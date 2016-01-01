- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileSave
将传递数组所有元素写入二进制文件作为参数。该函数允许您快速编写数值类型或简单结构的数组为一个字符串。
|
bool FileSave(
参数
file_name
[in] 将被写入数据数组的文件名称。
buffer
[in] 数值类型或 简单结构数组。
common_flag=0
[in] 指示操作模式的文件标识。如果没有指定参数，文件将被写入子文件夹MQL5\Files(或测试时在<testing_agent_directory>\MQL5\Files)。
返回值
如果失败返回false。
例如：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见
Structures and Classes，FileWriteArray，FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite