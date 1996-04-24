Control Trading Market Zones MT5
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- Version: 1.1
- Activations: 10
Market Zones MT5
- Este indicador proporciona una lectura fácil del mercado basado en niveles estadísticos de Gauss, al igual que la metodología Market Profile®.
- Utilizando una formula exclusiva el indicador estima dinámicamente las zonas que mejor representan dónde los movimientos del mercado permanecerán la mayor parte del tiempo (aprox. 70% del tiempo).
- Esto nos permite mirar el mercado de una forma más simple evitando caer en movimientos no relevantes.
- El precio se mueve despacio dentro de las zonas señaladas, mostrando baja volatilidad y lateralidad y tiende a moverse rápido fuera de ellas mostrando tendencias claras con mucha volatilidad, este punto es ideal para establecer dónde debemos ejecutar estrategias tendenciales y/o laterales.
Descripción de las líneas en el gráfico
Cada 3 lineas juntas representan un RANGO donde estadísticamente el precio permanecerá más tiempo moviéndose dentro que fuera de la zona.
- Línea superior representa parte alta del rango / precios caros.
- Línea central representa "precio más aceptado" dentro del rango.
- Línea inferior representa la parte baja del rango / precios baratos.
Formas y color de las zonas
Cada zona es única, dependiendo de los movimientos de mercado que den lugar a ellas:
- Zonas estrechas representan mercados con "baja volatilidad".
- Zonas altas representan mercado de "alta volatilidad".
- Zonas largas son indicativas de mercados laterales.
- Zonas rojas cuando el mercado baja.
- Zonas azules cuando el mercado sube.
Parámetros
- Use Volume. Marca true para utilizar el volumen del broker en los cálculos de las zonas.
- Back Bars. Numero de velas atrás para mostrar zonas.
Ejemplos de uso
- Cuando el precio rompe la línea superior hay alta probabilidad de un breakout alcista.
- Cuando el precio rompe la línea inferior hay alta probabilidad de un breakout bajista.
- Cuando estamos operando bajistas el mejor lugar para situar los stoploss es encima de la línea superior.
- Cuando estamos operando alcistas el mejor lugar para situar los stoploss es debajo de la línea inferior.