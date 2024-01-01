- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
매개 변수로 전달된 배열의 모든 요소를 이진 파일에 씁니다. 이 함수를 사용하여 숫자 타입 또는 단순 구조의 배열을 하나의 문자열로 빠르게 작성할 수 있습니다.
bool FileSave(
Parameters
file_name
[in] 데이터 배열에 파일명이 기록됩니다.
buffer
[in] 숫자 타입 또는 단순 구조의 배열.
common_flag=0
[in] 작업 모드를 나타내는 파일 플래그. 매개 변수를 지정하지 않으면 파일이 하위 폴더 MQL5\Files(또는 테스트의 경우 <testing_agent_directory>\MQL5\Files)에 기록됩니다.
반환 값
실패 시 False를 반환합니다.
예:
//+------------------------------------------------------------------+
Structures and Classes, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite