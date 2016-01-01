DocumentazioneSezioni
Scrive in un file binario tutti gli elementi di un array passato come parametro. La funzione consente di scrivere rapidamente array di tipo numerico o strutture semplici come una stringa.

bool  FileSave(
   const string  file_name,         // Nome del File
   void&         buffer[],          // Un array di tipo numerico o strutture semplici
   int           common_flag=0      // Un flag file, per default i files vengono scritti in <data_folder>\MQL5\Files\
   );

Parametri

file_name

[in] Il nome del file, in cui i dati dell'array verranno scritti.

buffer

[in] Un array di tipo numerico o strutture semplici.

common_flag=0

[in] Una flag file indicante la modalità di funzionamento. Se il parametro non viene specificato, il file verrà scritto nella sottocartella MQL5\Files (o per <testing_agent_directory>\MQL5\Files in caso di testing).

Valore di ritorno

In caso di fallimento restituisce false.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Demo_FileSave.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- parametri di input 
input int      ticks_to_save=1000; // Numero di ticks
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program funzione start                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string  filename=_Symbol+"_ticks.bin";
   MqlTick ticks[];
//---
   int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save);
   if(copied!=-1)
     {
      PrintFormat(" CopyTicks(%s) copied %d ticks",_Symbol,copied);
      //--- Se lo storico dei tick è sincronizzato, il codice errore code è uguale a zero
      if(!GetLastError()==0)
         PrintFormat("%s: I Ticks non sono sincronizzati, error=%d",_Symbol,copied,_LastError);
      //---  Scrive i ticks su un file
      if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON))
         PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("Failed CopyTicks(%s), Error=",_Symbol,GetLastError());
//--- Ora legge i ticks indietro al file
   ArrayFree(ticks);
   long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON);
   if(count!=-1)
     {
      Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags");
      for(int i=0;i<count;i++)
        {
         PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x",
         TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000,
         ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags);
        }
     }
  }

Guarda anche

