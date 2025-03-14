TS Time Remaining

TS Time Remaining - Indicador de Cuenta Regresiva para Velas en MetaTrader 5

El TS Time Remaining es un indicador gratuito diseñado para la plataforma MetaTrader 5 que permite a los traders visualizar en tiempo real el tiempo restante de la vela actual. Esta herramienta es especialmente útil para aquellos operadores que trabajan con estrategias basadas en la acción del precio y patrones de velas japonesas, ya que les permite anticiparse al cierre de la vela y tomar decisiones con mayor precisión.

Características Principales

Visualización clara y precisa: El indicador muestra en el gráfico, de forma visible y no intrusiva, un contador con el tiempo restante para el cierre de la vela actual. Esto permite a los traders estar siempre al tanto del momento exacto en que se formará una nueva vela en cualquier marco temporal.

Configuración personalizable: Para adaptarse a las preferencias de cada usuario, TS Time Remaining ofrece múltiples opciones de personalización:

  • Tamaño del texto: Ajusta el tamaño del contador para que sea fácilmente visible sin obstruir otros elementos del gráfico.
  • Color del texto: Permite seleccionar el color que mejor se adapte a tu plantilla de gráficos y mejorar la visibilidad.
  • Desplazamiento sobre la vela actual: Posibilita mover el contador de tiempo a diferentes posiciones dentro del gráfico, evitando que interfiera con otros indicadores o herramientas de análisis.

Compatibilidad total con MetaTrader 5: Desarrollado específicamente para esta plataforma, el indicador se integra perfectamente en cualquier gráfico y marco temporal, sin afectar el rendimiento del terminal de trading.


