- Estado del terminal de cliente
- Información sobre el programa MQL5 en ejecución
- Información sobre el instrumento
- Información sobre la cuenta
- Estadística de simulación
Información sobre el programa MQL5 en ejecución
Para obtener la información sobre los programas mql5 que actualmente están funcionando, se usan las constantes de las enumeraciones ENUM_MQL_INFO_INTEGER y ENUM_MQL_INFO_STRING.
Para la función MQLInfoInteger()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
MQL_HANDLES_USED
|
Número actual de identificadores de objetos activos. Se consideran tanto objetos dinámicos (creados a través de new), así como objetos no dinámicos, variables globales/locales o miembros de clase. Cuantos más identificadores utilice un programa, más recursos consumirá.
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Tamaño máximo posible de la memoria dinámica para el programa MQL5 en Mb
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
Tamaño de la memoria usada por el programa MQL5 en Mb
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Tipo del programa mql5
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Permiso de usar DLL para este programa iniciado
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Permiso para tradear concedido a este programa iniciado
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Permiso para trabajar con las señales de este programa iniciado
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de depuración
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de perfiladura del código
|
bool
|
MQL_TESTER
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el Probador
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el proceso de simulación en tiempo real (forward testing)
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el proceso de optimización
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Indica que el programa iniciado trabaja en el modo visual de simulación
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
Indica que el EA iniciado en el gráfico trabaja en el modo de recogida de los frames de resultados de la optimización
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Tipo de licencia del módulo EX5. La licencia se refiere al módulo EX5 desde el cual se hace la solicitud con el uso de MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
Retorna true si el script/asesor se inicia desde la sección StartUp del archivo de configuración. Esto significa que este script/asesor ha sido especificado en el archivo de configuración con el que ha sido iniciado el terminal.
|
bool
Para la función MQLInfoString()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Nombre del programa mql5 en ejecución
|
string
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Ruta para dicho programa en ejecución
|
string
Para obtener la información sobre el tipo del programa en ejecución podemos usar los valores de la enumeración ENUM_PROGRAM_TYPE.
|
Identificador
|
Descripción
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Script
|
PROGRAM_EXPERT
|
Experto
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Indicador
|
PROGRAM_SERVICE
|
Servicio
|
Identificador
|
Descripción
|
LICENSE_FREE
|
Versión gratuita ilimitada
|
LICENSE_DEMO
|
Versión demo del producto de pago de la Tienda. Funciona sólo en el Probador de Estrategias
|
LICENSE_FULL
|
Esta es una versión con licencia adquirida, que permite al menos 5 activaciones. El vendedor podrá aumentar el número permitido de activaciones.
|
LICENSE_TIME
|
Esta es una versión con un término de licencia limitado
Ejemplo:
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);