YKL DayTrade

EA YKL DayTrade

Esse EA faz operações de compra de ações da bolsa Brasileira B3 de acordo com uma das 3 estratégias pré-definidas e realiza a venda das mesmas no final do dia (operação DAYTRADE). Cada estratégia tem um algoritmo de cálculo do valor de entrada (compra), do stop loss e possíveis filtros.

Estratégias:

JoeBiden:

  • entrada com 1.5% de desconto em relação às duas mínimas anteriores
  • saída no final do dia
  • stop loss de 4% em relação a entrada
  • timeframe diário
  • sem filtros

Chicotada:

  • entrada com 2.5% de desconto em relação ao fechamento anterior
  • saída no final do dia
  • stop loss de 4% em relação a entrada
  • timeframe diário
  • sem filtros

Gasparini:

  • entrada com 0.5% de desconto em relação às três mínimas anteriores
  • saída no final do dia
  • stop loss de 4% em relação a entrada
  • timeframe diário
  • filtro de média móvel aritmética de 20 períodos ascendente

Filtros Adicionais:

  • Preço mínimo da ação
  • Valor de negociação financeiro mínimo para a ação
  • Filtro de setor
  • Filtro de média móvel aritmética de 20 períodos ascendente
  • Filtro de ativos distintos entre estratégias

O EA está otimizado para as ações do índice IBRA ou IBOV da bolsa brasileira B3 e pode ser utilizado em qualquer corretora desde que a conta seja do tipo Hedge. As operações são todas DAY TRADE e, portanto, encerradas de acordo com o horário estipulado pelo usuário.

O perfil do robô é moderado uma vez que é possível alavancar pouco capital inicial com day trade em ações (40X, 50X) e com risco controlado (baixo drawdown do capital e fator de lucro relevante).

Recomendações Gerais:

O valor de saldo mínimo na corretora para utilizar esse robô depende muito de quantas estratégias estarão sendo utilizadas e o número de posições (caixas) em cada estratégia. Recomendamos que seja utilizado um capital de R$ 10000,00 por estratégia considerando um total de 4 caixas e alavancando em 4X esse capital. Recomendado usar uma VPS dedicada com ping baixo para a corretora (recomendado ping menor que 5 ms para melhores resultados).

Parametrização:

 


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