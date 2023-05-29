Ibt R Bollinger Mt5

El sistema IBT-R.BOLLINGER hace uso de tres indicadores, el RSI, las Bandas de Bollinger y el volumen para operar diversos activos el M5.

El indicador Índice de Fuerza Relativa, RSI por sus siglas en inglés, es un oscilador de tipo momentum que nos permite distinguir cuando el precio se encuentra en zonas de sobrecompra o sobreventa.

Para interpretar este indicador, establecemos dos zonas:

1.Zona de sobreventa. Cuando el RSI toma valores inferiores al nivel 20 indica una señal de compra.

2.Zona de sobrecompra. Cuando el RSI toma valores superiores al nivel 70 indica una señal de venta.

Las Bandas de Bollinger se puede clasificar como un indicador de tendencia y, además, nos permite identificar momentos de alta y baja volatilidad.

Para representar el indicador Bandas de Bollinger, necesitamos tres curvas. La primera curva es una media móvil del precio de cierre, de 20 periodos normalmente, que se denomina banda central.

Las otras dos curvas se definen a partir de la banda central y de su desviación típica. Normalmente se suelen utilizar 2 desviaciones típicas.

En este sentido, las Bandas de Bollinger informan de una alta volatilidad cuando la banda superior e inferior están muy separadas. Por otro lado, si la banda superior e inferior presentan un poco separación entendemos que existe una baja volatilidad en el mercado.

En cuanto al volumen, que es una medida del número de operaciones, ya sean de compra o de venta, realizadas en un determinado periodo temporal, haremos uso de una media del indicador volumen para poder comparar qué valores son elevados en relación al momento actual de mercado.

En este sentido, si el volumen supera al valor de su media, consideraremos que el volumen tiene un valor elevado.

El tipo de operación dependerá del patrón dado analizando el conjunto de los indicadores descritos.

Este Asesor Experto IBT-R.BOLLINGER ha sido optimizado mediante Algoritmo Genético en diversas divisas obteniendo los mejores resultados con los siguientes parámetros en:

     EURUSD.M5                          CHFJPY.M5                         GBPJPY.M5                        EURJPY.M5      

Riesgo           = 0,8            Riesgo            = 1              Riesgo              = 0,5               Riesgo                = 0,5

DesEst           = 1,5            DesEst            = 2              DesEst              = 2                  DesEst                = 2

MA1              = 25              MA1               = 10             MA1                 = 15                 MA1                   = 25

Timeframe    = 5               Timeframe      = 5               Timeframe      = 5                   Timeframe         = 5 

MediaVelas    = 20             MediaVelas      = 30             MediaVelas      = 40                 MediaVelas         = 30

MA2              = 10              MA2               = 6               MA2                = 8                    MA2                  = 8

ATR               = 2               ATR                = 6               ATR                = 3                     ATR                  = 3 

PeriodoMA     = 80             PeriodoMA      = 0                PeriodoMA      = 75                   PeriodoMA        = 75 

HoraInicioMa  = 12            HoraInicioMa   = 16              HoraInicioMa  = 0                     HoraInicioMa    = 8 

HoraFinalTa   = 23             HoraFinalTa    = 19               HoraFinalTa   = 21                    HoraFinalTa     = 23 

Con estos parámetros se obtienen las siguientes métricas para una cuenta de 10.000€:

     EURUSD.M5                              CHFJPY.M5                                     GBPJPY.M5                             EURJPY.M5  

Operaciones        = 91              Operaciones         = 95            Operaciones        = 208               Operaciones         = 118        

Fiabilidad            = 58,24%       Fiabilidad            = 56,84%       Fiabilidad            = 57,69%        Fiabilidad             = 59,32%

Drawdown           = 3,89%         Drawdown          = 1,90%          Drawdown           = 3,39%          Drawdown            = 3,68%

PronósticoAnual   = 12,13%       PronósticoAnual  = 15,91%        PronósticoAnual   = 16,92%        PronósticoAnual   = 11,29%

Las referencias a rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. La operativa y gestión de los mercados de divisas en las plataformas electrónicas conlleva un riesgo de pérdidas importante. El usuario debe entender y aceptar los riesgos intrínsecos. 

El retorno medio esperado depende de la configuración de parámetros de riesgo, del objetivo y del tipo de gestión. Los límites de pérdidas se establecen según la configuración personalizada para cada usuario.


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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
The Gold Space
Ayush V Jain
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Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
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UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Nexorion Initium Novum EA
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NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
XIRO Robot MT5
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Boring Pips MT5
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Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is  Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
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