FileSave
Ecrit tous les éléments d'un tableau passé en argument dans un fichier binaire. La fonction vous permet d'écrire rapidement des tableaux d'élements numériques ou de structures simples sous forme d'une chaîne de caractères.
|
bool FileSave(
Paramètres
file_name
[in] Le nom du fichier dans lequel le tableau de données sera écrit.
buffer
[in] Un tableau d'éléments numériques ou de structures simples.
common_flag=0
[in] Un flag du fichier indiquant le mode d'opération. Si le paramètre n'est pas spécifié, le fichier sera écrite dans le sous-répertoire MQL5\Files (ou dans <repertoire_agent_de_test>\MQL5\Files en cas de test).
Valeur de Retour
En cas d'erreur, retourne false.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
Structures et Classes, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite