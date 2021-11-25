Vik Plan B Mini
- Experts
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Ivan KopchukPaid trading advisors - https://www.mql5.com/ru/users/kopchuk/seller
- Version: 1.15
- Updated: 25 December 2022
- Activations: 20
Полностью автоматическая торговая система. Vik Plan B Mini - это укороченная версия советника Vik Plan B, с минимальными настройками.
Для входа в сделку использует свечной анализ.
Входные параметры:
- UseDayProfitStop - если сегодня был профит, больше не торгуем
- FixLot - фиксированный лот
- StartHour - старт торговли
- StopHour - стоп торговли
- UseCloseAllProfit - вкл/откл закрытие всех ордеров по заданому профиту
- USD_Profit - профит для закрытие всех ордеров
- UseCloseAllStop - вкл/откл закрытие всех ордеров по заданому стопу
- USD_Stop - стоп для закрытие всех ордеров
- UseMartin_Maxi - вкл/откл мартин
- UseStepPlus - вкл/откл увеличение шага мартина
- ATR_Step - шаг мартина по ATR
- MuitiLots - множитель лота для мартина
- MaxLot - ограничение лота для мартина
- SignalMartinVar - выбор варианта сигнала для входа по мартину
- TF_WPR - таймфрейм индикатора WPR ( для входа по мартину )
- WPR_Period - период индикатора WPR ( для входа по мартину )
- Spred - максимально допустимый спрэд (пункты ставим по 4-х знаку)
- Slippage - фильтр проскальзывания
- Magic - магическое число для ордеров - (для каждой пары - отдельный Magic )
- Comments - комент
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: Для торговли подойдет любой брокер. Плече 1 : 500 или больше.Валютные пары : EURUSD,USDJPY,EURJPY,USDCAD,EURGBP,GBPUSD,AUDUSD,EURCHF,USDCHF.(всего 9 валютных пар) Устанавливать на каждую пару отдельно(ставить на все пары указанные выше), временной период М15. Рекомендованный депозит 1000 USD. Для центовых счетов депозит 10 USD. Для брокера InstaForex рекомендованный депозит 100 USD.Настойки по умолчанию (агрессивная торговля).Для консервативной торговли ставте советник только на одну валютную пару, настройки по умолчанию.
I'm doing a test. it seems good