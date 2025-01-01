DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Bases del lenguajeTipos de datosTipos enteros 

Tipos enteros

En el lenguaje MQL5 los tipos enteros están representados por once categorías. Algunos de ellos se puede utilizar en conjunto con los demás si lo requiere la lógica del programa, aunque en este caso hay que tener en cuenta las normas de conversión de tipos.

En la tabla de abajo se muestran las características de cada tipo. Además, en la última columna, para cada tipo se indica su análogo  en el lenguaje de programación C++.

Tipo

Tamaño en bytes

Valor mínimo

Valor máximo

Análogo en el lenguaje C++

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0(false)

1(true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

color

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

Los valores de tipos enteros también pueden ser representados en forma de las constantes numéricas, literales de color, literales de fecha-hora, constantes de signos y enumeraciones.

 

Pseudónimos adicionales de tipos enteros (para compatibilidad con C/C++)

Para simplificar la portabilidad de código desde otros lenguajes, como C y C++, se han añadido al lenguaje MQL5 pseudónimos para los tipos enteros estándar. Estos pseudónimos no introducen nuevos tipos, sino que suponen nombres alternativos de tipos ya existentes en MQL5. Se pueden utilizar en todos los contextos en los que los tipos básicos son aplicables.

Tipo

Se corresponde con el tipo MQL5

Tamaño (bit)

Signo

Valor mínimo

Valor máximo

int8_t

char

8

signed

-128

127

uint8_t

uchar

8

unsigned

0

255

int16_t

short

16

signed

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

unsigned

0

65 535

int32_t

int

32

signed

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

unsigned

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

signed

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

unsigned

0

18 446 744 073 709 551 615

El uso de estos pseudónimos resulta útil al portar bibliotecas y algoritmos existentes de C/C++ a MQL5, especialmente en proyectos con un alto nivel de compatibilidad de plataformas. Todos los nuevos nombres están disponibles tanto en scripts como en asesores expertos e indicadores.

 

Véase también

Conversión de datos, Constantes de tipos numéricos