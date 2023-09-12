Indicador MAPS

Indicador é um oscilador que faz o plot da Curva de Retorno de uma regressão de segundo grau para os preços de fechamento do ativo do gráfico. A Curva de Retorno é a linha central do indicador MAPS e representa a região de equilíbrio do preço entre vendedores e compradores.

Os plots do indicador são:

Linha central - C0 - cor da mesma varia de acordo com a tendência do mercado, sendo verde para tendência de alta e vermelho para baixa;

Linhas superiores: S1, S2, S3 e S4, sendo que a S4 é a mais afastada do centro;

Linhas inferiores: I1, I2, I3 e I4, sendo que a I4 é a mais afastada do centro.

Inputs do indicador:

Barras de regressão: número de barras para que seja feita a regressão de segundo grau.

Desvio padrão: é o desvio considerado nos cálculos da regressão de segundo grau.

Nível ATR: é o tamanho de cada nível (linha do plot) no indicador MAPS. Quanto maior o nível de ATR, maior será o espaçamento entre as linhas do indicador. Considere um nível de ATR 0.5 como sendo um nível equilibrado para que o total de 4 linhas para baixo ou para cima resulte em um valor de 2 desvios padrão da linha central.

Resumo de todos os buffers do indicador:

Buffer 0 - Linha Superior 1 (S1)

Buffer 1 - Linha Superior 2 (S2)

Buffer 2 - Linha Superior 3 (S3)

Buffer 3 - Linha Superior 4 (S4)

Buffer 4 - Linha Inferior 1 (I1)

Buffer 5 - Linha Inferior 2 (I2)

Buffer 6 - Linha Inferior 3 (I3)

Buffer 7 - Linha Inferior 4 (I4)

Buffer 8 - Linha Central (C0)

Buffer 9 - buffer de coloração da linha central

Indicador está otimizado para o par de ativos do WINFUT e WDOFUT da Bolsa Brasileira B3, porém funciona para qualquer ativo incluindo Forex.



