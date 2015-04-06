ITM Breach GBPUSD
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- Version: 1.0
- Activations: 5
ITM Breach
ITM Breach 作为一款突破类型的交易策略他有很好的稳定性，适用于所用的货币兑
但是我还是重点推荐只挂GBPUSD这一个货币，当然我们也会发现在EURUSD USDJPY 等货币也会出现不错的效果
ITM Breach 不属于超短线头皮，在交易中你会发现它的盈利通常都会在200-500点可能甚至更多
ITM Breach会自动根据动能力度来调整开仓手数以及止损距离
运行周期 1 H
推荐使用 ECN账户类型 如 Exness ，Tickmill 等延迟滑点较小的平台
如果你想拥有Exness的0点差的账户可以点击此处获取开户链接
参数说明
•.TradingLot=0.2; //动态仓位调整----自动判断行情力度来决定开仓的大小
2.WeightedStopLoss=360; //动态止损距离----自动判断止损点数
3.AllowedMaxSpread=50; //点差控制 ----平台点差超过设定值停止开仓
4.EABeginHour=11; //EA启动时间 ---- 小时
5.EABeginMinute=0; //EA启动时间 -----分钟
6.EAEndHour=20; //EA结束时间 ------小时
7.EAEndMinute=0; //EA结束时间 ------分钟
8.TrailingStopFuction=True; //启动移动止损开仓 ------True 为开启 False 为关闭
9.TSReapValue=180; //启动移损 -----------盈利达到设定的点数后启动移动止损
10.TSTrackValue=40; //距离现价
11.TSStepValue=5; //步长 ---------每一步移动的距离
注：如果你想自己来调整参数你只需要变化 4-6-9-10 这四条关键参数 策略是根据2016年之后的行情来设计，请忽略之前的测试效果