LongDouble

{

long long_value;

double double_value;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

LongDouble lb;

//--- obtenemos un número no válido -nan(ind) y lo mostramos

lb.double_value=MathArcsin(2.0);

printf("1. double=%f integer=%I64X",lb.double_value,lb.long_value);

//--- el mayor número normalizado (DBL_MAX)

lb.long_value=0x7FEFFFFFFFFFFFFF;

printf("2. double=%.16e integer=%I64X",lb.double_value,lb.long_value);

//--- el menor número normalizado positivo (DBL_MIN)

lb.long_value=0x0010000000000000;

printf("3. double=%.16e integer=%.16I64X",lb.double_value,lb.long_value);

}

/* Resultado de la ejecución

1. double=-nan(ind) integer=FFF8000000000000

2. double=1.7976931348623157e+308 integer=7FEFFFFFFFFFFFFF

3. double=2.2250738585072014e-308 integer=0010000000000000

*/

Puesto que las uniones permiten al programa interpretar los mismos datos en la memoria de forma diferente, con frecuencia se usan en los casos en que se necesita una conversión de tipos.

Las uniones no pueden participar en la herencia, y tampoco pueden tener miembros estáticos por definición. Por lo demás, union se comporta como una estructura en la que todos los miembros tienen un desplazamiento cero. Al mismo tiempo, no pueden ser miembros de una unión los siguientes tipos:

matrices dinámicas

líneas de caracteres

punteros a objetos y funciones

objetos de clases

objetos de estructuras que tengan constructores o destructores

objetos de estructuras que contengan miembros de los puntos 1-5

Al igual que las clases, una unión puede tener constructores y destructores, y también los métodos. Por defecto, los miembros de una unión tienen un tipo de acceso public, para crear elementos cerrados, es necesario usar la palabra clave private. Todas estas posibilidades se muestran en este ejemplo, que representa cómo convertir un color con el tipo color en una representación ARGB, como hace la función ColorToARGB().

//+------------------------------------------------------------------+

//| Unión para la conversión de color(BGR) en una representación ARGB |

//+------------------------------------------------------------------+

union ARGB

{

uchar argb[4];

color clr;

//--- constructores

ARGB(color col,uchar a=0){Color(col,a);};

~ARGB(){};

//--- métodos públicos

public:

uchar Alpha(){return(argb[3]);};

void Alpha(const uchar alpha){argb[3]=alpha;};

color Color(){ return(color(clr));};

//--- métodos privados

private:

//+------------------------------------------------------------------+

//| configuración del color y el valor del canal alfa |

//+------------------------------------------------------------------+

void Color(color col,uchar alpha)

{

//--- establecemos el color en el miembro clr

clr=col;

//--- establecemos el valor del componente Alpha - nivel de opacidad

argb[3]=alpha;

//--- cambiamos de lugar los bytes de los componentes R y B (Red y Blue)

uchar t=argb[0];argb[0]=argb[2];argb[2]=t;

};

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- el valor 0x55 designa 55/255=21.6 % (0% - totalmente transparente)

uchar alpha=0x55;

//--- el tipo "color" tiene una representación 0x00BBGGRR

color test_color=clrDarkOrange;

//--- aquí aplicaremos los valores de los bytes de la unión ARGB

uchar argb[];

PrintFormat("0x%.8X - este es el aspecto del tipo "color" para %s, BGR=(%s)",

test_color,ColorToString(test_color,true),ColorToString(test_color));

//--- el tipo ARGB se representa como 0x00RRGGBB, los componentes RR y BB han sido cambiados de lugar

ARGB argb_color(test_color);

//--- copiamos la matriz de bytes

ArrayCopy(argb,argb_color.argb);

//--- veamos qué aspecto tiene en la representación ARGB

PrintFormat("0x%.8X - representación ARGB con un canal alfa=0x%.2x, ARGB=(%d,%d,%d,%d)",

argb_color.clr,argb_color.Alpha(),argb[3],argb[2],argb[1],argb[0]);

//--- añadimos el valor de opacidad

argb_color.Alpha(alpha);

//--- intentamos mostrar ARGB como el tipo "color"

Print("ARGB como color=(",argb_color.clr,") canal alfa=",argb_color.Alpha());

//--- copiamos la matriz de bytes

ArrayCopy(argb,argb_color.argb);

//--- este es el aspecto que tiene en la representación ARGB

PrintFormat("0x%.8X - representación ARGB con un canal alfa=0x%.2x, ARGB=(%d,%d,%d,%d)",

argb_color.clr,argb_color.Alpha(),argb[3],argb[2],argb[1],argb[0]);

//--- lo cotejamos con lo mostrado por la función ColorToARGB()

PrintFormat("0x%.8X - resultado ColorToARGB(%s,0x%.2x)",ColorToARGB(test_color,alpha),

ColorToString(test_color,true),alpha);

}

/* Resultado de la ejecución

0x00008CFF - este es el aspecto del tipo color para clrDarkOrange, BGR=(255,140,0)

0x00FF8C00 - representación ARGB con un canal alfa=0x00, ARGB=(0,255,140,0)

ARGB como color=(0,140,255) canal alfa=85

0x55FF8C00 - representación ARGB con un canal alfa=0x55, ARGB=(85,255,140,0)

0x55FF8C00 - resultado ColorToARGB(clrDarkOrange,0x55)

*/

La interfaz ha sido diseñada para definir una cierta funcionalidad, cuya clase en consecuencia puede implementar. En la práctica, se trata de una clase que no puede contener miembros y puede tener un constructor y/o destructor. Todos los métodos declarados en la interfaz son puramente virtuales, incluso sin definición explícita.

Se define la interfaz con la ayuda de la palabra clave interface, como se muestra en el ejemplo:

//--- interfaz básica para describir animales

interface IAnimal

{

//--- los métodos de la interfaz, por defecto, tienen acceso public

void Sound(); // sonido que hace el animal

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| la clase CCat se hereda de la interfaz IAnimal |

//+------------------------------------------------------------------+

class CCat : public IAnimal

{

public:

CCat() { Print("Cat was born"); }

~CCat() { Print("Cat is dead"); }

//--- implementamos el método Sound de la interfaz IAnimal

void Sound(){ Print("meou"); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| la clase CDog se hereda de la interfaz IAnimal |

//+------------------------------------------------------------------+

class CDog : public IAnimal

{

public:

CDog() { Print("Dog was born"); }

~CDog() { Print("Dog is dead"); }

//--- implementamos el método Sound de la interfaz IAnimal

void Sound(){ Print("guaf"); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- matriz de punteros a los objetos del tipo IAnimal

IAnimal *animals[2];

//--- generamos los descendientes de IAnimal y guardamos los punteros a estos en una matriz

animals[0]=new CCat;

animals[1]=new CDog;

//--- llamamos el método Sound() de la interfaz básica IAnimal para cada descendiente

for(int i=0;i<ArraySize(animals);++i)

animals[i].Sound();

//--- eliminamos los objetos

for(int i=0;i<ArraySize(animals);++i)

delete animals[i];

//--- resultado de la ejecución

/*

Cat was born

Dog was born

meou

guaf

Cat is dead

Dog is dead

*/

}

Como sucede con las clases abstractas, no se puede crear un objeto de la interfaz sin herencia. La interfaz puede heredarse solo de otras interfaces y puede actuar como descendiente para la clase. Además, siempre tiene visibilidad pública.

La interfaz no se puede declarar dentro de la declaración de una clase o estructura, pero así y con todo, el puntero a la interfaz se puede guardar en una variable del tipo void *. Hablando en general, en una variable del tipo void * se puede guardar un puntero a un objeto de cualquier clase. Para transformar el puntero void * en el puntero a un objeto de una clase concreta, es necesario usar el operador dynamic_cast. En el caso de que la transformación no sea posible, el resultado de la operación dynamic_cast será NULL.

