Smoothed Moving Averages Convergence Divergence
- Indicators
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- Version: 1.0
Индикатор сглаженного MACD (xMACD)
Входные параметры:
- Fast EMA Period - период быстрой EMA
- Slow EMA Period - период медленной EMA
- Signal SMA Period - период сигнальной SMA
- Applied Price - тип цены (0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED)
Принцип работы
Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор MACD (дважды усредняет получаемые значения).
Индикаторный буфер не перерисовывается.