YKL Historical Volatility
- Indicators
- Ygor Keller Luccas
- Version: 1.0
Indicador Volatilidade Histórica
Indicador é um oscilador que faz o plot da volatilidade histórica de um ativo, representado pelas fórmulas:
Volatilidade Histórica = Raiz quadrada da média das diferenças ao quadrado * Fator de anualização.
Média das diferenças ao quadrado = soma de todas as diferenças de retorno diário / número total das diferenças.
Retorno diário = (preço atual - preço anterior) / preço anterior.
Nesse indicador estamos utilizando os preços de fechamento de cada barra e fazemos os cálculos com médias aritméticas.
Inputs do indicador:
- Período: número de períodos para que seja feito o cálculo da volatilidade
Resumo do buffer do indicador:
- Buffer 1 - Volatilidade Histórica anualizada
Indicador funciona para qualquer ativo seja contratos futuros ou ações.