SData
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Сигнальный индикатор "SDATA" рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей пропорционально среднеквадратичному отклонению.
Настройки индикатора:
Data bars - количество баров для рассчета
Deviation Data - среднеквадратичное отклонение
Smooth Data - сглаживание данных
Code Arrow Buy - код значка на покупку
Color Arrow Buy - цвет значка на покупку
Code Arrow Sell - код значка на продажу
Color Arrow Sell - цвет значка на продажу
В момент инициализации индикатора (прикрепление его к графику или смена таймфрейма) при большом количестве баров для рассчета ( Data bars) в режиме сглаживания (Smooth Data=true) может возникнуть небольшая задержка. Это вызвано тем, что в этот момент индикатор производит рассчет по всем барам графика. После инициализации задержки отсутствуют.
Индикатор работоспособен для любых торговых пар. Сигналы индикатора не перерисовываются.