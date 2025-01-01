DocumentaciónSecciones
Establece para una cadena la longitud indicada en símbolos.

bool  StringSetLength(
   string&    string_var,      // cadena
   uint       new_length       // nueva longitud de la cadena
   );

Parámetros

string_var

[in][out]  Cadena para la que debemos indicar la nueva longitud en símbolos.

new_capacity

[in]  Longitud de cadena necesaria en símbolos. Si la nueva longitud new_length es menor que la actual, los símbolos que no quepan serán descartados.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retornará true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, hay que llamar la función GetLastError().

Observación

La función StringSetLength() no cambia el tamaño del búfer designado para la cadena.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- determinamos la cadena
   string text="123456789012345";
   
//--- mostramos en el registro la cadena y su tamaño
   PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
//--- reducimos el tamaño de la cadena a 10 caracteres
   StringSetLength(text10);
   
//--- mostramos la cadena modificada como resultado de la operación StringSetLength() y su nuevo tamaño en el registro
   PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
  /*
  Resultado:
   Before StringSetLength() the string '123456789012345has a size of 15 characters
   After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters
  */
  }

