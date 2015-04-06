Trend Color EA Sifu

EA Setting,

Common

Common
1)Long & Short -allow EA open short and long position
Live Trading 
1)Tick -Allow live trading
Safety
Tick All
1)Allow DLL import
2)Allow import of external experts

3)Allow modification Signal settings

Inputs

Variable Value Remarks 
Open new series true  Make it default                                                          
Trade BUY true Make it default
Trade SELL true
Make it default
Support manual order true
Make it default
Max sell order 10 You may control EA maximum order order by EA
Max buy order
10 You may control EA maximum order order by EA
EA comment
Make it default or change the name you like
Start Lot Size 0.01 Make it default
Lot Multiplier 2.0 If Martingale trader set at 2.0 , otherwise 1.0 (same lot size each trade)
Distance in between order    200 Forex :M15 time Frame -200 , H4 time frame -500, Gold-1000
Max sum of lots 5.0 Make it default
Magic number 0 Make it default, EA will function well although have manual order
Panel corner
Make it default 
Super trading  false   ##### MUST SET TO TRUE ######
Higher Timeframe 1 HOUR Get direction from higher time frame, best for scarping player
CCI setting
Make it default
Take Profit
1 Suggest set in "0" , let EA make maximum profit
Stop Loss 0 Martingale set 0 , scarping you can set in any amount, in dollar (1 = $1.00) 


 


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