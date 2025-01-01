Tipos enteros
En el lenguaje MQL5 los tipos enteros están representados por once categorías. Algunos de ellos se puede utilizar en conjunto con los demás si lo requiere la lógica del programa, aunque en este caso hay que tener en cuenta las normas de conversión de tipos.
En la tabla de abajo se muestran las características de cada tipo. Además, en la última columna, para cada tipo se indica su análogo en el lenguaje de programación C++.
|
Tipo
|
Tamaño en bytes
|
Valor mínimo
|
Valor máximo
|
Análogo en el lenguaje C++
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char, BYTE
|
1
|
0(false)
|
1(true)
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short, wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short, WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int, DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int, COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0 (1970.01.01 0:00:00)
|
32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)
|
__time64_t
Los valores de tipos enteros también pueden ser representados en forma de las constantes numéricas, literales de color, literales de fecha-hora, constantes de signos y enumeraciones.
Pseudónimos adicionales de tipos enteros (para compatibilidad con C/C++)
Para simplificar la portabilidad de código desde otros lenguajes, como C y C++, se han añadido al lenguaje MQL5 pseudónimos para los tipos enteros estándar. Estos pseudónimos no introducen nuevos tipos, sino que suponen nombres alternativos de tipos ya existentes en MQL5. Se pueden utilizar en todos los contextos en los que los tipos básicos son aplicables.
|
Tipo
|
Se corresponde con el tipo MQL5
|
Tamaño (bit)
|
Signo
|
Valor mínimo
|
Valor máximo
|
int8_t
|
8
|
signed
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
unsigned
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
signed
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
unsigned
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
signed
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
unsigned
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
signed
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
unsigned
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
El uso de estos pseudónimos resulta útil al portar bibliotecas y algoritmos existentes de C/C++ a MQL5, especialmente en proyectos con un alto nivel de compatibilidad de plataformas. Todos los nuevos nombres están disponibles tanto en scripts como en asesores expertos e indicadores.
