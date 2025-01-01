Tipos enteros

En el lenguaje MQL5 los tipos enteros están representados por once categorías. Algunos de ellos se puede utilizar en conjunto con los demás si lo requiere la lógica del programa, aunque en este caso hay que tener en cuenta las normas de conversión de tipos.

En la tabla de abajo se muestran las características de cada tipo. Además, en la última columna, para cada tipo se indica su análogo en el lenguaje de programación C++.

Tipo Tamaño en bytes Valor mínimo Valor máximo Análogo en el lenguaje C++ char 1 -128 127 char uchar 1 0 255 unsigned char, BYTE bool 1 0(false) 1(true) bool short 2 -32 768 32 767 short, wchar_t ushort 2 0 65 535 unsigned short, WORD int 4 - 2 147 483 648 2 147 483 647 int uint 4 0 4 294 967 295 unsigned int, DWORD color 4 -1 16 777 215 int, COLORREF long 8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong 8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64 datetime 8 0 (1970.01.01 0:00:00) 32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59) __time64_t

Los valores de tipos enteros también pueden ser representados en forma de las constantes numéricas, literales de color, literales de fecha-hora, constantes de signos y enumeraciones.

Pseudónimos adicionales de tipos enteros (para compatibilidad con C/C++)

Para simplificar la portabilidad de código desde otros lenguajes, como C y C++, se han añadido al lenguaje MQL5 pseudónimos para los tipos enteros estándar. Estos pseudónimos no introducen nuevos tipos, sino que suponen nombres alternativos de tipos ya existentes en MQL5. Se pueden utilizar en todos los contextos en los que los tipos básicos son aplicables.

Tipo Se corresponde con el tipo MQL5 Tamaño (bit) Signo Valor mínimo Valor máximo int8_t char 8 signed -128 127 uint8_t uchar 8 unsigned 0 255 int16_t short 16 signed -32 768 32 767 uint16_t ushort 16 unsigned 0 65 535 int32_t int 32 signed - 2 147 483 648 2 147 483 647 uint32_t uint 32 unsigned 0 4 294 967 295 int64_t long 64 signed -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 uint64_t ulong 64 unsigned 0 18 446 744 073 709 551 615

El uso de estos pseudónimos resulta útil al portar bibliotecas y algoritmos existentes de C/C++ a MQL5, especialmente en proyectos con un alto nivel de compatibilidad de plataformas. Todos los nuevos nombres están disponibles tanto en scripts como en asesores expertos e indicadores.

