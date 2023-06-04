EA YKL DayTrade

Esse EA faz operações de compra de ações da bolsa Brasileira B3 de acordo com uma das 3 estratégias pré-definidas e realiza a venda das mesmas no final do dia (operação DAYTRADE). Cada estratégia tem um algoritmo de cálculo do valor de entrada (compra), do stop loss e possíveis filtros.

Estratégias :

JoeBiden :

entrada com 1.5% de desconto em relação às duas mínimas anteriores

saída no final do dia

stop loss de 4% em relação a entrada

timeframe diário

sem filtros

Chicotada :

entrada com 2.5% de desconto em relação ao fechamento anterior

saída no final do dia

stop loss de 4% em relação a entrada

timeframe diário

sem filtros

Gasparini :

entrada com 0.5% de desconto em relação às três mínimas anteriores

saída no final do dia

stop loss de 4% em relação a entrada

timeframe diário

filtro de média móvel aritmética de 20 períodos ascendente

Filtros Adicionais:

Preço mínimo da ação

Valor de negociação financeiro mínimo para a ação

Filtro de setor

Filtro de média móvel aritmética de 20 períodos ascendente

Filtro de ativos distintos entre estratégias

O EA está otimizado para as ações do índice IBRA ou IBOV da bolsa brasileira B3 e pode ser utilizado em qualquer corretora desde que a conta seja do tipo Hedge. As operações são todas DAY TRADE e, portanto, encerradas de acordo com o horário estipulado pelo usuário.

O perfil do robô é moderado uma vez que é possível alavancar pouco capital inicial com day trade em ações (40X, 50X) e com risco controlado (baixo drawdown do capital e fator de lucro relevante).

Recomendações Gerais:

O valor de saldo mínimo na corretora para utilizar esse robô depende muito de quantas estratégias estarão sendo utilizadas e o número de posições (caixas) em cada estratégia. Recomendamos que seja utilizado um capital de R$ 10000,00 por estratégia considerando um total de 4 caixas e alavancando em 4X esse capital. Recomendado usar uma VPS dedicada com ping baixo para a corretora (recomendado ping menor que 5 ms para melhores resultados).

Parametrização:

Veja a documentação completa, parametrização do robô e alguns setups de exemplo no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1cY7JCI_S6ei1GmPYeqZAvXeOqUBj2un0?usp=sharing



