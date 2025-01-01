- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSetLength
Establece para una cadena la longitud indicada en símbolos.
|
bool StringSetLength(
Parámetros
string_var
[in][out] Cadena para la que debemos indicar la nueva longitud en símbolos.
new_capacity
[in] Longitud de cadena necesaria en símbolos. Si la nueva longitud new_length es menor que la actual, los símbolos que no quepan serán descartados.
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retornará true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, hay que llamar la función GetLastError().
Observación
La función StringSetLength() no cambia el tamaño del búfer designado para la cadena.
Ejemplo:
|
void OnStart()
Mire también
StringLen, StringBufferLen, StringReserve StringInit, StringSetCharacter