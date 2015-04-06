Trend Color EA Sifu
- Experts
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
EA Setting,
CommonCommon
1)Long & Short -allow EA open short and long position
Live Trading
1)Tick -Allow live trading
Safety
Tick All
1)Allow DLL import
2)Allow import of external experts
3)Allow modification Signal settings
Inputs
|Variable
|Value
|Remarks
|Open new series
|true
|Make it default
|Trade BUY
|true
|Make it default
|Trade SELL
|true
|Make it default
|Support manual order
|true
|Make it default
|Max sell order
|10
|You may control EA maximum order order by EA
|Max buy order
|10
|You may control EA maximum order order by EA
|EA comment
|Make it default or change the name you like
|Start Lot Size
|0.01
|Make it default
|Lot Multiplier
|2.0
|If Martingale trader set at 2.0 , otherwise 1.0 (same lot size each trade)
|Distance in between order
|200
|Forex :M15 time Frame -200 , H4 time frame -500, Gold-1000
|Max sum of lots
|5.0
|Make it default
|Magic number
|0
|Make it default, EA will function well although have manual order
|Panel corner
|Make it default
|Super trading
|false
|##### MUST SET TO TRUE ######
|Higher Timeframe
|1 HOUR
|Get direction from higher time frame, best for scarping player
|CCI setting
|Make it default
|Take Profit
|1
|Suggest set in "0" , let EA make maximum profit
|Stop Loss
|0
|Martingale set 0 , scarping you can set in any amount, in dollar (1 = $1.00)
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