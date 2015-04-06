ITM Breach GBPUSD

ITM Breach
 
ITM Breach 作为一款突破类型的交易策略他有很好的稳定性，适用于所用的货币兑
但是我还是重点推荐只挂GBPUSD这一个货币，当然我们也会发现在EURUSD USDJPY 等货币也会出现不错的效果
ITM Breach 不属于超短线头皮，在交易中你会发现它的盈利通常都会在200-500点可能甚至更多
ITM Breach会自动根据动能力度来调整开仓手数以及止损距离
运行周期  1 H 
推荐使用 ECN账户类型 如  Exness ，Tickmill 等延迟滑点较小的平台
如果你想拥有Exness的0点差的账户可以点击此处获取开户链接
参数说明 
•.TradingLot=0.2;                            //动态仓位调整----自动判断行情力度来决定开仓的大小
2.WeightedStopLoss=360;                 //动态止损距离----自动判断止损点数
3.AllowedMaxSpread=50;                  //点差控制       ----平台点差超过设定值停止开仓
4.EABeginHour=11;                          //EA启动时间  ---- 小时
5.EABeginMinute=0;                           //EA启动时间 -----分钟
6.EAEndHour=20;                               //EA结束时间 ------小时
7.EAEndMinute=0;                             //EA结束时间  ------分钟
8.TrailingStopFuction=True;                 //启动移动止损开仓 ------True 为开启  False 为关闭
9.TSReapValue=180;                           //启动移损 -----------盈利达到设定的点数后启动移动止损
10.TSTrackValue=40;                          //距离现价
11.TSStepValue=5;                             //步长  ---------每一步移动的距离
注：如果你想自己来调整参数你只需要变化 4-6-9-10 这四条关键参数 策略是根据2016年之后的行情来设计，请忽略之前的测试效果


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4.71 (21)
Experts
Trading Advisor Ice Cube Scalper -       it is a day scalper , making a large number of trades daily, taking several points with each transaction. The EA's strategy is based trade with the trend using the RSI indicator. The EA uses averaging with a multiplier lot, you need to understand this before using the EA, however the strategy performed well in both backtesting and live trading. Before use test the work of the adviser in the strategy tester for more understanding his work. To control risks
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.48 (25)
Experts
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Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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ITMelite
Shuang Zhang
Experts
S ignal ： https://www.mql5.com/zh/signals/506069     Get your IC Markets Rebeat Discount Account:  Click here  . Through this link,you will get 3$/Lot.If you apply for it yourself,it is 3.5$/Lot. Are you ready? Do you ever see an EA who cannot stop gaining? Are you boring to find a good EA? Now I offer an full automatic EA,just install it in seconds,money will keep coming...  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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