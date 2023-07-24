YKL Regressao Intraday

Indicador Regressão Linear – Par de Ativos - INTRADAY

Indicador é um oscilador que faz o plot do Resíduo resultado da regressão linear entre os dois ativos inseridos como input do indicador, representado pela fórmula:

Y = aX + b + R

Onde Y é o valor do ativo dependente, X é o valor do ativo independente, a é a inclinação da reta entre os dois ativos, b é a intersecção da reta e R é o resíduo.

O resíduo representa a quantidade da variabilidade que Y que o modelo ajustado não consegue explicar. E os resíduos podem ser calculados com a seguinte fórmula:

Resíduo = Y-Yˆ

Onde Y é o valor real e Y^ é o valor calculado pelo modelo baseado na cointegração entre os dois ativos.

Inputs do indicador:

Símbolo Dependente: Ativo dependente (Y). Sempre utilizar como input do indicador o ativo que representa a série contínua.

Símbolo Independente: Ativo independente (X). Sempre utilizar como input do indicador o ativo que representa a série contínua.

Barras de regressão: número de dias para que seja feita a regressão linear entre os dois ativo

Barras Total: número de barras a serem plotadas pelo indicador. Não recomendado números muito elevados dado o alto custo de processamento das regressões.

Resumo de todos os buffers do indicador versão 2.20:

Buffer 1 - Desvio (z-score)

Buffer 2 - Mediana dos desvios positivos

Buffer 3 - Mediana dos desvios negativos

Buffer 4 - Beta (inclinação da regressão linear)

Buffer 5 - Teste ADF (Dickey-Fuller ampliado)

Buffer 6 - Meia-vida (tempo para o desvio retornar a média)

Indicador está otimizado para o par de ativos do WINFUT e WDOFUT da Bolsa Brasileira B3, porém funciona para qualquer ativo incluindo Forex.

Indicador é sempre plotado no timeframe corrente do gráfico do ativo depentente.



