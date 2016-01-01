文档部分
FileSave

将传递数组所有元素写入二进制文件作为参数。该函数允许您快速编写数值类型或简单结构的数组为一个字符串。

bool  FileSave(
   const string  file_name,         // 文件名
   void&         buffer[],          // 数值类型或简单结构的数组
   int           common_flag=0      // 文件标识，默认文件写入<data_folder>\MQL5\Files\
   );

参数

file_name

[in]  将被写入数据数组的文件名称。

buffer

[in]  数值类型或 简单结构数组。

common_flag=0

[in]  指示操作模式的文件标识。如果没有指定参数，文件将被写入子文件夹MQL5\Files(或测试时在<testing_agent_directory>\MQL5\Files)。

返回值

如果失败返回false。

例如：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Demo_FileSave.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- 输入参数
input int      ticks_to_save=1000; // Number of ticks
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string  filename=_Symbol+"_ticks.bin";
   MqlTick ticks[];
u//---
   int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save);
   if(copied!=-1)
     {
      PrintFormat(" CopyTicks(%s) copied %d ticks",_Symbol,copied);
      //--- 如果报价历史被同步，错误代码等于零
      if(!GetLastError()==0)
         PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized, error=%d",_Symbol,copied,_LastError);
      //---  报价写入文件
      if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON))
         PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("Failed CopyTicks(%s), Error=",_Symbol,GetLastError());
//--- 现在将这些报价读入文件
   ArrayFree(ticks);
   long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON);
   if(count!=-1)
     {
      Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags");
      for(int i=0;i<count;i++)
        {
         PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x",
         TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000,
         ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags);
        }
     }
  }

另见

