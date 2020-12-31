Control Trading Support And Resistance MT5

Control Trading Support And Resistance


Es un indicador independiente del TimeFrame que permite proyectar niveles más relevantes del mercado en función del plazo de tiempo de la operativa. Los colores del indicador están escogidos para diferenciar entre los diferentes tipos de niveles y destacar a los más relevantes. Este indicador permite visualizar en un mismo gráfico los posibles objetivos relevantes que los diferentes traders pueden emplear siguiendo diferentes tipos de operativas en función del tiempo: largo plazo, medio plazo y corto plazo.

El indicador emplea los siguientes tramos de trading: intradía, semanal, mensual, trimestral y anual. El indicador mediante el uso de sus botones permite escoger los niveles que se visualizarán en el gráfico abierto.

El indicador NO refresca, los niveles se calculan en el momento que cada periodo comienza.

Sugerencias de utilización:
  • Para operativa intradía se recomienda tener en cuenta todos los niveles dando mayor relevancia a niveles mayores.
  • Para operativa swing de pocos días de duración se recomienda utilizar semanal y superiores.
  • Para operativa swing de semanas de duración se recomienda utilizar mensual y superiores.
  • Para operativa de acciones se recomienda utilizar los niveles trimestrales y superiores, especialmente por coincidir con las cuentas trimestrales de las empresas. 
  • Para operativa de largo plazo se recomienda utilizar mensual y anual.
Los parámetros del indicador son los siguientes:

  1. # Back bars on daily level - Establece para cuantos periodos "diarios" se deben dibujar los niveles.
  2. # Back bars on weekly level - Establece para cuantos periodos "semanales" se deben dibujar los niveles.
  3. # Back bars on monthly level - Establece para cuantos periodos "mensuales" se deben dibujar los niveles.
  4. # Back bars on quaterly level - Establece para cuantos periodos "trimestrales" se deben dibujar los niveles.
  5. # Back bars on yearly level - Establece para cuantos periodos "anuales" se deben dibujar los niveles.







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Control Trading Intraday Zones shows the best candles-zones to trade intraday. Shows maximum of the day and minimum of the day zones, adaptable to each symbol, gives you a guide to know the best zones to make the best intraday trades. Indicator goes from -100 (lowest of the day) to 100 (highest of the day), when 0 is middle price of the day. For example, when price reaches high of the day the indicador will continue showing max levels even the price continue rising, because indicator limits to 1
Hanseatic Stoller
Expert Lims S.L
Utilities
Searches on every symbol on MT4 MarketWatch. System Stoller% uses Williams% and StarcBands to calculate trend, entries and exits. Works only for H1 timeframe. Input parameters: Period: Number of bars to search. Refresh_min: Number of minutes to wait between searches. ShowTrendChanges: Signals on trend changes. ExtendPeriod: Extend period to calculate signals order. UseADXFilter: Confirm entry using ADX on M15. BullColor: Font color on buy entries BearColor: Font color on sell entries. Results
Intraday Levels Advanced
Expert Lims S.L
Indicators
Intraday Levels shows intraday levels grid for intraday trading Shows a grid for the day levels, gives you a guide to know the trend and to measure intraday trades (stop-loss and take-profit). Parameters are: Levels Mode: Basic mode: Shows highest, lowest and middle levels. Advanced mode: Shows highest, lowest, middle and intermediate levels. Fibonacci mode: Shows session Fibonacci retracements levels. Momentum mode: Shows delayed Advanced levels to identify momentum. Smooth Period (Momentum m
Market Zones
Expert Lims S.L
Indicators
Market Zones This indicator provides an easy way to get to trade based on Gaussian statistical levels similar to the Market Profile  methodology. Using an exclusive formula the indicator estimates dinamic zones where the market movements statistically remains most of the time (70%), this allows to see the market on a simplified way avoiding following non-relevant bar movements. Prices stay calm inside market zones and tend to move faster outside the zones. This is crutial to identify best zones
Control Trading Support And Resistance
Expert Lims S.L
Indicators
Control Trading Support And Resistance Es un indicador independiente del TimeFrame que permite proyectar niveles más relevantes del mercado en función del plazo de tiempo de la operativa. Los colores del indicador están escogidos para diferenciar entre los diferentes tipos de niveles y destacar a los más relevantes. Este indicador permite visualizar en un mismo gráfico los posibles objetivos relevantes que los diferentes traders pueden emplear siguiendo diferentes tipos de operativas en funció
Control Trading Market Zones MT5
Expert Lims S.L
Indicators
Market Zones MT5 Este indicador proporciona una lectura fácil del mercado basado en niveles estadísticos de Gauss, al igual que la metodología Market Profile. Utilizando una formula exclusiva el indicador estima dinámicamente las zonas que mejor representan dónde los movimientos del mercado permanecerán la mayor parte del tiempo (aprox. 70% del tiempo). Esto nos permite mirar el mercado de una forma más simple evitando caer en movimientos no relevantes. El precio se mueve despacio dentro de la
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