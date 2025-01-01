- StringAdd
StringReserve
Reserva en la memoria para la cadena un búfer del tamaño indicado.
bool StringReserve(
Parámetros
string_var
[in][out] Cadena para la que se debe cambiar el tamaño del búfer.
new_capacity
[in] Tamaño necesario del búfer para la cadena. Si el nuevo tamaño de new_capacity es menor que la longitud de la cadena, el tamaño del búfer actual no cambia.
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retornará true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, hay que llamar la función GetLastError().
Observación
En general, el tamaño de la cadena no es igual al del búfer designado para el guardado de la cadena. Normalmente, al crear la cadena, el búfer para la misma se designa con margen. La función StringReserve() permite gestionar el tamaño del búfer e indicar el tamaño óptimo para futuras operaciones.
A diferencia de StringInit(), la función StringReserve() no cambia el contenido de la cadena y no la rellena con símbolos.
Ejemplo:
void OnStart()
