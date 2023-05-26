Ibt ATR 120 Mt4

El sistema IBT-ATR.120 hace uso de dos indicadores, el ATR y el Ratio de Volatilidad para operar diversos activos en M5.

El indicador Average True Range, conocido como ATR por sus siglas en inglés, fue desarrollado por Wilder (1978), junto con otros indicadores como el RSI o el sistema parabólico.

Para definir el rango verdadero (True Range) el autor distingue entre tres situaciones distintas:

-          Primer Rango. Distancia entre el máximo de la vela actual y el mínimo de la vela actual.

-          Segundo Rango. Distancia entre el cierre de la vela pasada y el máximo de la vela actual.

-          Tercer Rango. Distancia entre el cierre de la vela pasada y el mínimo de la vela actual.

Pues bien, aquel rango que tenga un mayor valor, será considerado como el True Range.

Calculado el ATR diario, podemos establecer tres niveles inferiores y superiores. Se demuestra que si el precio supera, inferior o superiormente, la cota de 120% el precio tenderá a continuar con su dirección. Por otro lado, si el precio se encuentra entre la cota 80% y 120% el precio tiende a girar. Esta hipótesis es el fundamento de este sistema.

Por otra parte, se utiliza el indicador Ratio de Volatilidad. En indicador Ratio de Volatilidad se calcula como el cociente entre el 20% ATR en temporalidad diaria y el 1,5xATR en temporalidad de 5 minutos.

Por lo general, podemos tomar un ratio de volatilidad mínimo igual a 2.5, a partir del cual consideraremos un valor del indicador elevado. Ahora bien, debemos realizar un estudio para cada activo para identificar el valor óptimo de este valor mínimo.

El tipo de operación dependerá del patrón dado analizando el conjunto de los indicadores descritos.

Este Asesor Experto IBT-ATR.120 ha sido optimizado mediante Algoritmo Genético en diversas divisas obteniendo los mejores resultados con los siguientes parámetros en:

     EURGBP.M5                          EURUSD.M5                         GBPJPY.M5                        USDJPY.M5      

Riesgo          = 1               Riesgo             = 1             Riesgo              = 1                Riesgo          = 1

C                 = 0,75           C                    = 1              C                     = 2,50           C                  = 1,25

V                 = 1,5            V                     = 1              V                     = 3                V                  = 3,25

TF               = M5             TF                   = M5           TF                   = M5              TF                = M5 

VarBuy         = 200           VarBuy             =  97           VarBuy             = 30              VarBuy          = 50

VarSell         = 30             VarSell             = 38            VarSell             = 100            VarSell          = 100

RVolmin       =1,3             RVolmin           = 2,5           RVolmin           = 3,5             RVolmin        = 1,5

                     

Con estos parámetros se obtienen las siguientes métricas para una cuenta de 10.000€:

     EURGBP.M5                                    EURUSD.M5                            GBPJPY.M5                              USDJPY.M5   

Operaciones        = 36              Operaciones         = 34             Operaciones        = 82               Operaciones         = 181        

Fiabilidad            = 56,11%       Fiabilidad            = 59,41%       Fiabilidad            = 55,37%        Fiabilidad             = 59,83%

Drawdown           = 15,13%       Drawdown          = 8,27%          Drawdown           = 4,55%          Drawdown            = 16,95%

PronósticoAnual   = 83,81%       PronósticoAnual  = 31,36%       PronósticoAnual   = 7,80%          PronósticoAnual    = 94,04%

Las referencias a rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. La operativa y gestión de los mercados de divisas en las plataformas electrónicas conlleva un riesgo de pérdidas importante. El usuario debe entender y aceptar los riesgos intrínsecos. 

El retorno medio esperado depende de la configuración de parámetros de riesgo, del objetivo y del tipo de gestión. Los límites de pérdidas se establecen según la configuración personalizada para cada usuario.


Recommended products
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
TPS Zero Scalper Ea
Gopal Goswami
Experts
TPS Zero Scalper EA is a high-performance automated trading solution meticulously engineered to excel in rapid-paced market conditions. Built by the experts at Trading Public School, this EA is specifically designed for scalpers seeking precision and speed in their trading strategies. With TPS Zero Scalper EA, you gain access to a powerful algorithm that swiftly identifies micro-market trends and price differentials. The EA's lightning-fast execution and advanced risk management tools allow yo
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experts
The system applies Fibo levels. Apart from basic Fibo levels (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;), the EA features custom levels (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). You can decide the levels trading is to be performed from. Sample trade: when the market is bullish and the price rolls back to the levels (as we remember, we select the levels on our own), the EA opens buy orders. The opposite is true for sell orders. The EA can work in three modes. Each of the modes is a separate Fibo levels construction method
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Harmonic patterns scanner and trader . Some Chart patterns too  Patterns included :  ABCD pattern Gartley pattern Bat pattern Cypher pattern 3Drives pattern Black Swan pattern White Swan pattern Quasimodo pattern or Over Under pattern Alt Bat pattern Butterfly pattern Deep Crab pattern Crab pattern Shark pattern FiveO pattern Head And Shoulders pattern Ascending Triangle pattern One Two Three pattern  And 8 custom patterns  Voenix is a multi timeframe and multi pair harmonic pattern scanner ,sup
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Calm Sleep
Andor Sandor
3 (2)
Experts
I thought I would make the product free! It already generates enough income for me, so there is no point in asking for money for it. This EA identifies signs of trend strength and looks for corrections as a result of them. Only one trade per time.  Each trade includes take profit and stop loss. The Ea does not use averaging, martingale, grid or other high-risk methods. CALM SLEEP - You can rest easy, this EA won't wipe out your deposit. Balance protection: “Calm Sleep” mode, auto lot (margin c
FREE
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
Range Breakout Master MT4
Josef Vobejda
Experts
Range Breakout Master   is a comprehensive Expert Advisor designed to capture the full potential of range breakout and fakeout trading, one of the most reliable and widely used concepts in intraday technical trading. Built on transparent, rule-based logic with no martingale and no grid, it covers every aspect of breakout and fakeout trading - from range formation and entry logic through trade management and risk control. Its high versatility and large number of customizable inputs make it adapta
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicators
Description: - D ay Pattern - an indicator that helps to identify patterns of price changes for the development of trading algorithms and strategies. For whom this tool? - For developers of trading strategies and algorithms. - Medium- and long-term traders. Time frames H1-W1. Features of the indicator: - There is a function of exporting indicator values to a file of the csv format. - Using the information panel, you can conduct an express analysis of trading tool. - The indicator is sui
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experts
Purchase bonus After purchasing this Expert Advisor, you will receive any other Expert Advisor from my Market products as a gift at no additional cost. To arrange the bonus, use the internal MQL5 messaging system after the purchase. Overview EA Bravissimo EURUSD H1 is an Expert Advisor for EURUSD on MetaTrader 4. The working timeframe is H1. The strategy combines classic technical indicators with Price Action. It includes trend-following and reversal logic. Trading logic The product contains sev
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Auto Swing Gold
Wan Muhammad Zulhilmy Bin Wan Jaafar
Experts
The Auto Swing Gold Expert Advisor simplify the trading process for the swing traders, works at his best with GOLD/XAUUSD (30 Minute Timeframe). From 20th July 2020 to 31st December 2020 back test results, this EA gains 5000% in less than a year without using any high risk or dangerous strategies like increasing the lots after wining or losing a trade (Martingale, D'Alembert and etc..). This is the best EA  you need to hold the best positions longer in BIG profit with the lowest risk as possible
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicators
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Suwan Gold Obsidian Edition
Suwan Chanidnok
Experts
Special Launch Promotion: $30 (Limited Time Only!) To celebrate our new launch on MQL5, we are offering an exclusive introductory price of $39  for a limited time. Please note that this is a special promotion for our early supporters. The price will be adjusted back to its original retail price of $69  effective from July 31, 2026 . Don’t miss this opportunity to get our professional-grade EA at this special price before it reverts to the standard rate! CAPITAL-BASED TRADING APPROACH When pro
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Experts
Super grid nineth (ninth) generation is another grid type EA on this huge forex system population, this EA not using any indicator to avoid any fake signaling to open or closing position orders. This EA will open pending order stop and limit in the first time EA run, then maintain all opened order with unique way to balancing account free margin and make equity growth. This EA have unique system not like anyother grid EA, with correct setup and run on max 3 pairs in one account, this EA capable
Easy Backtest
Jacek Pawel Bialek
Experts
Easy Backtest Backtesting your trading strategy is the most important thing which every successful trader knows very well. Easy Backtest is the perfect solution to test your new strategy in Strategy Tester in your MT4 , using all available historical data. You can place orders: BUY , SELL , pending orders with Stop Loss and Take Profit , and you can modify them at any time. You can close orders individually or all at once, and also  breakeven the same like you do it in live trading. The play b
FREE
RiskGuardian PRO
Wilson Fernando Montoya Saenz
Experts
RiskGuardian PRO is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 4, designed for risk management and the maintenance of trading discipline. This EA automatically protects your account by applying preset risk limits, helping traders avoid emotional decisions, overtrading, and total account loss. It is designed to foster consistency and discipline, as well as to preserve capital over the long term. Benefits of using the EA: * Anti-Tilt Hard Lock : Instantly closes all trades and locks the terminal t
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicators
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Indicators
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. The indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. The indicator shows 2 price marks in history, depicting price range in the past, and 2 price marks in future with price movement forecast. Buy or sell decision and take profit size are displayed in a text label in the indicator window. The indicator uses another indicator as an engine for calculations - FreqoMet
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Experts
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Pattie US30 Crossover EA
Patrick Jeannot
5 (1)
Experts
Pattie US30 CrossOver EA is Easy to use and supervise Fully customizable moving average settings It implements two different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA Compliant Trades can be closed on opposite signals Filter trading by weekdays and hours Built-in money management (Coming Soon) The EA implements four different behaviors: Regular: Buy on bullish crossovers and sell on bearis
BF Climber
Pavel Zhuykov
Experts
BF Climber - простой, но эффективный советник, который основан на пробитии определённых коридоров, использует и адаптируется под усреднённые показания цены за определённый промежуток времени. Настройки по умолчанию для EURUSD H4. Для других инструментов и временных периодов необходима оптимизация. Параметры: Buy - Включить покупки; Sell -  Включить продажи; Lots   - Размер начального лота; Risk   - Динамический лот % (0 - отключен); Buy TakeProfit  - Период для расчёта Тейк-профита покупок; Buy
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2251)
Indicators
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
KP Grid
Ruben Fernandez Souto
Experts
KP Grid  is a robust Expert Advisor specifically designed for grid-based strategies in trending or ranging markets. It intelligently opens and manages buy/sell grids using customizable distance, volume scaling, and profit/loss management logic. With built-in trailing options and optional RSI-based signal filtering, KP Grid adapts to various market scenarios while offering strong control over drawdowns. This EA is suitable for experienced traders who understand the dynamics of grid systems and w
Rainbow EA MT4
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT4 is a simple Expert advisor based on  Rainbow MT4 technical indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, thus, it is not required for the EA to operate, but, if you wish you can download it from my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pip
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
Neural Cortex
Olivier Nomblot
Experts
NEURON CORTEX The swarm decides. The swarm learns. The swarm knows when to stay out. try the 5M and 15m backtest ; better in real EXEPTIONAL STARTING BID BEFORE THE WORLD FINDS OUT  Most neural EAs sell you one network and call it artificial intelligence. Neuron Cortex runs five independent recurrent networks in parallel — a swarm — and refuses to touch the market unless four of them agree. One net is an opinion. Five nets in agreement is a signal. This is the distilled product of a decade of l
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Universal Indicator EA for Your Indicator
Afsal Meerankutty
3.82 (22)
Experts
Universal Indicator EA, your ultimate solution to automate your trading strategy without any coding requirements. This powerful expert advisor is designed to work with any indicator that gives Buy and Sell Signals, making it a versatile tool for traders of all levels. With Universal Indicator EA, you can easily read signals from both Indicator Buffers and Objects on the Chart. You can also test your indicator on the demo account before purchasing to ensure that the EA is compatible with your ind
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Experts
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
GoldPro (MT4) — XAUUSD Expert Advisor with 2 selectable modes: Classic & Scalping GoldPro is an automated trading system for   XAUUSD (Gold)   built for traders who want structure, clear risk controls and an EA that can work in different market tempos. Inside one EA you can choose   how it trades : 1) Classic Mode — calm logic for swings & pullbacks A classic approach focused on reversal / mean-reversion behavior (entries from market “exhaustion” zones) and structured position management. Basket
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Trading Advisor Ice Cube Scalper -       it is a day scalper , making a large number of trades daily, taking several points with each transaction. The EA's strategy is based trade with the trend using the RSI indicator. The EA uses averaging with a multiplier lot, you need to understand this before using the EA, however the strategy performed well in both backtesting and live trading. Before use test the work of the adviser in the strategy tester for more understanding his work. To control risks
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.48 (25)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
More from author
Ibt R Bollinger Mt4
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-R.BOLLINGER hace uso de tres indicadores, el RSI, las Bandas de Bollinger y el volumen para operar diversos activos en M5. El indicador Índice de Fuerza Relativa, RSI por sus siglas en inglés, es un oscilador de tipo momentum que nos permite distinguir cuando el precio se encuentra en zonas de sobrecompra o sobreventa. Para interpretar este indicador, establecemos dos zonas: 1. Zona de sobreventa. Cuando el RSI toma valores inferiores al nivel 20 indica una señal de compra. 2. Zon
Ibt D Bollinger Mt4
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-D .BOLLINGER hace uso de tres indicadores, el Delta, las Bandas de Bollinger y el volumen para operar diversos activos en M5. El sistema Delta+Bollinger hace uso de dos indicadores técnicos, el indicador Delta y las Bandas de Bollinger. El indicador Delta mide la diferencia entre compradores y vendedores, dando un valor cuantitativo de la agresividad de los compradores y vendedores. En la plataforma MetaTrader4, el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading ha desarrollado el i
Ibt F Volume Mt4
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-F.VOLUME hace uso de dos indicadores, el DeltaIBT y el indicador Fuerza Volumen para operar diversos activos en M5. El indicador Delta mide la diferencia entre compradores y vendedores, dando un valor cuantitativo de la agresividad de los compradores y vendedores. En la plataforma MetaTrader4, el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading ha desarrollado el indicador DeltaIBT. Por otra parte, se utiliza el indicador Fuerza Volumen.  El indicador FuerzaVolumen nos permite medir
Ibt R Bollinger Mt5
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-R.BOLLINGER hace uso de tres indicadores, el RSI, las Bandas de Bollinger y el volumen para operar diversos activos el M5. El indicador Índice de Fuerza Relativa, RSI por sus siglas en inglés, es un oscilador de tipo momentum que nos permite distinguir cuando el precio se encuentra en zonas de sobrecompra o sobreventa. Para interpretar este indicador, establecemos dos zonas: 1. Zona de sobreventa. Cuando el RSI toma valores inferiores al nivel 20 indica una señal de compra. 2. Zon
Ibt ATR 120 Mt5
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-ATR.120 hace uso de dos indicadores, el ATR y el Ratio de Volatilidad para operar diversos activos en M5. El indicador Average True Range, conocido como ATR por sus siglas en inglés, fue desarrollado por Wilder (1978), junto con otros indicadores como el RSI o el sistema parabólico. Para definir el rango verdadero (True Range) el autor distingue entre tres situaciones distintas: -             Primer Rango. Distancia entre el máximo de la vela actual y el mínimo de la vela actual.
Filter:
No reviews
Reply to review