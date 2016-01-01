- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileSave
配列のすべての要素をパラメータとして渡されたバイナリファイルに書き込みます。この関数を使用すると、数値型または単純な構造体型の配列をすぐに単一の文字列として書くことができます。
|
bool FileSave(
パラメータ
file_name
[in] データ配列の書き込み先のファイル名
buffer
[in] 数値型または単純な構造体型の配列。
common_flag=0
[in] 操作モードを示すファイルフラグ。このパラメータが指定されていない場合、ファイルは MQL5\Files サブフォルダ（または検証の場合 <testing_agent_directory>\MQL5\Files ）に書かれます。
戻り値
失敗の場合 false
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照