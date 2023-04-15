Draw Line Open MT5
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Kaijun WangCooperation contact QQ: 556024
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- Version: 7.66
- Updated: 15 April 2023
- Activations: 5
⭐⭐⭐ 交易者的最佳伙伴！⭐⭐⭐
基本使用设置
基本:
- 支持语言的选择切换(目前支持中文和英文) 自动识别语言
划线交易
支持英文中文自动选择,自动识别.
1.划线交易 ( 支持拖拉,支持多个订单线 )
2.手数管理: 两种手数计算模式 ①资金的风险比例,例如设置风险百分比为1的时候,1万美金可交易1手. 计算手数 = 资金(净值或者余额或者剩余保证金) * RISK /10000
②按亏损金额计算,本设置需要配合止损设置, 计算手数 = ( 当订单被初始下单设置的止损所止损的时候所亏损金额 计算得到的手数,小于最低手数会等于最小手数) ;
3.盈亏比等设置,
设置部分
1. 自动吸附最近高低点
2.高低点偏移
3.自动选择订单习惯
4.SL TP设置方式
5.语言设置