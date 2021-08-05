Smoothed Bollinger Bands
- Indicators
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- Version: 1.0
Индикатор сглаженных Bollinger Bands (xBB)
Входные параметры:
- xBB Period - период усреднения
- xBB Price - используемая цена ( 0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED)
- xBB Deviation - отклонение
- xBBColor - цвет индикаторных линий
- xBB Width - толщина индикаторных линиц
Принцип работы
Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Bollinger Bands (дважды усредняет получаемые значения iBands).
Период усреднения индикатора соответствует двойному периоду стандартного Bollinger Bands .
Например: xBB с периодом усреднения 20 соответствует BB c периодом 40.
Индикаторный буфер не перерисовывается.