Smoothed Moving Average

SData Victor Golovkov Indicators

Сигнальный индикатор "SDATA" рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей пропорционально среднеквадратичному отклонению. Настройки индикатора: Data bars - количество баров для рассчета Deviation Data - среднеквадратичное отклонение Smooth Data - сглаживание данных Code Arrow Buy - код значка на покупку Color Arrow Buy - цвет значка на покупку Code Arrow Sell - код значка на продажу Color Arrow Sell - цвет значка на продажу В момент инициализации индикатора (при