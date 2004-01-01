Tipo datetime
El tipo datetime sirve para almacenar la fecha y la hora en forma de cantidad de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Ocupa en la memoria 8 bytes.
Las constantes de fecha y hora pueden estar representadas por una línea de caracteres compuesta de 6 partes que representan el valor numérico del año, mes, día (o día, mes, año), hora, minuto y segundo. La constante se mete entre comillas simples y se empieza con el signo D.
El rango de valores es desde el 1 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 3000. Se puede omitir o la fecha (año, mes, día) o la hora (hora, minuto, segundo), o pueden ser las dos cosas.
Durante la especificación literal de la fecha, es deseable indicar el año, el mes y el día. Si no, el compilador mostrará un aviso sobre la entrada literal no completa.
Ejemplos:
|
datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // hora de inicio del año 2015
