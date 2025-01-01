DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasEstado de entornoInformación sobre el programa MQL5 en ejecución 

Información sobre el programa MQL5 en ejecución

Para obtener la información sobre los programas mql5 que actualmente están funcionando, se usan las constantes de las enumeraciones ENUM_MQL_INFO_INTEGER y ENUM_MQL_INFO_STRING.

Para la función MQLInfoInteger()

ENUM_MQL_INFO_INTEGER

Identificador

Descripción

Tipo de la propiedad

MQL_HANDLES_USED

Número actual de identificadores de objetos activos. Se consideran tanto objetos dinámicos (creados a través de new), así como objetos no dinámicos, variables globales/locales o miembros de clase. Cuantos más identificadores utilice un programa, más recursos consumirá.

int

MQL_MEMORY_LIMIT

Tamaño máximo posible de la memoria dinámica para el programa MQL5 en Mb

int

MQL_MEMORY_USED

Tamaño de la memoria usada por el programa MQL5 en Mb

int

MQL_PROGRAM_TYPE

Tipo del programa mql5

ENUM_PROGRAM_TYPE

MQL_DLLS_ALLOWED

Permiso de usar DLL para este programa iniciado

bool

MQL_TRADE_ALLOWED

Permiso para tradear concedido a este programa iniciado

bool

MQL_SIGNALS_ALLOWED

Permiso para trabajar con las señales de este programa iniciado

bool

MQL_DEBUG

Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de depuración

bool

MQL_PROFILER

Indica que el programa iniciado trabaja en el modo de perfiladura del código

bool

MQL_TESTER

Indica que el programa iniciado trabaja en el Probador

bool

MQL_FORWARD

Indica que el programa iniciado trabaja en el proceso de simulación en tiempo real (forward testing)

bool

MQL_OPTIMIZATION

Indica que el programa iniciado trabaja en el proceso de optimización

bool

MQL_VISUAL_MODE

Indica que el programa iniciado trabaja en el modo visual de simulación

bool

MQL_FRAME_MODE

Indica que el EA iniciado en el gráfico trabaja en el modo de recogida de los frames de resultados de la optimización

bool

MQL_LICENSE_TYPE

Tipo de licencia del módulo EX5. La licencia se refiere al módulo EX5 desde el cual se hace la solicitud con el uso de MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).

ENUM_LICENSE_TYPE

MQL_STARTED_FROM_CONFIG

Retorna true si el script/asesor se inicia desde la sección StartUp del archivo de configuración. Esto significa que este script/asesor ha sido especificado en el archivo de configuración con el que ha sido iniciado el terminal.

bool

Para la función MQLInfoString()

ENUM_MQL_INFO_STRING

Identificador

Descripción

Tipo de la propiedad

MQL_PROGRAM_NAME

Nombre del programa mql5 en ejecución

string

MQL_PROGRAM_PATH

Ruta para dicho programa en ejecución

string

 

Para obtener la información sobre el tipo del programa en ejecución podemos usar los valores de la enumeración ENUM_PROGRAM_TYPE.

ENUM_PROGRAM_TYPE

Identificador

Descripción

PROGRAM_SCRIPT

Script

PROGRAM_EXPERT

Experto

PROGRAM_INDICATOR

Indicador

PROGRAM_SERVICE

Servicio

 

ENUM_LICENSE_TYPE

Identificador

Descripción

LICENSE_FREE

Versión gratuita ilimitada

LICENSE_DEMO

Versión demo del producto de pago de la Tienda. Funciona sólo en el Probador de Estrategias

LICENSE_FULL

Esta es una versión con licencia adquirida, que permite al menos 5 activaciones. El vendedor podrá aumentar el número permitido de activaciones.

LICENSE_TIME

Esta es una versión con un término de licencia limitado

Ejemplo:

   ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);
   switch(mql_program)
     {
      case PROGRAM_SCRIPT:
        {
         Print(__FILE__+" is script");
         break;
        }
      case PROGRAM_EXPERT:
        {
         Print(__FILE__+" is Expert Advisor");
         break;
        }
      case PROGRAM_INDICATOR:
        {
         Print(__FILE__+" is custom indicator");
         break;
        }
      default:Print("MQL5 type value is ",mql_program);
   //---
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT)="MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT), " MB");
   Print("MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)="MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED), " MB");
   Print("MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED)="MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED), " handles");