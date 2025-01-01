ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);

switch(mql_program)

{

case PROGRAM_SCRIPT:

{

Print(__FILE__+" is script");

break;

}

case PROGRAM_EXPERT:

{

Print(__FILE__+" is Expert Advisor");

break;

}

case PROGRAM_INDICATOR:

{

Print(__FILE__+" is custom indicator");

break;

}

default:Print("MQL5 type value is ",mql_program);

//---

Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT)=", MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT), " MB");

Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)=", MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED), " MB");

Print("MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED)=", MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED), " handles");