//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileSave.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input int ticks_to_save=1000; // Numero di ticks

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program funzione start |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string filename=_Symbol+"_ticks.bin";

MqlTick ticks[];

//---

int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save);

if(copied!=-1)

{

PrintFormat(" CopyTicks(%s) copied %d ticks",_Symbol,copied);

//--- Se lo storico dei tick è sincronizzato, il codice errore code è uguale a zero

if(!GetLastError()==0)

PrintFormat("%s: I Ticks non sono sincronizzati, error=%d",_Symbol,copied,_LastError);

//--- Scrive i ticks su un file

if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON))

PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());

}

else

PrintFormat("Failed CopyTicks(%s), Error=",_Symbol,GetLastError());

//--- Ora legge i ticks indietro al file

ArrayFree(ticks);

long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON);

if(count!=-1)

{

Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags");

for(int i=0;i<count;i++)

{

PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x",

TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000,

ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags);

}

}

}