Level Asisstant
- Utilities
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MIKHAIL VINOGRADOVI have been programming for 35 years. On MQL5 - 6 years.
- Version: 1.20
- Updated: 10 July 2022
In the free version, you can install no more than 5 levels. There is also a time limit for the fixed level.
Initial parameters:
level painting scheme - SHEM_different: different color of support and resistance levels, SHEM_neutral: all levels in the same color
resistance level color - color of resistance levels for SHEM_different mode
support level color - color of support levels for SHEM_different mode
neutral color - color for SHEM_neutral mode
label alignment - location of the level label label PLACEMENT_LEFT, PLACEMENT_RIGHT, PLACEMENT_CENTER, PLACEMENT_NOT