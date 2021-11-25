Vik Plan B Mini

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Полностью автоматическая торговая система. Vik Plan B Mini - это укороченная версия советника Vik Plan B, с минимальными настройками.

Для входа в сделку использует свечной анализ.

    Входные параметры:

    • UseDayProfitStop - если сегодня был профит, больше не торгуем
    • FixLot - фиксированный лот
    • StartHour - старт торговли
    • StopHour - стоп торговли
    • UseCloseAllProfit - вкл/откл закрытие  всех ордеров по заданому профиту
    • USD_Profit - профит для закрытие  всех ордеров
    • UseCloseAllStop -  вкл/откл закрытие  всех ордеров по заданому стопу
    • USD_Stop -  стоп для закрытие  всех ордеров
    • UseMartin_Maxi -  вкл/откл мартин
    • UseStepPlus -  вкл/откл увеличение шага мартина
    • ATR_Step - шаг мартина по  ATR
    • MuitiLots - множитель лота для мартина
    • MaxLot - ограничение лота  для мартина
    • SignalMartinVar - выбор варианта сигнала для входа по мартину
    • TF_WPR  - таймфрейм индикатора  WPR ( для входа по мартину )
    • WPR_Period - период индикатора  WPR ( для входа по мартину )
    • Spred - максимально допустимый спрэд  (пункты ставим по 4-х знаку)
    • Slippage -  фильтр проскальзывания
    • Magic - магическое число для ордеров - (для каждой пары - отдельный Magic )
    • Comments - комент

    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

Для торговли подойдет любой брокер.

Плече 1 : 500 или больше.









    Валютные пары : EURUSD,USDJPY,EURJPY,USDCAD,EURGBP,GBPUSD,AUDUSD,EURCHF,USDCHF.(всего 9 валютных пар)

Устанавливать на каждую пару отдельно(ставить на все пары указанные выше), временной период  М15.

Рекомендованный депозит 1000 USD.

Для центовых счетов депозит 10 USD.

Для брокера InstaForex рекомендованный депозит 100 USD.
    Настойки по умолчанию (агрессивная торговля). 

    Для консервативной торговли ставте советник только на одну валютную пару, настройки по умолчанию.







    Reviews 3
    Minho Lyu
    572
    Minho Lyu 2021.12.18 09:32 
     

    I'm doing a test. it seems good

    Wendi Zheng
    2390
    Wendi Zheng 2021.12.01 16:02 
     

    EA seems good, the price is reasonable, I will follow up the result of the performance.

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    UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
    EA Spectr
    Fanur Galamov
    4.9 (20)
    Experts
    EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and take profit levels. The EA does not use grid, mart
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Experts
    BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (18)
    Experts
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
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    4.39 (51)
    Experts
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
    Pro Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    Experts
    PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
    HFT Prop EA
    Manpreet Singh
    4.93 (257)
    Experts
    HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
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    Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
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    [Deleted] 2022.02.03 17:56 
     

    User didn't leave any comment to the rating

    Ivan Kopchuk
    4569
    Reply from developer Ivan Kopchuk 2022.03.28 21:16
    Спасибо.
    Minho Lyu
    572
    Minho Lyu 2021.12.18 09:32 
     

    I'm doing a test. it seems good

    Ivan Kopchuk
    4569
    Reply from developer Ivan Kopchuk 2021.12.18 14:16
    Thank you
    Wendi Zheng
    2390
    Wendi Zheng 2021.12.01 16:02 
     

    EA seems good, the price is reasonable, I will follow up the result of the performance.

    Ivan Kopchuk
    4569
    Reply from developer Ivan Kopchuk 2021.12.18 14:16
    Thank you
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