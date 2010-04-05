YKL Historical Volatility

Indicador Volatilidade Histórica

Indicador é um oscilador que faz o plot da volatilidade histórica de um ativo, representado pelas fórmulas:

Volatilidade Histórica = Raiz quadrada da média das diferenças ao quadrado * Fator de anualização.

Média das diferenças ao quadrado = soma de todas as diferenças de retorno diário / número total das diferenças.

Retorno diário = (preço atual - preço anterior) / preço anterior.

Nesse indicador estamos utilizando os preços de fechamento de cada barra e fazemos os cálculos com médias aritméticas.

Inputs do indicador:

  • Período: número de períodos para que seja feito o cálculo da volatilidade

Resumo do buffer do indicador:

  • Buffer 1 - Volatilidade Histórica anualizada

Indicador funciona para qualquer ativo seja contratos futuros ou ações.


