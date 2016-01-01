- FileSelectDialog
Scrive in un file binario tutti gli elementi di un array passato come parametro. La funzione consente di scrivere rapidamente array di tipo numerico o strutture semplici come una stringa.
bool FileSave(
Parametri
file_name
[in] Il nome del file, in cui i dati dell'array verranno scritti.
buffer
[in] Un array di tipo numerico o strutture semplici.
common_flag=0
[in] Una flag file indicante la modalità di funzionamento. Se il parametro non viene specificato, il file verrà scritto nella sottocartella MQL5\Files (o per <testing_agent_directory>\MQL5\Files in caso di testing).
Valore di ritorno
In caso di fallimento restituisce false.
Esempio:
//+------------------------------------------------------------------+
