Constantes de caracteres

En MQL5 los caracteres, como elementos de una línea, son los índices en conjunto de caracteres Unicode. Estos son unos valores hexadecimales que pueden ser convertidos en números enteros y con los que se puede ejecutar operaciones de números enteros, tales como, la suma y la resta.

Cualquier carácter solitario que viene entre comillas simples o el código ASCII hexadecimal en forma de '\x10' es una constante de caracteres y tiene el tipo ushort. Por ejemplo, la introducción del '0' representa el valor numérico 30 que corresponde al índice según el cual en la tabla de caracteres se encuentra el signo cero.

Ejemplo:

void OnStart()

{

//--- determinemos las constantes de caracteres

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // obtenemos el signo '9'

//--- saquemos los valores de las constantes

printf("En forma decimal: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("En forma hexadecimal: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- introduzcamos las constantes en una línea

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- así se ven en la línea

Print(test);

}

Para un compilador durante el análisis de las líneas de constantes y las constantes de caracteres en el código fuente del programa la barra inversa es un carácter controlador. Algunos símbolos, por ejemplo, comillas simples ('), comillas dobles ("), barra inversa (\) y caracteres controladores se puede representar mediante una combinación de signos que se empiezan con la barra inversa (\), según se indica en la tabla de abajo:

Nombre del signo Código mnemotécnico o imagen Inscripción en MQL5 Valor numérico nueva línea (cambio de línea) LF '

' 10 tabulación horizontal HT '\t' 9 retorno de carro CR '\r' 13 barra inversa \ '\\' 92 comilla simple ' '\'' 39 comilla doble " '\"' 34 código hexadecimal hhhh '\xhhhh' de 1 a 4 símbolos hexadecimales código decimal d '\d' número decimal de 0 a 65535

Si después de la barra inversa sigue un signo distinto a los arriba mencionados, entonces el resultado no está determinado.

Ejemplo:

void OnStart()

{

//--- declaremos las constantes de caracteres

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // código 0xA9

int d='\xAE'; // código del signo ®

//--- imprimamos las constantes

Print(a,b,c,d);

//--- agreguemos el signo a la línea

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- representemos signos en forma numérica

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- agreguemos el signo a la línea

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

Como se decía antes, el valor de una constante de caracteres (o una variable) representa un índice en la tabla de signos, y debido a que éste es un número entero, se permite escribirlo de varias maneras.

void OnStart()

{

//---

int a=0xAE; // código del signo ® corresponde al literal '\xAE'

int b=0x24; // código del signo $ corresponde al literal '\x24'

int c=0xA9; // código del signo © corresponde al literal '\xA9'

int d=0x263A; // código del signo ☺ corresponde al literal '\x263A'

//--- saquemos los valores

Print(a,b,c,d);

//--- agreguemos el signo a la línea

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- cambiemos el signo en la línea

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- códigos de palos

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//--- agreguemos el signo de pica

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- agreguemos el signo de corazón

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- agreguemos el signo de diamante

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- agreguemos el signo de trébol

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- Ejemplo de literales de signos en la línea

test="Dama\x2660As\x2662";

printf("%s",test);

}

La representación interna del literal de signo es el tipo ushort. Las constantes de caracteres pueden adquirir valores de 0 a 65535.

Véase también

StringSetCharacter(), StringGetCharacter(), ShortToString(), ShortArrayToString(), StringToShortArray()