Tipo datetime

El tipo datetime sirve para almacenar la fecha y la hora en forma de cantidad de segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Ocupa en la memoria 8 bytes.

Las constantes de fecha y hora pueden estar representadas por una línea de caracteres compuesta de 6 partes que representan el valor numérico del año, mes, día (o día, mes, año), hora, minuto y segundo. La constante se mete entre comillas simples y se empieza con el signo D.

El rango de valores es desde el 1 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 3000. Se puede omitir o la fecha (año, mes, día) o la hora (hora, minuto, segundo), o pueden ser las dos cosas.

Durante la especificación literal de la fecha, es deseable indicar el año, el mes y el día. Si no, el compilador mostrará un aviso sobre la entrada literal no completa.

Ejemplos:

datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // hora de inicio del año 2015

datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // año mes día horas minutos segundos

datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // igual a D'1980.07.19 12:30:27';

datetime d3=D'19.07.1980 12'; // igual a D'1980.07.19 12:00:00'

datetime d4=D'01.01.2004'; // igual a D'01.01.2004 00:00:00'

datetime compilation_date=__DATE__; // fecha de compilación

datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // fecha y hora de compilación

datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// hora de compilación

//--- ejemplos de declaraciones que provocarán los avisos del compilador

datetime warning1=D'12:30:27'; // igual a D'[fecha de compilación] 12:30:27'

datetime warning2=D''; // igual a __DATETIME__

Véase también

Estructura de fecha, Fecha y hora, TimeToString, StringToTime