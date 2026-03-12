Golden Key MT4

Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统，采用独家专利的行情相位识别技术，并深度融合了精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。

该系统内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了Golden Key，当于你同时拥有了3款不同的交易系统，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。

近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。

交易对象：XAUUSD（GOLD）

时间范围：任意时间范围

适合人群：

✔️ 希望自动化交易黄金的上班族

✔️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员

✔️ 机构资金管理人（支持千万级资金量）

核心策略：

📈趋势追踪模式 
      • 采用自主训练的多时间框架趋势模型
      • 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易
      • 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合
      📈智能网格模式
          • 趋势模型+自适应网格间距
          • 多层止盈系统：首单+尾单复合盈利
          • 内置熔断机制：连续亏损达到预定值时，自动结束交易，不抗单
          • 建议起始资金不低于$2000
          📈马丁格尔模式
              • 多时间框架趋势模型+马丁策略
              • 每个订单都自动设有止损止盈
              • 可对冲式加仓
              • 建议起始资金不低于$5000

              安装要求：

              • EA 对点差和滑点不敏感，但我建议使用好的 ECN 经纪商；
              • EA 应在 VPS 上持续运行；
              • 建议账户杠杆在100倍以上；
              • 安装：只需将此EA拖动到任意时间周期的XAUUSD（GOLD）图表上，根据自己的风险偏好设置好相关参数，即可启动EA进行交易。


              主要参数设置：

              • Lot_Mode-交易数量的计算模式：
                • Fixed_Lot - 固定的手数
                • Dynamic_Balance_Lot - 基于账户余额的动态手数（例如1000：表示每1000余额单位交易手数为0.01）
                • Prepaid_Load_Proportion - 基于预付款加载余额的百分比（例如0.005：表示加载账户余额的 0.5 %用于初始交易）
                • Stoploss_Risk_Percent - 基于止损的风险百分比
              • Enable_Grid_Trading - 网格交易开关
              • Enable_Martin_Trading - 马丁交易开关
              • Stop_Loss_Percentage - 止损（基于开单价的百分比）
              • Take_Profit_Percentage - 止盈（基于开单价的百分比）
              • Maximum_Drawdown - 最大回撤 （如：数值为0.3，表示当回撤达到30%时，自动止损；若为0，则表示不启用该功能）
              • Enable_TrailingStop_Fixed - 固态追踪止损开关
              • Trail_Percent - 追踪百分比
              • Min_Profit_Percent - 启用追踪的最小盈利值
              • Enable_TrailingStop_ATR - 动态ATR追踪止损开关
              • Enable_TrailingProfit_ATR - 动态ATR追踪止盈开关
              • Trailing_Timeframe_ATR - ATR时间框架
              • ATR_Period - ATR指标周期
              • ATR_Stoploss_Multiplier - 基于ATR的止损倍数
              • ATR_Takeprofit_Multiplier - 基于ATR的止盈倍数
              • Timeframe_New_Bar - 追踪时间周期


              注意：

              购买EA后，请在评论区留言，我们会第一时间联系您，保证每个买家都能正常运行EA。

              如果有任何疑问或需要设置帮助，请通过私人消息与我们联系。

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              After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
              Avato
              Nikolaos Bekos
              Experts
              The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
              AreaFiftyOne
              Valeri Balachnin
              Experts
              Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
              Price Breakthrough EA
              Jun Hu
              Experts
              Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
              Perfection
              Mikhail Senchakov
              Experts
              Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
              Smart Trade
              Phong Vu
              Experts
              Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
              Multiday Overlay Strategy
              Fabio De Gaetano
              Experts
              With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
              Price Action EA V3
              Mehmet Haluk Tunc
              Experts
              Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
              CSM System
              Michal Milko
              Experts
              The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
              TSO Price Channel
              Dionisis Nikolopoulos
              Experts
              TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
              Marrykey stock indexes
              Kostiantyn Kuzmin
              Experts
              ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
              Win Sniper Follow
              Nirundorn Promphao
              1 (1)
              Experts
              I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
              The seed of a big tree
              Jun Feng
              Experts
              This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
              Chicken peck rices
              Jun Feng
              Experts
              Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
              YinYang hedging
              Jun Feng
              Experts
              YinYang hedging This is a fully automatic EA base on two currency hedging.The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with any type of market, and the performance is stable. Using Requirements: Run timeframe: H1; EA loading currency:currency A,currency B do not need to loading the EA; Minimum account funds:$1000; When used,the parameters "Test" should be adjusted to "false" from "true" by default; VPS hosting 24/7 is strongly advised; Currency pairs are recommended:A-GBPUSD，B-EURUSD；
              Big Hunter
              Mehdi Sabbagh
              5 (1)
              Experts
              The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
              The Revolution Simple Trade
              Herry Gani
              Experts
              THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
              Crypto System Automatic
              Michal Milko
              Experts
              Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
              The Revolution Target Achiever
              Herry Gani
              Experts
              The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
              Broker
              Andrey Spiridonov
              Experts
              Broker Broker is a self-taught advisor. The algorithm of this adviser is constantly adjusting to the trading dynamics of the market. Advisor has a minimum number of parameters, which facilitates the work of beginners in the foreign exchange market. Advisor Benefits works on any time period works with any trade symbol no parameters that need optimization on each transaction, the adviser learns and adjusts to the current trading situation Advisor Parameters lot_persent = 10 - the volume of a trad
              The Revolution Great Achiever FT
              Herry Gani
              Experts
              The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
              Duality
              Evgeniy Zhdan
              Experts
              Duality is an autonomous automated trading system that does not use dangerous methods of trading (no martingale, no averaging, no increase in the lot). The basis of the adviser's strategy is the correlation difference between candlestick formations and average price values ​​at different points in time relative to the main points of the report. Recommended use: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Settings: Risk for Lot - risk percentage for the calculation of the trading lot; If MaxRisk = 0, lot
              DawnScapl
              Waichun Liao
              5 (1)
              Experts
              DawnScapl  采用全自动化交易，不使用马丁，加仓或不止损等方式。专为在低市场波动期间进行剥头皮而设计。运用多种高级算法交易，设计多道风控保驾护航。 使用货币对：具体查看参数例表提标。 工作周期时间： M15. 实盘信号： https://www.mql5.com/zh/signals/536396 一般建议 最低存款为100美元，   使用如：ICMARKETS,TICKMILL等价差小的平台. 参数 EA Comment - 订单注释 Slippage  - 最大允许价格滑点 Lots  - 固定下单手数 Auto_Risk  - 自动下单手数 TradeOnFriday-周五交易开关 Friday_Hour-如果周五交易为True,则止时间为停止新订交易时间
              LeopardAdaptive
              Evgeniy Zhdan
              Experts
              LeopardAdaptive is an advisor that works on the basis of candlestick analysis with simultaneous dissonance of three different embedded algorithms that determine the trend direction. The default settings of the advisor are optimal for working with four recommended trading instruments. The lot size or risk percentage can be selected by the trader. Every trade order has a stop loss and take profit. Recommended:  EURUSD 15m, GBPUSD 15m, USDCAD 15m, USDJPY 15m. Settings: Comment to order - comment t
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