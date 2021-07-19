Сигнальный индикатор "SDATA" рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей пропорционально среднеквадратичному отклонению.

Настройки индикатора:

Data bars - количество баров для рассчета

Deviation Data - среднеквадратичное отклонение

Smooth Data - сглаживание данных

Code Arrow Buy - код значка на покупку

Color Arrow Buy - цвет значка на покупку

Code Arrow Sell - код значка на продажу

Color Arrow Sell - цвет значка на продажу

В момент инициализации индикатора (прикрепление его к графику или смена таймфрейма) при большом количестве баров для рассчета ( Data bars) в режиме сглаживания (Smooth Data=true) может возникнуть небольшая задержка. Это вызвано тем, что в этот момент индикатор производит рассчет по всем барам графика. После инициализации задержки отсутствуют.

Индикатор работоспособен для любых торговых пар. Сигналы индикатора не перерисовываются.