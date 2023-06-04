YKL DayTrade
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Ygor Keller LuccasYKL Robots é uma empresa de automação de estratégias de trading para MT5.
- Version: 1.84
- Updated: 6 August 2023
- Activations: 5
EA YKL DayTrade
Esse EA faz operações de compra de ações da bolsa Brasileira B3 de acordo com uma das 3 estratégias pré-definidas e realiza a venda das mesmas no final do dia (operação DAYTRADE). Cada estratégia tem um algoritmo de cálculo do valor de entrada (compra), do stop loss e possíveis filtros.
Estratégias:
JoeBiden:
- entrada com 1.5% de desconto em relação às duas mínimas anteriores
- saída no final do dia
- stop loss de 4% em relação a entrada
- timeframe diário
- sem filtros
Chicotada:
- entrada com 2.5% de desconto em relação ao fechamento anterior
- saída no final do dia
- stop loss de 4% em relação a entrada
- timeframe diário
- sem filtros
Gasparini:
- entrada com 0.5% de desconto em relação às três mínimas anteriores
- saída no final do dia
- stop loss de 4% em relação a entrada
- timeframe diário
- filtro de média móvel aritmética de 20 períodos ascendente
Filtros Adicionais:
- Preço mínimo da ação
- Valor de negociação financeiro mínimo para a ação
- Filtro de setor
- Filtro de média móvel aritmética de 20 períodos ascendente
- Filtro de ativos distintos entre estratégias
O EA está otimizado para as ações do índice IBRA ou IBOV da bolsa brasileira B3 e pode ser utilizado em qualquer corretora desde que a conta seja do tipo Hedge. As operações são todas DAY TRADE e, portanto, encerradas de acordo com o horário estipulado pelo usuário.
O perfil do robô é moderado uma vez que é possível alavancar pouco capital inicial com day trade em ações (40X, 50X) e com risco controlado (baixo drawdown do capital e fator de lucro relevante).
Recomendações Gerais:
O valor de saldo mínimo na corretora para utilizar esse robô depende muito de quantas estratégias estarão sendo utilizadas e o número de posições (caixas) em cada estratégia. Recomendamos que seja utilizado um capital de R$ 10000,00 por estratégia considerando um total de 4 caixas e alavancando em 4X esse capital. Recomendado usar uma VPS dedicada com ping baixo para a corretora (recomendado ping menor que 5 ms para melhores resultados).
Parametrização:
- Veja a documentação completa, parametrização do robô e alguns setups de exemplo no link abaixo:
- https://drive.google.com/drive/folders/1cY7JCI_S6ei1GmPYeqZAvXeOqUBj2un0?usp=sharing