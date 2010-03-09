Smoothed Moving Averages Convergence Divergence

Индикатор сглаженных Bollinger Bands (xBB) Входные параметры: xBB Period - период усреднения xBB Price - используемая цена ( 0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED) xBB Deviation - отклонение xBBColor - цвет индикаторных линий xBB Width - толщина индикаторных линиц Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Bollinger Bands (дважды усредняет получаемые значения iBands). Период усреднения индикатора соответствует двой

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