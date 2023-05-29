Ibt F Volume Mt4

El sistema IBT-F.VOLUME hace uso de dos indicadores, el DeltaIBT y el indicador Fuerza Volumen para operar diversos activos en M5.

El indicador Delta mide la diferencia entre compradores y vendedores, dando un valor cuantitativo de la agresividad de los compradores y vendedores.

En la plataforma MetaTrader4, el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading ha desarrollado el indicador DeltaIBT.

Por otra parte, se utiliza el indicador Fuerza Volumen. El indicador FuerzaVolumen nos permite medir el volumen por tick recorrido, por lo que podemos identificar los momentos de mayor presión en el precio. En este sentido, representamos al indicador FuerzaVolumen mediante histogramas, donde un mayor valor se asocia a una mayor fuerza. 

Ahora bien, consideraremos que el indicador FuerzaVolumen toma valores altos cuando supere a su media móvil. De lo contrario, asumimos que el indicador FuerzaVolumen toma valores bajos.

La comparación con su media móvil nos permite evaluar de manera relativa los valores del indicador FuerzaVolumen.

Así pues, la interpretación conjunta de estos dos indicadores nos va a permitir:

1.      Identificar posibles cambios en la tendencia del precio, mediante el indicador DeltaIBT.

2.      Cuantificar la fuerza del cambio de tendencia, mediante el indicador FuerzaVolumen.

El tipo de operación dependerá del patrón dado analizando el conjunto de los indicadores descritos.

Este Asesor Experto IBT-ATR.120 ha sido optimizado mediante Algoritmo Genético en diversas divisas obteniendo los mejores resultados con los siguientes parámetros en:

     GBPCAD.M5                          EURUSD.M5                         GBPUSD.M5                        GBPJPY.M5      

PeriodoMedia   = 14                PeriodoMedia   = 32             PeriodoMedia  = 30              PeriodoMedia   = 32

CoefSL             = 2,25           CoefSL               = 2              CoefSL             = 3,5            CoefSL            = 1,5

CoefTG            = 1,25            CoefTG             = 4              CoefTG            = 2,25           CoefTG           = 1,25

Riesgo              = 0,5             Riesgo               = 0,5           Riesgo              = 0,5            Riesgo             = 0,5 

TF                    = M5             TF                      = M5           TF                    = M5            TF                  = M5 

                     

Con estos parámetros se obtienen las siguientes métricas para una cuenta de 10.000€:

       GBPCAD.M5                             EURUSD.M5                                GBPUSD.M5                                  GBPJPY.M5        

Operaciones        = 787            Operaciones         = 563            Operaciones        = 592             Operaciones         = 797        

Fiabilidad            = 62,26%       Fiabilidad            = 51,56%       Fiabilidad            = 61,66%        Fiabilidad             = 54,58%

Drawdown           = 6,45%         Drawdown          = 7,73%          Drawdown           = 3,34%          Drawdown            = 6,88%

PronósticoAnual   = 31,05%       PronósticoAnual  = 71,43%       PronósticoAnual   = 33,41%         PronósticoAnual    = 25,15%

Las referencias a rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. La operativa y gestión de los mercados de divisas en las plataformas electrónicas conlleva un riesgo de pérdidas importante. El usuario debe entender y aceptar los riesgos intrínsecos. 

El retorno medio esperado depende de la configuración de parámetros de riesgo, del objetivo y del tipo de gestión. Los límites de pérdidas se establecen según la configuración personalizada para cada usuario.


Recommended products
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
VR Smart Grid
Vladimir Pastushak
4.29 (168)
Experts
VR Smart Grid is the most advanced trading advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 that turns the classic grid strategy into a smart automated position management system. The robot independently opens orders, intelligently averages them and gradually closes the grid in small parts with a pre-planned profit, pulling the average price as close to the market as possible. Nine lot calculation methods, thirteen distance types, nine averaging modes, two independent trailing stops, balance management
Diamond Trend Trader
Segundo Calvo Munoz
Experts
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, which has provided good results so far detecting Trends , here is coming up a new Expert Advisor taking advantage of its power to open positions following it.  It is     recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe for FX, Cryptos, GOLD/AUXUSD, BRENT,... (not tested with Indexes) DTT EA instance tracks its own operations, if you want to use more than one DTT EA (and/or any of my other EAs) in the
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
Experts
>>> MEGA SALE: -40% OFF!  - Promo price: $99 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hinter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the market.
Hedging Locking
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Multi-Symbol Hedging Grid EA Hedging Locking is an automated trading system for MetaTrader 4/5 designed around a hedged entry + adaptive locking/grid management concept. The EA starts a cycle by opening BUY and SELL simultaneously on selected symbols, then manages the exposure using a dynamic step distance. This approach is built to work best in ranging / osc
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilities
L   H E D G E R   S C A L P E R    A fully automated Expert Advisor that uses counter-trend scalping, managed semi-martingale strategy and lock hedging to execute a complete trading scheme from entry analysis to risk-calculated money management to exit analysis plan execution.         V E R Y  I M P O R T A N T    You can use only ECN type of account. Otherwise, it's a disaster. You can use only the GBPJPY currency pair. Open and attach with 1 chart only. Use a minimum of $5
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a popular technical analysis tool used by traders and analysts to identify trends and potential buy or sell signals in a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It's essentially a combination of two moving averages, often referred to as the "fast" and "slow" moving averages. Here's how the MACD is calculated: Fast Moving Average (12-period EMA): This is a 12-period Exponential Moving Average (EMA) of the asset's pric
Dashboard Super Three MA
Wang Yu
Utilities
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super Three MA Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes PA and three adjustable Moving Average as the main indicator set to generate trading signal. With the feature that all MA_timeframe, MA_period, MA_applied_price are ad
Atlant
Haghislam Aloev
Experts
The Atlant Expert Advisor is based on combination of two basic indicators (moving average and momentum), available in the MetaTrader 4 terminal. When a buy (sell) signal appears, the EA opens a buy (sell) deal. When a repeated signal appears, the EA opens an additional deal, provided that the first base deal is at a loss. Thus, the EA forms a grid of orders. The volume of the first order and the volume of the newly orders can be customized in the input parameters. Also, the input parameters prov
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
Swing and Scalping EA
Kevin Beltran Keena
Experts
The EA only opens trades at the beginning of a new candle and the user has the option to input fixed TP, SL and TS or ATR (dynamic) targets. The Expert can open multiple trades if the user decides to average down the entry price. When Max. number of trades is greater than 1, the EA will calculate its own Stop Loss. Fully automated trading Expert Advisor that works on every financial instrument, currency pair and time frame. To learn how to set it, scroll down and watch my video on youtube. To t
Golden Apex Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Golden Apex Trader is a high-performance Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. Built on a custom candlestick pattern strategy developed and tested by the author, this EA is optimized for traders looking for a precise and reliable automated scalping solution in the gold market. Key Features: Specialized for XAUUSD (Gold) on M5 timeframe Advanced candlestick pattern-based trading strategy High-precision scalping entries and exits Fully customizable in
Smart Recovery
Paranchai Tensit
Experts
Smart Recovery   is a fully automated Expert Advisor. This Expert Advisor is based on the Money Flow Index (MFI)  and  Trend Following Strategies.  The Money Flow Index used to evaluate oversold and overbought market conditions. MFI values of 80 and over indicate overbought conditions, meanwhile, values of 20 and below indicate oversold conditions. For this indicator, it has been applied to be more efficient by modifying to be consistent with the current market conditions. This algorithm uses re
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
True HFT
Thomas Bradley Butler
5 (1)
Experts
YOU MUST OPTIMIZE BEFORE TESTING AND BUYING TO MAKE SURE IT WORKS FOR YOU. SHOW YOUR SUPPORT MAJOR UPDATE IN TIME SO USER CAN OPTIMIZE.  STILL USE ULTRA VPS FOR UNDER MILLISECONDS.  RESULTS WILL VARY PER BROKER AND VPS FOR ORDERS. MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/102748 High-Frequency Trading EA is best for Pro level true FX accounts that allow HFT + getting filled with real liquidity .   If you have this, you already know what is needed and you have what it takes.   Read on
Loki
Matteo Busacca
Experts
LOKI is an automated trading system developed for MT4 based on trend strength analysis and tick-volume analysis, with a built-in mediation algorithm, optimized through a walk-forward process over 5 years of time series. The low cost and low minimum recommended capital categorize LOKI as an excellent entry level system to delve into the world of automatic trading and start generating your first profits passively. [ The demo version that can be downloaded from the market is only enabled to work i
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experts
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Price action scalping ea
Andrey Kozak
1 (1)
Experts
"Price Action Scalping EA" is a professional forex robot designed for strategic scalping trading on the XAUUSD currency pair on the M5 timeframe. Each trade of the robot is accompanied by a stop loss and a trailing stop, which increases the level of security when trading. The name "Price Action Scalping EA" corresponds to the high quality standards of the robot: accuracy, speed and trading efficiency. Price action is a technical analytics tactic based on the analysis of the previous price actio
Dashboard Super MA RSI CCI
Wang Yu
3.33 (3)
Utilities
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super MA RSI CCI Demo in my product list, pls try it out to get familiar with all functionalities free . Dashboard Super MA RSI CCI is an intuitive, and handy graphic tool to help you to: Have 28 pairs under control with one dashboard Monitor price movement, identify possible trend based on MA, RSI, and CCI i
Engulfing Scalping EA
Suriya Thammalungka
Experts
Engulfing Scalping EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who appreciate the reliability of Price Action combined with a robust recovery mechanism. This EA operates based on the classic Engulfing Candle Pattern , one of the most powerful reversal and continuation signals in technical analysis. It does not rely on lagging indicators; instead, it reads raw market sentiment directly from the charts. How It Works The logic is divided into two intelligent phases: 1. Continuous En
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Experts
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT4) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experts
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
Johnnie Walker
Aleksei Petrenko
Experts
Johnnie Walker Expert Advisor is designed for comfortable trading with acceptable values ​​for drawdown and profitability. Rebate orders every time working on a market. If price going to your side, orders will be closed with a profit after each take profit. Once TP reached, new order will be opened in the same direction untill market reversal. The hedging strategy partially compensates for the losses even with a strong market movement. After each locking order, its own grid is created, which is
Axell
Sergei Ozerov
Experts
A-xell is a   trading system based on a complex mathematical model that generates signals for opening deals. The strategy is based on changing the current time series of quotes by reading the patterns in it. The EA transforms a series of prices using the   Wavelet   algorithm to find patterns in frequencies and amplitudes. The EA opens one deal in a certain direction and places virtual Stop Loss and Take Profit, and also uses forced closing of orders when a situation occurs when the movement
Silent hunter
Aleksey Yagneshko
Experts
The EA has a very simple setup , but effective . Uses only pending orders , which improves the accuracy of position entry . The principle of operation is to capture the slightest movement of the market during a trend , while ignoring the flat periods . Fully automated program for trading in the FOREX market. At the core of the algorithm is simply following the price movement ( trend ). Profit and limit potential losses by using placing Take Profit and Stop Loss . The function "Trailing Stop" all
TriplE StrategY
Pankom Sriboonlue
5 (1)
Experts
TriplE StrategY is an Expert Advisor with 3 different strategies from the series of StrategY ONE, StrategY TWO, and StrategY THREE; using Unique Price Movement Algorithm I+II+III (UPMA I+II+III), incorporate with  Account Protection mode . With suffecient knowledge in the market and some manual interventions, this expert adivsor can be a very power tool to accure your account balance. Important Note** There is no such an expert advisor that can be set and forgot, If one said they have, they li
Nexora
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Nexora is a professional automated trading Expert Advisor developed specifically for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . Designed with intelligent market analysis and precision execution technology, Nexora focuses on identifying high-probability trading opportunities while maintaining disciplined risk management and efficient trade execution. Built for traders seeking consistency, stability, and automation, Nexora combines advanced trend recognition with smart trade management to deliver a reli
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
Neural Cortex
Olivier Nomblot
Experts
NEURON CORTEX The swarm decides. The swarm learns. The swarm knows when to stay out. try the 5M and 15m backtest ; better in real EXEPTIONAL STARTING BID BEFORE THE WORLD FINDS OUT  Most neural EAs sell you one network and call it artificial intelligence. Neuron Cortex runs five independent recurrent networks in parallel — a swarm — and refuses to touch the market unless four of them agree. One net is an opinion. Five nets in agreement is a signal. This is the distilled product of a decade of l
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Universal Indicator EA for Your Indicator
Afsal Meerankutty
3.82 (22)
Experts
Universal Indicator EA, your ultimate solution to automate your trading strategy without any coding requirements. This powerful expert advisor is designed to work with any indicator that gives Buy and Sell Signals, making it a versatile tool for traders of all levels. With Universal Indicator EA, you can easily read signals from both Indicator Buffers and Objects on the Chart. You can also test your indicator on the demo account before purchasing to ensure that the EA is compatible with your ind
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Experts
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
GoldPro (MT4) — XAUUSD Expert Advisor with 2 selectable modes: Classic & Scalping GoldPro is an automated trading system for   XAUUSD (Gold)   built for traders who want structure, clear risk controls and an EA that can work in different market tempos. Inside one EA you can choose   how it trades : 1) Classic Mode — calm logic for swings & pullbacks A classic approach focused on reversal / mean-reversion behavior (entries from market “exhaustion” zones) and structured position management. Basket
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Trading Advisor Ice Cube Scalper -       it is a day scalper , making a large number of trades daily, taking several points with each transaction. The EA's strategy is based trade with the trend using the RSI indicator. The EA uses averaging with a multiplier lot, you need to understand this before using the EA, however the strategy performed well in both backtesting and live trading. Before use test the work of the adviser in the strategy tester for more understanding his work. To control risks
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.48 (25)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
More from author
Ibt R Bollinger Mt4
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-R.BOLLINGER hace uso de tres indicadores, el RSI, las Bandas de Bollinger y el volumen para operar diversos activos en M5. El indicador Índice de Fuerza Relativa, RSI por sus siglas en inglés, es un oscilador de tipo momentum que nos permite distinguir cuando el precio se encuentra en zonas de sobrecompra o sobreventa. Para interpretar este indicador, establecemos dos zonas: 1. Zona de sobreventa. Cuando el RSI toma valores inferiores al nivel 20 indica una señal de compra. 2. Zon
Ibt D Bollinger Mt4
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-D .BOLLINGER hace uso de tres indicadores, el Delta, las Bandas de Bollinger y el volumen para operar diversos activos en M5. El sistema Delta+Bollinger hace uso de dos indicadores técnicos, el indicador Delta y las Bandas de Bollinger. El indicador Delta mide la diferencia entre compradores y vendedores, dando un valor cuantitativo de la agresividad de los compradores y vendedores. En la plataforma MetaTrader4, el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading ha desarrollado el i
Ibt ATR 120 Mt4
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-ATR.120 hace uso de dos indicadores, el ATR y el Ratio de Volatilidad para operar diversos activos en M5. El indicador Average True Range, conocido como ATR por sus siglas en inglés, fue desarrollado por Wilder (1978), junto con otros indicadores como el RSI o el sistema parabólico. Para definir el rango verdadero (True Range) el autor distingue entre tres situaciones distintas: -           Primer Rango. Distancia entre el máximo de la vela actual y el mínimo de la vela actual. -
Ibt R Bollinger Mt5
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-R.BOLLINGER hace uso de tres indicadores, el RSI, las Bandas de Bollinger y el volumen para operar diversos activos el M5. El indicador Índice de Fuerza Relativa, RSI por sus siglas en inglés, es un oscilador de tipo momentum que nos permite distinguir cuando el precio se encuentra en zonas de sobrecompra o sobreventa. Para interpretar este indicador, establecemos dos zonas: 1. Zona de sobreventa. Cuando el RSI toma valores inferiores al nivel 20 indica una señal de compra. 2. Zon
Ibt ATR 120 Mt5
Scientia Traders Quants Sociedad Limitada
Experts
El sistema IBT-ATR.120 hace uso de dos indicadores, el ATR y el Ratio de Volatilidad para operar diversos activos en M5. El indicador Average True Range, conocido como ATR por sus siglas en inglés, fue desarrollado por Wilder (1978), junto con otros indicadores como el RSI o el sistema parabólico. Para definir el rango verdadero (True Range) el autor distingue entre tres situaciones distintas: -             Primer Rango. Distancia entre el máximo de la vela actual y el mínimo de la vela actual.
Filter:
No reviews
Reply to review