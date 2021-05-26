Индикатор Trinitron создан для того чтобы отображать тренд в наглядном виде. Одним из главных определений для мониторинга рынка валют является тренд. Тренд - это устойчивое направление движения цены. Для его нахождения индикатор использет расчёты, призванные сглаживать резкие колебания, не влияющие на общую картину движения цены.





Тренд может быть возрастающим (бычий тренд) и убывающий (медвежий тренд). В большинстве случаев тренд растёт долго и резко падает, но во всём бывают исключения. На движение цены могут влиять новостные экономические и политические новости.





Для определения силы и направления тренда и нахождения точек разворота цены используют трендовый индикатор Trinitron. Индикатор Trinitron применяют на рынках форекс.





Вы должны использовать индикатор как дополнительный, то есть вам нужно использовать данный индикатор например для идеального отображения движения цен!