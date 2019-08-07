Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte VIII): Eventos de modificación de órdenes y posiciones

Contenido

En el artículo anterior, implementamos el seguimiento de eventos de activación de órdenes StopLimit. Como el lector podrá adivinar, hemos hecho ampliable la funcionalidad utilizada para definir estos eventos, para que, usándola como base, podamos escribir con facilidad la búsqueda del resto de eventos que necesitamos.

Hemos "calificado" el evento de activación de una orden StopLimit como la colocación de una nueva orden pendiente, lo que en principio resulta lógico, ya que un nuevo tipo de orden requiere de un nuevo evento de colocación. En este artículo, vamos a monitorear eventos de un tipo totalmente distinto: la modificación de órdenes y posiciones ya existentes, sobre cuya colocación y apertura ya hemos recibido eventos en el programa. Esto significa que debemos crear otra clase heredera de la clase de evento abstracto CEvent: la clase de evento de modificación.



Clase de evento de modificación

Vamos a comenzar como siempre, preparando las constantes de enumeración necesarias.

Abrimos el archivo de la biblioteca Defines.mqh, y en las propiedades de tipo entero de la orden, en la macrosustitución que contiene el número de propiedades de tipo entero de la orden no utilizadas al realizar la clasificación según estas propiedades, escribimos el número de propiedades omitidas igual a cero: vamos a necesitar todas las propiedades de tipo entero de la orden. Anteriormente, al realizar la búsqueda y la clasificación, se omitía una propiedad de la lista de constantes de enumeración: ORDER_PROP_DIRECTION, el tipo de orden según su dirección (recordemos que colocamos todas las propiedades no usadas al final de la lista de constantes de enumeración). En el presente artículo y en lo sucesivo, vamos a necesitar esta propiedad para buscar todas las órdenes pendientes en la misma dirección en la lista de la colección de mercado.



enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC, ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_GROUP_ID, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Ya que hemos eliminado la omisión de propiedades, debemos añadir también la posibilidad de clasificar según esta propiedad, así que escribimos el criterio de clasificación según la dirección de la orden en la enumeración de los posibles criterios de clasificación de las órdenes y posiciones:

#define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 7 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 8 , SORT_BY_ORDER_REASON = 9 , SORT_BY_ORDER_STATE = 10 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 11 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 12 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 13 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 14 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 15 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 16 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 17 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 18 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 19 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 20 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 21 , SORT_BY_ORDER_GROUP_ID = 22 , SORT_BY_ORDER_DIRECTION = 23 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+ 2 };

Para crear el identificador de evento, vamos a usar, como el lector recordará, un código de evento que consta de un grupo de banderas que en su conjunto indican precisamente el tipo de evento sucedido. Puesto que vamos a monitorear los eventos de modificación, necesitaremos añadir las banderas necesarias a la enumeración de las banderas de evento comercial:

enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS { TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED = 1 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED = 2 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED = 4 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED = 8 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED= 16 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE= 32 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED = 64 , TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE = 128 , TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL = 256 , TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS = 512 , TRADE_EVENT_FLAG_PRICE = 1024 , TRADE_EVENT_FLAG_SL = 2048 , TRADE_EVENT_FLAG_TP = 4096 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY = 8192 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY = 16384 , };

Añadimos a la lista de posibles eventos comerciales en la cuenta el evento de modificación de órdenes y posiciones (ya hemos añadido anteriormente algunos eventos a la lista, pero se trataba de la declaración preliminar de variables):



enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX = DEAL_TAX , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL = DEAL_TAX + 1 , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX + 2 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED = DEAL_TAX + 3 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP, TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT, };

Dado que hoy vamos a hacer una nueva clase heredera de la clase de evento abstracto CEvent, necesitaremos establecer otro estado de evento adicional, la "modificiación", para la nueva clase heredera. Lo añadimos a la lista de estados de los eventos:



enum ENUM_EVENT_STATUS { EVENT_STATUS_MARKET_POSITION, EVENT_STATUS_MARKET_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION, EVENT_STATUS_BALANCE, EVENT_STATUS_MODIFY };

Y completamos la lista que enumera los motivos de los eventos con el motivo de evento "modificación":

enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_REVERSE, EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED, EVENT_REASON_MODIFY, EVENT_REASON_CANCEL, EVENT_REASON_EXPIRED, EVENT_REASON_DONE, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_SL, EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_TP, EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_BALANCE_REFILL, EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL, EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT, EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE, EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION, EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST, EVENT_REASON_BUY_CANCELLED, EVENT_REASON_SELL_CANCELLED, EVENT_REASON_DIVIDENT, EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED, EVENT_REASON_TAX }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT- 3 )

Para poder saber en cualquier momento qué ha cambiado en las propiedades de una orden o posición, añadimos a las propiedades de tipo real del evento los precios de las propiedades de la orden o posición hasta la modificación (los precios después de la modificación se tomarán de las propiedades ya existentes), las propiedades para registrar los precios acutales en el momento del evento, y también modificamos los valores del número de propiedades de tipo real del evento de 10 a 15 y añadimos el número de propiedades no utilizadas al realizar la búsqueda y la clasificación (no vamos a usar los datos sobre la modificación y los precios en el momento del evento de modificación a la hora de realizar la búsqueda y clasificación):

enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE { EVENT_PROP_PRICE_EVENT = EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL, EVENT_PROP_PRICE_OPEN, EVENT_PROP_PRICE_CLOSE, EVENT_PROP_PRICE_SL, EVENT_PROP_PRICE_TP, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT, EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, EVENT_PROP_PROFIT, EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE, EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE, EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE, EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK, EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID, }; #define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 15 ) #define EVENT_PROP_DOUBLE_SKIP ( 5 )

Para calcular exactamente el índice de la primera propiedad de tipo string del evento en la enumeración de los criterios de clasificación de eventos, modificamos el cálculo del valor de la macrosustitución correspondiente:



#define FIRST_EVN_DBL_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_EVN_STR_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_INTEGER_SKIP+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE { SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT = 0 , SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT = 1 , SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT = 2 , SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT = 3 , SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT = 4 , SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT = 5 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT = 6 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT = 7 , SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION = 8 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION = 9 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION = 10 , SORT_BY_EVENT_POSITION_ID = 11 , SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID = 12 , SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER = 13 , SORT_BY_EVENT_MAGIC_BY_ID = 14 , SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT = FIRST_EVN_DBL_PROP, SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_EVENT_PRICE_SL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_EVENT_PRICE_TP = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_INITIAL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_CURRENT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_POSITION_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_EVENT_PROFIT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_EVENT_SYMBOL = FIRST_EVN_STR_PROP, SORT_BY_EVENT_SYMBOL_BY_ID };

Vamos a mejorar la clase de evento abstracto CEvent.

Dado que en las clases herederas del evento abstracto CEvent mostramos la información en el diario, vamos a necesitar conocer el número de dígitos decimales en la clasificación del símbolo en el que ha sucedido el evento, el Digits() del símbolo. Para no obtenerlo cada vez en cada uno de los herederos, lo obtendremos una sola vez en la clase padre.



Declaramos en la sección privada de la clase la variable de miembro de clase para guardar el valor Digits() del símbolo del evento, e inicializamos esta variable en el constructor de la clase, en su lista de inicialización:

class CEvent : public CObject { private : int m_event_code; int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_digits; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket); public : CEvent( void ){;} CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code), m_digits( 0 ) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

Añadimos a los métodos que retornan las descripciones de las propiedades de tipo entero y real las descripciones de las nuevas propiedades del evento:

string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage( "Тип события" , "Event's type" )+ ": " + this .TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage( "Время события" , "Time of event" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage( "Статус события" , "Status of event" )+ ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage( "Причина события" , "Reason of event" )+ ": " + this .ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тип сделки" , "Deal's type" )+ ": " +DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет сделки" , "Deal's ticket" )+ ": #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тип ордера события" , "Event's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции" , "Position's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тикет первого ордера позиции" , "Position's first order ticket" )+ ": #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера события" , "Event's order ticket" )+ ": #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ ": #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position's ID" )+ ": #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage( "Магический номер" , "Magic number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID ? TextByLanguage( "Магический номер встречной позиции" , "Magic number of opposite position" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Время открытия позиции" , "Position's opened time" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции до смены направления" , "Type order of position before changing direction" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE ? TextByLanguage( "Тикет ордера позиции до смены направления" , "Ticket order of position before changing direction" )+ ": #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage( "Тип ордера текущей позиции" , "Type order of current position" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера текущей позиции" , "Ticket order of current position" )+ ": #" +( string ) this .GetProperty(property) : EnumToString (property) ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL), SYMBOL_DIGITS ); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage( "Цена на момент события" , "Price at the time of the event" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage( "Цена открытия" , "Price open" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage( "Цена закрытия" , "Price close" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage( "Цена StopLoss" , "Price StopLoss" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit" , "Price TakeProfit" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL ? TextByLanguage( "Начальный объём ордера" , "Order initial volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED ? TextByLanguage( "Исполненный объём ордера" , "Order executed volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT ? TextByLanguage( "Оставшийся объём ордера" , "Order remaining volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED ? TextByLanguage( "Текущий объём позиции" , "Position current volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Профит" , "Profit" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), this .m_digits_acc) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE ? TextByLanguage( "Цена открытия до модификации" , "Price open before modification" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE ? TextByLanguage( "Цена StopLoss до модификации" , "Price StopLoss before modification" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit до модификации" , "Price TakeProfit before modification" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK ? TextByLanguage( "Цена Ask в момент события" , "Price Ask at the time of the event" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID ? TextByLanguage( "Цена Bid в момент события" , "Price Bid at the time of the event" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : EnumToString (property) ); }

Añadimos al método que retorna la denominación de los eventos comerciales la descripción de la ausencia de evento, las descripciones de los eventos nuevamente añadidos y la descripción del evento desconocido:

string CEvent::TypeEventDescription( void ) const { ENUM_TRADE_EVENT event = this .TypeEvent(); return ( event ==TRADE_EVENT_NO_EVENT ? TextByLanguage( "Нет торгового события" , "No trade event" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер установлен" , "Pending order placed" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер удалён" , "Pending order removed" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : event ==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : event ==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : event ==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : event ==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : event ==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение средств на балансе" , "Balance refill" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой" , "Pending order activated" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой частично" , "Pending order activated partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage( "Позиция открыта" , "Position is open" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция открыта частично" , "Position is open partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage( "Позиция закрыта" , "Position closed" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично" , "Position closed partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной" , "Position closed by opposite position" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной частично" , "Position closed partially by opposite position" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss" , "Position closed by StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit" , "Position closed by TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по StopLoss" , "Position closed partially by StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по TakeProfit" , "Position closed partially by TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET ? TextByLanguage( "Разворот позиции по рыночному запросу" , "Position reversal by market request" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Разворот позиции срабатыванием отложенного ордера" , "Position reversal by triggered a pending order" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции по рыночному запросу" , "Added volume to position by market request" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to the position by activation of a pending order" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным исполнением запроса" , "Position reversal by partially completed of market request" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным срабатыванием отложенного ордера" , "Position reversal by partially triggered a pending order" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичным исполнением запроса" , "Added volume to position by partially completed of market request" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to the position by partially triggered a pending order" ) : event ==TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER ? TextByLanguage( "Сработал StopLimit-ордер" , "StopLimit order triggered." ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE ? TextByLanguage( "Модифицирована цена установки ордера " , "Modified order price" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS ? TextByLanguage( "Модифицированы цена установки и StopLoss ордера" , "Modified of order price and StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT ? TextByLanguage( "Модифицированы цена установки и TakeProfit ордера" , "Modified of order price and TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT ? TextByLanguage( "Модифицированы цена установки, StopLoss и TakeProfit ордера" , "Modified of order price, StopLoss and TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT ? TextByLanguage( "Модифицированы цены StopLoss и TakeProfit ордера" , "Modified of order StopLoss and TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS ? TextByLanguage( "Модифицирован StopLoss ордера" , "Modified order StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT ? TextByLanguage( "Модифицирован TakeProfit ордера" , "Modified order TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT ? TextByLanguage( "Модифицированы цены StopLoss и TakeProfit позиции" , "Modified of position StopLoss and TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS ? TextByLanguage( "Модифицирован StopLoss позиции" , "Modified position StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT ? TextByLanguage( "Модифицирован TakeProfit позиции" , "Modified position TakeProfit" ) : EnumToString( event ) ); }

Añadimos al método que retorna la descripción del motivo del evento dos nuevos motivos:

string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED ? TextByLanguage( "Срабатывание StopLimit-ордера" , "StopLimit-order triggered" ) : reason==EVENT_REASON_MODIFY ? TextByLanguage( "Модификация" , "Modified" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Рыночный запрос, выполненный в полном объёме" , "Fully completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Выполненный частично рыночный запрос" , "Partially completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки" , "Volume added to the position by partially completed request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by pending order's triggered" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by pending order's triggered partially" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным исполнением заявки" , "Position reversal by partially completed of the request" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal on a triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal on a partially triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partially close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partially close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals from the balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString (reason) ); }

Añadimos a la sección pública de la clase - en el apartado de acceso simplificado a las propiedades del evento - los métodos que retornan las nuevas propiedades añadidas:

ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return ( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderEvent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeFirstOrderPosition( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketFirstOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long MagicCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);} ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious( void ) const { return this .TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent( void ) const { return this .TicketOrderPosCurrent(); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeOrderInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL); } double VolumeOrderExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED); } double VolumeOrderCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT); } double VolumePositionExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED); } double PriceOpenBefore( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE); } double PriceStopLossBefore( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE); } double PriceTakeProfitBefore( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE); } double PriceEventAsk( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK); } double PriceEventBid( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string SymbolCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID); }

Dado que la mayoría de las propiedades de la clase se rellenan en la clase de colección de eventos después de crear un nuevo objeto de clase de evento en el método CreateNewEvent(), y después se establece el tipo de evento llamando el método SetTypeEvent() de la clase CEvent, vamos a implementar el establecimiento del valor Digits() del símbolo del evento en el método SetTypeEvent() de la clase CEvent, junto con la definición del evento de modificación:

void CEvent::SetTypeEvent( void ) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PRICE)) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE; if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL) && this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT; else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS; else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT; } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL) && this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT; else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS; else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL) && this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT; else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS; else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) this .m_trade_event=TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } }

Hemos escrito todas las comprobaciones y acciones necesarias en los comentarios al código del listado del método, así que no vamos a distraernos en la descripción de acciones ya descritas. Consideramos que todo es lo suficientemente sencillo y claro como para estuadirlo de forma autónoma.

Con esto, hemos finalizado la clase de evento abstracto.



Adelantándonos un poco: al comprobar el seguimiento de la modificación de los precios de colocación de órdenes pendientes en el asesor de prueba, ha surgido la necesidad de encontrar la orden más alejada del precio. Al analizar las propiedades de las órdenes, hemos comprendido que no existe una solución rápida y unívoca para esta cuestión. Como solución, usaremos uno de las propiedades adicionales de tipo entero de la orden: el beneficio en puntos. Para las órdenes pendientes, se tratará de la distancia de la orden en puntos con respecto al precio. De esta forma, para encontrar la orden más alejada del precio, solo tenemos que buscar la orden con mayor "beneficio" (distancia) en puntos.

Por cierto, los mismo sucede con la búsqueda de todas las órdenes pendientes según su dirección: para encontrar la orden pendiente más alejada del precio, seleccionamos todas las órdenes en una dirección y filtramos la lista obtenida según la mayor distancia. Como resultado, obtenemos una sola orden de todas las órdenes de diverso tipo, pero en una dirección (BuyLimit, BuyStop y BuyStopLimit, todas ellas tienen una misma dirección: Buy. Para Sell, todo será al contrario).

Vamos a modificar el método de obtención del tipo de orden según su dirección en el listado de la clase de orden abstracta Order.mqh:

int COrder::ProfitInPoints( void ) const { MqlTick tick={ 0 }; string symbol= this . Symbol (); if (!:: SymbolInfoTick (symbol,tick)) return 0 ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ) this .TypeOrder(); double point=:: SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); if (type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY || point== 0 ) return 0 ; if ( this .Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER) return int (type== ORDER_TYPE_BUY ? ( this .PriceClose()- this .PriceOpen())/point : type== ORDER_TYPE_SELL ? ( this .PriceOpen()- this .PriceClose())/point : 0 ); else if ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { if (type== ORDER_TYPE_BUY ) return int ((tick.bid- this .PriceOpen())/point); else if (type== ORDER_TYPE_SELL ) return int (( this .PriceOpen()-tick.ask)/point); } else if ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { if (type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type== ORDER_TYPE_BUY_STOP || type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) return ( int ) fabs ((tick.bid- this .PriceOpen())/point); else if (type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) return ( int ) fabs (( this .PriceOpen()-tick.ask)/point); } return 0 ; }

En esencia, aquí hemos añadido solo la comprobación de órdenes pendientes, además de retornar la distancia en puntos desde el precio de colocación de la orden hasta el precio actual.

Vamos a añadir la descripción de la distancia en puntos desde el precio hasta la orden pendiente en el método de descripción de las propiedades de tipo entero de la clase de orden abstracta:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? TextByLanguage( "Магик" , "Magic" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? TextByLanguage( "Тикет" , "Ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? TextByLanguage( "Тикет родительского ордера" , "Ticket of parent order" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? TextByLanguage( "Тикет наследуемого ордера" , "Inherited order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? TextByLanguage( "Время открытия" , "Time open" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? TextByLanguage( "Время закрытия" , "Time close" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? TextByLanguage( "Дата экспирации" , "Date of expiration" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Не задана" , ": Not set" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? TextByLanguage( "Тип" , "Type" )+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? TextByLanguage( "Тип по направлению" , "Type by direction" )+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? TextByLanguage( "Причина" , "Reason" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? TextByLanguage( "Сделка на основании ордера с тикетом" , "Deal by order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? TextByLanguage( "Направление сделки" , "Deal entry" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Identifier opposite position" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC ? TextByLanguage( "Время открытия в милисекундах" , "Opening time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC ? TextByLanguage( "Время закрытия в милисекундах" , "Closing time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? TextByLanguage( "Время изменения позиции" , "Position change time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? :: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC ? TextByLanguage( "Время изменения позиции в милисекундах" , "Time to change the position in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? TextByLanguage( "Состояние" , "Statе" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? TextByLanguage( "Статус" , "Status" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage ( "Дистанция от цены в пунктах" , "Distance from price in points" ) : TextByLanguage ( "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" ) )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор группы" , "Group's identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Aquí, comprobamos el estado de la orden, y si se tarata de una orden pendiente activa, se muestra un mensaje sobre la distancia, de lo contrario, se muestra un mensaje sobre el beneficio en puntos.



Con esto, hemos terminado de modificar la clase de orden abstracta.

Ahora, tenemos que crear otra clase heredera de la clase de orden abstracta CEvent. Será una clase de evento de modificación.

En el sexto artículo, al implementar el funcionamiento en la cuentas de compensación, se mejoró la clase de evento de apertura de posiciones: se añadió a la clase CEventPositionOpen un método que crea un texto de mesnaje breve dependiendo del estado del evento y la presencia de ciertas propiedades del objeto de evento.

Al crear un nuevo evento de modificación, actuaremos de forma similar: comprobaremos el tipo del evento de modificación y crearemos el texto del evento dependiendo del tipo obtenido. Además, al enviar un evento al gráfico del programa de control, necesitaremos decidir qué precio transmitimos en el parámetro dparam de la función EventChartCustom(). Si en la clase del evento de apertura de la posición hemos transmitido con este parámetro el precio de apertura, en la clase de evento de modificación, en cambio, serán posibles varias opciones de cambio de precios, y necesitamos decidir cuál de los precios vamos enviar en el parámetro dparam del evento de usuario:

Solo se puede cambiar el precio de colocación de la orden; enviamos el nuevo precio de colocación de la orden pendiente,

Solo se puede cambiar el precio de colocación de la orden y el StopLoss; enviamos el nuevo precio de colocación de la orden pendiente,

Solo se puede cambiar el precio de colocación de la orden y el TakeProfit; enviamos el nuevo precio de colocación de la orden pendiente,

Solo se puede cambiar el precio de colocación de la orden, el StopLoss y el TakeProfit; enviamos el nuevo precio de colocación de la orden pendiente,

Puede ser modificado el StopLoss de la orden; enviamos el nuevo precio del StopLoss,

Puede ser modificado el TakeProfit de la orden; enviamos el nuevo precio del TakeProfit,

Puede ser modificado el StopLoss de la posición; enviamos el StopLoss de la posición,

Puede ser modificado el TakeProfit de la posición; enviamos el TakeProfit de la posición,

Pueden ser modificados el StopLoss y el TakeProfit de la posición; enviamos el precio de apertura de la posición,

De esta forma, podemos ver que al cambiar solo un precio, enviamos al evento precisamente el precio cambiado, y al cambiar simulatáneamente varios precios, enviamos solo el precio de apertura de la posición o el de la colocación de la orden (que, a su vez, también puede ser modificado). En nuestro programa, siempre será posible precisar el cambio de cada uno de los precios (si se modifican simultáneamente) según el tipo del evento de modificación sucedido. Vamos a crear en el nuevo archivo EventModify.mqh del directorio de la biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events la nueva clase CEventModify.

Indicaremos como clase básica para ella la clase de evento abstracto CEvent.

No debemos olvidarnos de incluir el archivo de la clase de evento abstracto en el archivo de la clase de modificación.

Dado que nuestra clase no será grande, vamos a mostrar su listado completo, para que el lector pueda estuadiarla por sí mismo, tanto más que ya hemos analizado una clase idéntica en la sexta parte de la descripción de la bibilioteca, al implementar los cambios de la clase CEventPositionOpen.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/es/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventModify : public CEvent { private : double m_price; string EventsMessage( void ); public : CEventModify( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MODIFY,event_code,ticket),m_price( 0 ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventModify::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventModify::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; } void CEventModify::PrintShort( void ) { :: Print ( this .EventsMessage()); } void CEventModify::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .TicketOrderEvent(), this .m_price, this . Symbol ()); } string CEventModify::EventsMessage( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string text= "" ; if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE) { string order=OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderPosCurrent(); string price= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceOpenBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceOpen(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирована цена: " , ": modified price: " )+price+magic; this .m_price= this .PriceOpen(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS) { string order=OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderPosCurrent(); string price= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceOpenBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceOpen(), this .m_digits)+ "]" ; string sl= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceStopLossBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирована цена: " , ": modified price: " )+price+TextByLanguage( " и" , " and" )+ " StopLoss: " +sl+magic; this .m_price= this .PriceOpen(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT) { string order=OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderPosCurrent(); string price= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceOpenBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceOpen(), this .m_digits)+ "]" ; string tp= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfitBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирована цена: " , ": modified price: " )+price+TextByLanguage( " и" , " and" )+ " TakeProfit: " +tp+magic; this .m_price= this .PriceOpen(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { string order=OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderPosCurrent(); string price= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceOpenBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceOpen(), this .m_digits)+ "]" ; string sl= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceStopLossBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(), this .m_digits)+ "]" ; string tp= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfitBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирована цена: " , ": modified price: " )+price+ ", StopLoss: " +sl+TextByLanguage( " и" , " and" )+ " TakeProfit: " +tp+magic; this .m_price= this .PriceOpen(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS) { string order=OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderPosCurrent(); string sl= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceStopLossBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирован StopLoss: " , ": modified StopLoss: " )+sl+magic; this .m_price= this .PriceStopLoss(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT) { string order=OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderPosCurrent(); string tp= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfitBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирован TakeProfit: " , ": modified TakeProfit: " )+tp+magic; this .m_price= this .PriceTakeProfit(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { string order=OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderPosCurrent(); string sl= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceStopLossBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(), this .m_digits)+ "]" ; string tp= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfitBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирован StopLoss: " , ": modified StopLoss: " )+sl+TextByLanguage( " и" , " and" )+ " TakeProfit: " +tp+magic; this .m_price= this .PriceOpen(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS) { string order=PositionTypeDescription( this .TypePositionCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent(); string sl= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceStopLossBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирован StopLoss: " , ": modified StopLoss: " )+sl+magic; this .m_price= this .PriceStopLoss(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT) { string order=PositionTypeDescription( this .TypePositionCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent(); string tp= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfitBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирован TakeProfit: " , ": modified TakeProfit: " )+tp+magic; this .m_price= this .PriceTakeProfit(); } else if ( this .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { string order=PositionTypeDescription( this .TypePositionCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent(); string sl= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceStopLossBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(), this .m_digits)+ "]" ; string tp= "[" +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfitBefore(), this .m_digits)+ " --> " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(), this .m_digits)+ "]" ; text=order+TextByLanguage( ": модифицирован StopLoss: " , ": modified StopLoss: " )+sl+TextByLanguage( " и" , " and" )+ " TakeProfit: " +tp+magic; this .m_price= this .PriceOpen(); } return head+ this . Symbol ()+ " " +text; }

Ahora, necesitamos definir en la clase de colección de eventos los eventos de modificación de las órdenes y posiciones ya existentes, crear un nuevo evento y añadirlo a la lista de colección de eventos.

Introducimos todas las mejoras necesarias en la clase CEventsCollection, en el archivo EventsCollection.mqh de la carpeta de la biblioteca \MQL5\Include\DoEasy\Collections.



Incluimos el archivo de la nueva clase de evento de la modificación.

En la sección privada de la clase, declaramos la variable de miembro de clase, una estructura para guardar los datos de ticks. Usaremos esta para obtener los datos sobre los últimos precios del evento de modificación.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/es/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionClose.mqh" #include "..\Objects\Events\EventModify.mqh" class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; MqlTick m_tick;

Inicializamos la estructura del tick en el constructor de la clase:

CEventsCollection::CEventsCollection( void ) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT),m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this .m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_chart_id=:: ChartID (); :: ZeroMemory ( this .m_tick); }

En la séptima parte de la descripción, ya hicimos un método sobrecargado para crear un nuevo evento; ahora tenemos dos: un método para crear eventos al cambiar el número de órdenes y posiciones en la cuenta, y otro método que crea un nuevo evento al cambiar una orden o posición ya existente.

Debemos añadir algunos elementos al segundo, para que este pueda monitorear los eventos de modificación de órdenes y posiciones (en el séptimo artículo, el método procesaba solo el evento de activación de una orden StopLimit).

Añadimos varias líneas de código que procesan el evento de modificación de la orden o posición, y varias líneas para guardar la propiedad de la orden o posición hasta la modificación:

void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrderControl* order) { if (!::SymbolInfoTick(order.Symbol(), this .m_tick)) { Print(DFUN,TextByLanguage( "Не удалось получить текущие цены по символу события " , "Failed to get current prices by event symbol " ),order.Symbol()); return ; } CEvent* event =NULL; if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; event = new CEventOrderPlased( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); } else { if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_PRICE; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_PRICE+TRADE_EVENT_FLAG_SL; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_PRICE+TRADE_EVENT_FLAG_TP; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_PRICE+TRADE_EVENT_FLAG_SL+TRADE_EVENT_FLAG_TP; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_SL; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_TP; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_SL+TRADE_EVENT_FLAG_TP; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_SL; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_POSITION_TAKE_PROFIT) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_TP; else if (order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_MODIFY+TRADE_EVENT_FLAG_SL+TRADE_EVENT_FLAG_TP; event = new CEventModify( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); } if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.Time()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,PositionTypeByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)order.TypeOrderPrev())); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrderPrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE,order.PricePrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE,order.StopLossPrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE,order.TakeProfitPrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK, this .m_tick.ask); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID, this .m_tick.bid); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimePrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PricePrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.Price()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.Price()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event is already in the list." )); delete event ; } } }

El procesamiento de las condiciones de los diferentes tipos de modificación es bastante sencillo y comprensible, y ha sido descrito en los comentarios al código. Dependiendo del tipo de cambio de la orden/posición, se crea un código de evento a partir del conjunto de banderas, y este código es enviado al constructor de clase CEventModify al crear un nuevo evento de modificación.

Queremos destacar que los bloques de código para guardar las nuevas propiedades de una orden/posición marcados en amarillo son añadidos en todos los métodos de guardado de las propiedades de la orden/posición de esta clase. Para no ocupar espacio aquí con líneas de código idénticas, omitiremos el análisis de estas. Se encuentran a disposición del lector en los archivos al final del artículo.

Ya tenemos todo listo para la simulación de los eventos de modificación de las órdenes y posiciones existentes.



Simulando los eventos de modificación de las órdenes y posiciones

Para realizar la simulación, necesitaremos completar el conjunto existente de botones del asesor de prueba del séptimo artículo.

Añadimos al conjunto de botones del asesor otros tres botones más, así como los manejadores de su pulsación: Set StopLoss, Set TakeProfit y Trailing All.

Los dos primeros botones establecerán el stop loss y el take profit de todas las órdenes y posiciones que carezcan de estos niveles; el tercer botón, tendrá dos posiciones (Act/Desact), es decir, al pulsar el mismo, permanecerá pulsado y comenzarán a funcionar las dos funciones de trailing. Como resultado, el asesor comenzará a realizar el trailing de los stops de todas las posiciones y a tirar de todas las órdenes pendientes activas tras el precio. Si pulsamos el botón de nuevo, los dos trailings se desactivarán.

Tomamos el asesor TestDoEasyPart07.mq5 de \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part07 y los guardamos en la nueva carpeta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part08 con el nombre TestDoEasyPart08.mq5.

Añadimos a la enumeración de los botones tres nuevas constantes y cambiamos el número total de botones de 17 a 20 en la macrosustitución correspondiente:

enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL, BUTT_SET_STOP_LOSS, BUTT_SET_TAKE_PROFIT, BUTT_TRAILING_ALL }; #define TOTAL_BUTT ( 20 )

Añadimos a los parámetros de entrada las variables para indicar la distancia del nivel de StopLoss desde el precio, el salto de trailing, el número de puntos de beneficio para comenzar el trailing y el tamaño del StopLoss y el TakeProfit en puntos, para establecerlos al pulsar los botones correspondientes (los parámetros InpStopLoss y InpTakeProfit se usan para establcer los niveles de stop justo al abrir una posición/colocar una orden pendiente).

Vamos a añadir a la lista de variables globales las variables necesarias para guardar los valores de las variables de entrada nuevamente añadidas y la variable de la bandera que indica la actividad de las funciones de los trailings:



input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify;

Como el asesor es de prueba, al depurar la biblioteca, suceden con frecuencia situaciones en las que el programa se completa con un error crítico. En estas situaciones, todos los objetos gráficos (botones)construidos permanecerán en el gráfico, por lo que al iniciar de nuevo el asesor después de corregir el error que ha provocado el error crítico, el asesor no podrá construir los botones; así, deberemos iniciarlo de nuevo, para que este elimine primero los objetos existentes en el gráfico en su manejador OnDeinit(), y en el siguiente inicio ya pueda construir de nuevo los botones en el gráfico limpio.

Añadimos al manejador OnInit() del asesor la comprobación sobre la presencia de botones en el gráfico, establecemos los valores para las variables de las funciones de trailing y los niveles stop, y después de construir todos los botones, comprobamos la bandera de actividad del botón de trailing y activamos el botón si la bandera ha sido establecida.



int OnInit () { if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Vamos a escribir una función para determinar la presencia en el gráfico del objeto gráfico con el prefijo establecido y una función para controlar el estado de los botones. Para que sea más cómodo leer el código, sacaremos este control del manejador OnTick() del asesor a una función aparte:



bool IsPresentObects( const string object_prefix) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 )- 1 ;i>= 0 ;i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i, 0 ),object_prefix)> WRONG_VALUE ) return true ; return false ; } void PressButtonsControl( void ) { int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } }

Vamos a introducir cambios en la función encargada de establecer el estado del objeto de botón:

void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); if (name==butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name) { if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,255,240' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); } }

Aquí:

establecemos el estado del botón (activado/desactivado),

si se trata del último botón y

si este tiene el estado "activado", cambiamos el color del fondo del objeto de botón,

de lo contrario, devolvemos al color del fondo el estado "desactivado".



Dado que tenemos tres nuevos botones, vamos a añadir a la función de creación del texto de los botones a partir de su nombre la conversión de los nombres de los nuevos objetos de botón a su texto:



string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "set_take_profit" , "Set TakeProfit" ); StringReplace (txt, "set_stop_loss" , "Set StopLoss" ); StringReplace (txt, "trailing_all" , "Trailing All" ); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); StringReplace (txt, "delete_" , "Delete " ); return txt; }

Ahora, necesitamos procesar la pulsación de los tres nuevos botones. Para ello, añadimos a la función de procesamiento de la pulsación de los botones PressButtonEvents(), al final de la misma (después del bloque de código para el procesamiento de la pulsación del botón de retirada de fondos), las siguientes líneas de código:

if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } if (button== EnumToString (BUTT_SET_STOP_LOSS)) { SetStopLoss(); } if (button== EnumToString (BUTT_SET_TAKE_PROFIT)) { SetTakeProfit(); } Sleep ( 100 ); if (button!= EnumToString (BUTT_TRAILING_ALL)) ButtonState(button_name, false ); else { ButtonState(button_name, true ); trailing_on= true ; } ChartRedraw (); } else if (button== EnumToString (BUTT_TRAILING_ALL)) { ButtonState(button_name, false ); trailing_on= false ; ChartRedraw (); } }

Como podemos ver, aquí se llaman dos nuevas funciones: SetStopLoss() y SetTakeProfit(), para establecer los niveles correspondientes de las órdenes y posiciones:

void SetStopLoss( void ) { if (stoploss_to_modify== 0 ) return ; CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SL, 0 ,EQUAL); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; double sl=CorrectStopLoss(position. Symbol (),position.TypeByDirection(), 0 ,stoploss_to_modify); trade.PositionModify(position.Ticket(),sl,position.TakeProfit()); } list=engine.GetListMarketPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SL, 0 ,EQUAL); if (list== NULL ) return ; total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; double sl=CorrectStopLoss(order. Symbol (),( ENUM_ORDER_TYPE )order.TypeOrder(),order.PriceOpen(),stoploss_to_modify); trade.OrderModify(order.Ticket(),order.PriceOpen(),sl,order.TakeProfit(),trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),order.PriceStopLimit()); } } void SetTakeProfit( void ) { if (takeprofit_to_modify== 0 ) return ; CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TP, 0 ,EQUAL); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; double tp=CorrectTakeProfit (position. Symbol (),position.TypeByDirection(), 0 ,takeprofit_to_modify); trade.PositionModify (position.Ticket(),position.StopLoss(), tp ); } list=engine.GetListMarketPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TP, 0 ,EQUAL); if (list== NULL ) return ; total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; double tp=CorrectTakeProfit(order. Symbol (),( ENUM_ORDER_TYPE )order.TypeOrder(),order.PriceOpen(),takeprofit_to_modify); trade.OrderModify(order.Ticket(),order.PriceOpen(),order.StopLoss(),tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),order.PriceStopLimit()); } }

Las funciones son bastante sencillas. Como ejemplo, vamos a analizar la colocación del TakeProfit para todas las órdenes y posiciones donde no ha sido establecido:



En primer lugar, vamos a comprobar qué tamaño en puntos se ha establecido para los niveles stop, y si es igual a cero, salimos de inmediato, no hay que cambiar nada.

A continuación, obtenemos la lista de las posiciones de mercado activas y la filtramos según un precio de TakeProfit igual a cero, es decir, como si la posición no tuviese TakeProfit.

Acto seguido, usando un ciclo en la lista final, obtenemos de esta las posiciones, calculamos para cada una de ellas el TakeProfit correcto con la ayuda de la función de servicio que analizamos en la cuarta parte de la descripción de la biblioteca y lo enviamos al método de modificación de la posición de la clase CTrade de la biblioteca estándar.

Para establecer el TakeProfit de las órdenes, obtenemos la lista de las órdenes pendientes ya activas y realizamos con esta las acciones descritas más arriba.

Solo queda escribir la función de trailing de los stops de las posiciones y los precios de colocación de las órdenes:

void TrailingPositions( void ) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) return ; double stop_level=StopLevel( Symbol (), 2 )* Point (); CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); CArrayObj* list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* buy=list_buy.At(index_buy); if (buy!= NULL ) { double sl= NormalizeDouble (tick.bid-trailing_stop, Digits ()); if (tick.bid-stop_level>sl) { if (buy.StopLoss()+trailing_step<sl) { if (trailing_start== 0 || buy.ProfitInPoints()>( int )trailing_start) trade.PositionModify(buy.Ticket(),sl,buy.TakeProfit()); } } } } CArrayObj* list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* sell=list_sell.At(index_sell); if (sell!= NULL ) { double sl= NormalizeDouble (tick.ask+trailing_stop, Digits ()); if (tick.ask+stop_level<sl) { if (sell.StopLoss()-trailing_step>sl || sell.StopLoss()== 0 ) { if (trailing_start== 0 || sell.ProfitInPoints()>( int )trailing_start) trade.PositionModify(sell.Ticket(),sl,sell.TakeProfit()); } } } } } void TrailingOrders( void ) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) return ; double stop_level=StopLevel( Symbol (), 2 )* Point (); CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); CArrayObj* list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_DIRECTION, ORDER_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_PT); if (index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* buy=list_buy.At(index_buy); if (buy!= NULL ) { if (buy.TypeOrder()== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { double price= NormalizeDouble (tick.ask-trailing_stop, Digits ()); double sl=(buy.StopLoss()> 0 ? NormalizeDouble (price-(buy.PriceOpen()-buy.StopLoss()), Digits ()) : 0 ); double tp=(buy.TakeProfit()> 0 ? NormalizeDouble (price+(buy.TakeProfit()-buy.PriceOpen()), Digits ()) : 0 ); if (price<tick.ask-stop_level) { if (price>buy.PriceOpen()+trailing_step) { trade.OrderModify(buy.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),buy.PriceStopLimit()); } } } else { double price= NormalizeDouble (tick.ask+trailing_stop, Digits ()); double sl=(buy.StopLoss()> 0 ? NormalizeDouble (price-(buy.PriceOpen()-buy.StopLoss()), Digits ()) : 0 ); double tp=(buy.TakeProfit()> 0 ? NormalizeDouble (price+(buy.TakeProfit()-buy.PriceOpen()), Digits ()) : 0 ); if (price>tick.ask+stop_level) { if (price<buy.PriceOpen()-trailing_step) { trade.OrderModify(buy.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),(buy.PriceStopLimit()> 0 ? price-distance_stoplimit* Point () : 0 )); } } } } } CArrayObj* list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_DIRECTION, ORDER_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_PT); if (index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* sell=list_sell.At(index_sell); if (sell!= NULL ) { if (sell.TypeOrder()== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { double price= NormalizeDouble (tick.bid+trailing_stop, Digits ()); double sl=(sell.StopLoss()> 0 ? NormalizeDouble (price+(sell.StopLoss()-sell.PriceOpen()), Digits ()) : 0 ); double tp=(sell.TakeProfit()> 0 ? NormalizeDouble (price-(sell.PriceOpen()-sell.TakeProfit()), Digits ()) : 0 ); if (price>tick.bid+stop_level) { if (price<sell.PriceOpen()-trailing_step) { trade.OrderModify(sell.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),sell.PriceStopLimit()); } } } else { double price= NormalizeDouble (tick.bid-trailing_stop, Digits ()); double sl=(sell.StopLoss()> 0 ? NormalizeDouble (price+(sell.StopLoss()-sell.PriceOpen()), Digits ()) : 0 ); double tp=(sell.TakeProfit()> 0 ? NormalizeDouble (price-(sell.PriceOpen()-sell.TakeProfit()), Digits ()) : 0 ); if (price<tick.bid-stop_level) { if (price>sell.PriceOpen()+trailing_step) { trade.OrderModify(sell.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),(sell.PriceStopLimit()> 0 ? price+distance_stoplimit* Point () : 0 )); } } } } } }

Las funciones no contienen nada nuevo para nosotros, todas las acciones necesarias han sido descritas directamente en el código en sus comentarios, y el lector seguramente no tendrá preguntas al respecto al estudiar el código por sí mismo.

Dado que ahora tenemos tres botones más, en la función de creación del panel de botones se ha corregido el cálculo de las coordenadas de los botones (se puede ver en el listado final):

En el manejador OnTick(), implementamos la llamada de todas las funciones de trailing:

void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); PressButtonsControl(); } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { last_event=engine.LastTradeEvent(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Aquí tenemos el listado completo del asesor de prueba:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/es/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL, BUTT_SET_STOP_LOSS, BUTT_SET_TAKE_PROFIT, BUTT_TRAILING_ALL }; #define TOTAL_BUTT ( 20 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int OnInit () { if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); } void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); PressButtonsControl(); } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { last_event=engine.LastTradeEvent(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { ushort event= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); Print (DFUN, "id=" ,id, ", event=" , EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT)event), ", lparam=" ,lparam, ", dparam=" , DoubleToString (dparam, Digits ()), ", sparam=" ,sparam); } } bool IsPresentObects( const string object_prefix) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 )- 1 ;i>= 0 ;i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i, 0 ),object_prefix)> WRONG_VALUE ) return true ; return false ; } void PressButtonsControl( void ) { int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } bool CreateButtons( const int shift_x= 30 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 2 ; int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 3 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 6 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 6 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); if (name==butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name) { if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,255,240' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); } } string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "set_take_profit" , "Set TakeProfit" ); StringReplace (txt, "set_stop_loss" , "Set StopLoss" ); StringReplace (txt, "trailing_all" , "Trailing All" ); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); StringReplace (txt, "delete_" , "Delete " ); return txt; } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Sell(NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Buy(NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_DELETE_PENDING)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; trade.OrderDelete(order.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } if (button== EnumToString (BUTT_SET_STOP_LOSS)) { SetStopLoss(); } if (button== EnumToString (BUTT_SET_TAKE_PROFIT)) { SetTakeProfit(); } Sleep ( 100 ); if (button!= EnumToString (BUTT_TRAILING_ALL)) ButtonState(button_name, false ); else { ButtonState(button_name, true ); trailing_on= true ; } ChartRedraw (); } else if (button== EnumToString (BUTT_TRAILING_ALL)) { ButtonState(button_name, false ); trailing_on= false ; ChartRedraw (); } } void SetStopLoss( void ) { if (stoploss_to_modify== 0 ) return ; CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SL, 0 ,EQUAL); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; double sl=CorrectStopLoss(position. Symbol (),position.TypeByDirection(), 0 ,stoploss_to_modify); trade.PositionModify(position.Ticket(),sl,position.TakeProfit()); } list=engine.GetListMarketPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_SL, 0 ,EQUAL); if (list== NULL ) return ; total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; double sl=CorrectStopLoss(order. Symbol (),( ENUM_ORDER_TYPE )order.TypeOrder(),order.PriceOpen(),stoploss_to_modify); trade.OrderModify(order.Ticket(),order.PriceOpen(),sl,order.TakeProfit(),trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),order.PriceStopLimit()); } } void SetTakeProfit( void ) { if (takeprofit_to_modify== 0 ) return ; CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TP, 0 ,EQUAL); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; double tp=CorrectTakeProfit(position. Symbol (),position.TypeByDirection(), 0 ,takeprofit_to_modify); trade.PositionModify(position.Ticket(),position.StopLoss(),tp); } list=engine.GetListMarketPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TP, 0 ,EQUAL); if (list== NULL ) return ; total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; double tp=CorrectTakeProfit(order. Symbol (),( ENUM_ORDER_TYPE )order.TypeOrder(),order.PriceOpen(),takeprofit_to_modify); trade.OrderModify(order.Ticket(),order.PriceOpen(),order.StopLoss(),tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),order.PriceStopLimit()); } } void TrailingPositions( void ) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) return ; double stop_level=StopLevel( Symbol (), 2 )* Point (); CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); CArrayObj* list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* buy=list_buy.At(index_buy); if (buy!= NULL ) { double sl= NormalizeDouble (tick.bid-trailing_stop, Digits ()); if (tick.bid-stop_level>sl) { if (buy.StopLoss()+trailing_step<sl) { if (trailing_start== 0 || buy.ProfitInPoints()>( int )trailing_start) trade.PositionModify(buy.Ticket(),sl,buy.TakeProfit()); } } } } CArrayObj* list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* sell=list_sell.At(index_sell); if (sell!= NULL ) { double sl= NormalizeDouble (tick.ask+trailing_stop, Digits ()); if (tick.ask+stop_level<sl) { if (sell.StopLoss()-trailing_step>sl || sell.StopLoss()== 0 ) { if (trailing_start== 0 || sell.ProfitInPoints()>( int )trailing_start) trade.PositionModify(sell.Ticket(),sl,sell.TakeProfit()); } } } } } void TrailingOrders( void ) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) return ; double stop_level=StopLevel( Symbol (), 2 )* Point (); CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); CArrayObj* list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_DIRECTION, ORDER_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_PT); if (index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* buy=list_buy.At(index_buy); if (buy!= NULL ) { if (buy.TypeOrder()== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { double price= NormalizeDouble (tick.ask-trailing_stop, Digits ()); double sl=(buy.StopLoss()> 0 ? NormalizeDouble (price-(buy.PriceOpen()-buy.StopLoss()), Digits ()) : 0 ); double tp=(buy.TakeProfit()> 0 ? NormalizeDouble (price+(buy.TakeProfit()-buy.PriceOpen()), Digits ()) : 0 ); if (price<tick.ask-stop_level) { if (price>buy.PriceOpen()+trailing_step) { trade.OrderModify(buy.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),buy.PriceStopLimit()); } } } else { double price= NormalizeDouble (tick.ask+trailing_stop, Digits ()); double sl=(buy.StopLoss()> 0 ? NormalizeDouble (price-(buy.PriceOpen()-buy.StopLoss()), Digits ()) : 0 ); double tp=(buy.TakeProfit()> 0 ? NormalizeDouble (price+(buy.TakeProfit()-buy.PriceOpen()), Digits ()) : 0 ); if (price>tick.ask+stop_level) { if (price<buy.PriceOpen()-trailing_step) { trade.OrderModify(buy.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),(buy.PriceStopLimit()> 0 ? price-distance_stoplimit* Point () : 0 )); } } } } } CArrayObj* list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_DIRECTION, ORDER_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_PT); if (index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* sell=list_sell.At(index_sell); if (sell!= NULL ) { if (sell.TypeOrder()== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { double price= NormalizeDouble (tick.bid+trailing_stop, Digits ()); double sl=(sell.StopLoss()> 0 ? NormalizeDouble (price+(sell.StopLoss()-sell.PriceOpen()), Digits ()) : 0 ); double tp=(sell.TakeProfit()> 0 ? NormalizeDouble (price-(sell.PriceOpen()-sell.TakeProfit()), Digits ()) : 0 ); if (price>tick.bid+stop_level) { if (price<sell.PriceOpen()-trailing_step) { trade.OrderModify(sell.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),sell.PriceStopLimit()); } } } else { double price= NormalizeDouble (tick.bid-trailing_stop, Digits ()); double sl=(sell.StopLoss()> 0 ? NormalizeDouble (price+(sell.StopLoss()-sell.PriceOpen()), Digits ()) : 0 ); double tp=(sell.TakeProfit()> 0 ? NormalizeDouble (price-(sell.PriceOpen()-sell.TakeProfit()), Digits ()) : 0 ); if (price<tick.bid-stop_level) { if (price>sell.PriceOpen()+trailing_step) { trade.OrderModify(sell.Ticket(),price,sl,tp,trade.RequestTypeTime(),trade.RequestExpiration(),(sell.PriceStopLimit()> 0 ? price+distance_stoplimit* Point () : 0 )); } } } } } }

Vamos a compilar el asesor.

Establecemos en sus parámetros los valores StopLoss in points y TaleProfit in points iguales a cero, para abrir las posiciones y esteblecer las órdenes pendientes desde el inicio sin niveles stop; asimismo, establecemos en los parámetros StopLoss for modification (points) y TakeProfit for modification (points) los valores 20 y 60 respectivamente (valores por defecto), estos niveles de StopLoss y TakeProfit serán establecidos al pulsar los botones.

Iniciamos el asesor en el simulador y colocamos las órdenes pendientes. A continuación, pulsamos por turno los botones para establecer el StopLoss y el TakeProfit: los niveles serán colocados, y las entradas correspondientes sobre ello se mostrarán en el diario. Después, activamos el trailing y observamos las órdenes. Estas se desplazan tras el precio, y en el diario se muestran las entradas correspondientes a estos eventos. Los niveles de StopLoss para las posiciones aparecidas como resultado de la activación de las órdenes seguirán al precio, y en el diario se mostrarán las entradas correspondientes a estos eventos.



Compensación:





Cobertura:





¿Qué es lo próximo?

En los próximos artículos, comenzaremos a introducir correcciones en la biblioteca para posibilitar la compatibilidad con MQL4 y, naturalmente, continuaremos desarrollando la biblioteca: aún nos queda mucho material interesante por explorar.

Más abajo se adjuntan todos los archivos de la versión actual de la biblioteca y los archivos del asesor de prueba. Puede descargarlo todo y ponerlo a prueba por sí mismo.

Si tiene preguntas, observaciones o sugerencias, podrá concretarlas en los comentarios al artículo.

