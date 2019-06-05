Estrategia Bandas de Bollinger

Estratégia Bandas de Bollinger (“Estratégia da Paula”)







Estratégia

A estratégia desse robô é baseada no retorno as médias, operando o indicador Bandas de Bollinger. Essa estratégia é popularmente conhecida como “Estratégia da Paula”. Basicamente o robô fica monitorando barras que rompam a Banda de Bollinger (tanto a superior quanto a inferior) para depois voltar para dentro da Banda na próxima barra. Se a condição acima for satisfeita, considerando também os demais parâmetros do robô, o mesmo entra na operação.

O objetivo desse robô é tentar fazer o trade mais longo possível (modo longo), “esperando” o ativo encostar na extremidade oposta da Banda de Bollinger em que foi gerada a entrada, alongando os ganhos financeiros com menos corretagem. No modo curto, o objetivo de ganho é o centro da Banda de Bollinger.

Esse robô opera melhor com o mini índice WIN, da bolsa brasileira B3 (Bovespa, BMF), porém pode realizar operações com outros ativos do mercado brasileiro e internacional. Idealizado para operações DAY TRADE.





Recomendações Gerais

O valor de saldo mínimo na corretora para utilizar esse robô é de R$1.000,00 para cada contrato operado (mini indice WIN). Recomendado usar uma vps ou um computador dedicado com uma boa internet e um ping baixo para a corretora (recomendado ping menor do que 20ms para melhores resultados). Este robô funciona em diversos timeframes (1 min, 5 min, 15 min, 30 min).





Parametrização

Veja a documentação completa, parametrização do robô e alguns setups de exemplo no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1XndBOSQvyfXx0oZrNbzT58iRjizmb_pF?usp=sharing

Outras Dúvidas Entre em contato comigo por aqui ou no email YKLRobots@gmail.com.



