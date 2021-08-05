Smoothed Moving Average
- Indicators
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- Version: 1.0
Индикатор сглаженного Moving Average (xMA)
Входные параметры:
- xMA Period - период усреднения
- xMA Method - метод усреднения ( 0-SMA | 1-EMA | 2-SMMA | 3 - LWMA)
- xMA Price - используемая цена ( 0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED)
- xMA Color - цвет индикаторной линии
- xMA Width - толщина индикаторной линии
Принцип работы
Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Moving Average (дважды усредняет получаемые значения iMA).
Период среднения индикатора соответствует двойному периоду стандартного Moving Average.
Например: xMA с периодом усреднения 8 соответствует MA c периодом 16
Индикаторный буфер не перерисовывается.