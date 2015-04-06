BF Climber

BF Climber - простой, но эффективный советник, который основан на пробитии определённых коридоров, использует и адаптируется под усреднённые показания цены за определённый промежуток времени.

Настройки по умолчанию для EURUSD H4.

Для других инструментов и временных периодов необходима оптимизация.

Параметры:

  • Buy - Включить покупки;
  • SellВключить продажи;
  • Lots - Размер начального лота;
  • Risk - Динамический лот % (0 - отключен);
  • Buy TakeProfit - Период для расчёта Тейк-профита покупок;
  • Buy StopLoss - Период для расчёта Стоп-лоса покупок;
  • Sell TakeProfit - Период для расчёта Тейк-профит продаж;
  • Sell StopLoss - Период для расчёта Стоп-лоса  продаж;
  • Period 1Период для расчёта точки входа;
  • Count 1 - Расчёт точки входа;
  • Period 2Период для расчёта точки входа;
  • Count 2Расчёт точки входа;
  • TimeStart - Время начала работы;
  • TimeEnd - Время завершения работы;
  • Slipping - Проскальзывание;
  • MagicNumber - Идентификационный номер ордеров;


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XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
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Lachezar Krastev
4.39 (51)
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
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PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
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Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
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Pavel Zhuykov
Experts
The Expert Advisor has been created and tested on the EURJPY currency pair. It works based on round price levels, on any timeframe, in both directions at the same time. Strategy The BF Dozer EA simultaneously opens two opposite positions at the round price levels. It uses averaging and martingale methods in its trading. To stop the EA operation, disable the "Buy" and "Sell" parameters in the settings, move all positions to breakeven using the "Buy to breakeven" and "Sell to breakeven" buttons i
BF Archer
Pavel Zhuykov
Experts
The EA works based on standard indicators. Parameters Lot - initial lot size; Dynamic Lot - dynamic lot (0 - disabled); Take Profit - take profit; Stop Loss - stop loss; Trailing Stop - trailing stop; Trailing Step - step of the trailing stop; Slipping - slippage; Magic Number - identification number of the orders; Momentum Period - period of the Momentum; Momentum Price - price type of the Momentum; Moving Average Period - period of the МА; Moving Average Shift - shift of the МА; Moving Averag
BF Manual
Pavel Zhuykov
Utilities
Trading panel for scalping. Features Two languages (English, Russian). Adjustable panel scale. Two color schemes. Virtual trailing stop. Trailing stop. Averaging. Parameters Lot - lot size. Lot Button Step - step for changing the lot size using buttons. Take Profit - take profit. Take Profit Button Step - step for changing the take profit using buttons. Stop Loss - stop loss. Stop Loss Button Step - step for changing the stop loss using buttons. Trailing Stop - trailing stop. Trailing Stop But
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