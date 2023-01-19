YKL Monte Carlo Simulation

Indicador Monte Carlo Simulation

Indicador faz uma regressão linear nos preços de fechamento do ativo escolhido e gera uma simulação de Monte Carlo de N preços aleatórios para definir 3 níveis de sobrecompra e 3 níveis de sobrevenda.

O primeiro processo é a Regressão Linear dos preços de fechamento do ativo, no qual é regido pela equação:

Y = aX + b + R

Onde Y é o valor do ativo escolhido, X é o tempo, a é a inclinação da reta, b é a intersecção da reta e R é o resíduo.

O resíduo representa a quantidade da variabilidade do preço de Y que o modelo ajustado não consegue explicar.

Com a regressão feita, parte-se para a segunda etapa que é plotar a reta gerada pelo modelo e, com base na média e desvio padrão dos resíduos, fazer a geração de N preços aleatórios - Simulação de Monte Carlo. São calculados média e desvio padrão de todas as simulações geradas, plotando no indicador 3 níveis de sobrecompra e 3 níveis de sobrevenda.

Inputs do indicador:

·         Barras de regressão: número de barras para que seja feita a regressão linear dos preços de fechamento do ativo escolhido.

·         Desvio Padrão: é o desvio informado para que seja feita a plotagem inicial da regressão linear.

·         Delta para níveis de Monte Carlo: valor para que sejam montados os níveis de sobrecompra e sobrevenda na Simulação de Monte Carlo. Exemplo: se o desvio padrão escolhido for 2 e o delta for 0.3, significa que os níveis de sobrecompra/sobrevenda seriam 2, 2.3 e 2.6 desvios, respectivamente.

·         Simulação Monte Carlo: número de simulações a serem geradas, ou seja, valores aleatórios com base na regressão e desvio da regressão.

Recomenda-se utilizar mínimo de 1 desvio padrão e mais de 100 simulações de Monte Carlo para que os resultados sejam mais precisos.

Indicador funciona para qualquer ativo em qualquer tempo gráfico, incluindo Forex.


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FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
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YKL Multiple Regression
Ygor Keller Luccas
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Indicador Multiple Regression Indicador faz o plot da  Curva de Retorno  e dos canais superior e inferior de uma  regressão para os preços de fechamento do ativo do gráfico. A  Curva de Retorno  é a linha central do indicador e representa a região de equilíbrio do preço entre vendedores e compradores. Nesse indicador o usuário escolhe o tipo da regressão podendo ser de 3 tipos: primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Os plots do indicador são: Linha central – cor padrão preta; Linha superi
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YKL Maps
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Indicador MAPS Indicador é um oscilador que faz o plot da Curva de Retorno de uma regressão de segundo grau para os preços de fechamento do ativo do gráfico. A Curva de Retorno é a linha central do indicador MAPS e representa a região de equilíbrio do preço entre vendedores e compradores. Os plots do indicador são: Linha central - C0 - cor da mesma varia de acordo com a tendência do mercado, sendo verde para tendência de alta e vermelho para baixa; Linhas superiores: S1, S2, S3 e S4, sendo que a
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YKL DinDX
Ygor Keller Luccas
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Dynamic Indicator --> YKL_DinDX Dynamic Indicator that creates a Band based on the distance from moving average specified by the user. The indicator considers the period entered by the user in order to calculate the average distance from moving average, creating an upper band and a lower band. This indicator is utilized by EA YKL_Scalper, version 2.0 or superior.
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YKL Historical Volatility
Ygor Keller Luccas
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Indicador Volatilidade Histórica Indicador é um oscilador que faz o plot da volatilidade histórica de um ativo, representado pelas fórmulas: Volatilidade Histórica = Raiz quadrada da média das diferenças ao quadrado * Fator de anualização. Média das diferenças ao quadrado = soma de todas as diferenças de retorno diário / número total das diferenças. Retorno diário = (preço atual - preço anterior) / preço anterior. Nesse indicador estamos utilizando os preços de fechamento de cada barra e fazemos
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YKL Regressao Intraday
Ygor Keller Luccas
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Indicador Regressão Linear – Par de Ativos - INTRADAY Indicador é um oscilador que faz o plot do Resíduo resultado da regressão linear entre os dois ativos inseridos como input do indicador, representado pela fórmula: Y = aX + b + R Onde Y é o valor do ativo dependente, X é o valor do ativo independente, a é a inclinação da reta entre os dois ativos, b é a intersecção da reta e R é o resíduo. O resíduo representa a quantidade da variabilidade que Y que o modelo ajustado não consegue explicar. E
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YKL Regressao Linear
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Indicador Regressão Linear – Par de Ativos Indicador é um oscilador que faz o plot do Resíduo resultado da regressão linear entre os dois ativos inseridos como input do indicador, representado pela fórmula: Y = aX + b + R Onde Y é o valor do ativo dependente, X é o valor do ativo independente, a é a inclinação da reta entre os dois ativos, b é a intersecção da reta e R é o resíduo. O resíduo representa a quantidade da variabilidade que Y que o modelo ajustado não consegue explicar. E os resíduos
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Estrategia Bandas de Bollinger
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Estratégia Bandas de Bollinger (“Estratégia da Paula”) Estratégia A estratégia desse robô é baseada no retorno as médias, operando o indicador Bandas de Bollinger. Essa estratégia é popularmente conhecida como “Estratégia da Paula”. Basicamente o robô fica monitorando barras que rompam a Banda de Bollinger (tanto a superior quanto a inferior) para depois voltar para dentro da Banda na próxima barra. Se a condição acima for satisfeita, considerando também os demais parâmetros do robô, o mesmo e
YKL Scalper 8
Ygor Keller Luccas
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YKL Scalper   Estrategia YKL Scalper - NOVA VERSÃO 8.0   Estratégia Afastamento da Média Móvel Estratégia A estratégia desse robô é baseada no afastamento do preço em relação as médias móveis, operando o indicador Média Móvel, standard do MT5. Basicamente o robô fica monitorando o afastamento da média móvel, conforme distância DX inserida pelo usuário. Quando o afastamento atinge a distância DX, o robô inicia uma operação de compra ou venda, no sentido de voltar ao encontro da média móvel. Se
YKL Quant
Ygor Keller Luccas
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EA YKL Quant Esse EA faz operações de compra e venda de dois pares de ativos com base no Resíduo  resultado da regressão linear entre esses dois ativos, representado pela fórmula: Y = aX + b + R Onde  Y  é o valor do ativo dependente,  X  é o valor do ativo independente,  a  é a inclinação da reta (Beta) entre os dois ativos,  b  é a intersecção da reta e  R  é o resíduo. O resíduo representa a quantidade da variabilidade que Y que o modelo ajustado não consegue explicar. E os resíduos podem ser
YKL DayTrade
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