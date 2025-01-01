- Tipos char, short, int y long
Constantes de caracteres
En MQL5 los caracteres, como elementos de una línea, son los índices en conjunto de caracteres Unicode. Estos son unos valores hexadecimales que pueden ser convertidos en números enteros y con los que se puede ejecutar operaciones de números enteros, tales como, la suma y la resta.
Cualquier carácter solitario que viene entre comillas simples o el código ASCII hexadecimal en forma de '\x10' es una constante de caracteres y tiene el tipo ushort. Por ejemplo, la introducción del '0' representa el valor numérico 30 que corresponde al índice según el cual en la tabla de caracteres se encuentra el signo cero.
Ejemplo:
|
void OnStart()
Para un compilador durante el análisis de las líneas de constantes y las constantes de caracteres en el código fuente del programa la barra inversa es un carácter controlador. Algunos símbolos, por ejemplo, comillas simples ('), comillas dobles ("), barra inversa (\) y caracteres controladores se puede representar mediante una combinación de signos que se empiezan con la barra inversa (\), según se indica en la tabla de abajo:
|
Nombre del signo
|
Código mnemotécnico o imagen
|
Inscripción en MQL5
|
Valor numérico
|
nueva línea (cambio de línea)
|
LF
|
'\n'
|
10
|
tabulación horizontal
|
HT
|
'\t'
|
9
|
retorno de carro
|
CR
|
'\r'
|
13
|
barra inversa
|
\
|
'\\'
|
92
|
comilla simple
|
'
|
'\''
|
39
|
comilla doble
|
"
|
'\"'
|
34
|
código hexadecimal
|
hhhh
|
'\xhhhh'
|
de 1 a 4 símbolos hexadecimales
|
código decimal
|
d
|
'\d'
|
número decimal de 0 a 65535
Si después de la barra inversa sigue un signo distinto a los arriba mencionados, entonces el resultado no está determinado.
Ejemplo:
|
void OnStart()
Como se decía antes, el valor de una constante de caracteres (o una variable) representa un índice en la tabla de signos, y debido a que éste es un número entero, se permite escribirlo de varias maneras.
|
void OnStart()
La representación interna del literal de signo es el tipo ushort. Las constantes de caracteres pueden adquirir valores de 0 a 65535.
