Control Trading Market Zones MT5

Market Zones MT5

Este indicador proporciona una lectura fácil del mercado basado en niveles estadísticos de Gauss, al igual que la metodología Market Profile®.

Utilizando una formula exclusiva el indicador estima dinámicamente las zonas que mejor representan dónde los movimientos del mercado permanecerán la mayor parte del tiempo (aprox. 70% del tiempo).

Esto nos permite mirar el mercado de una forma más simple evitando caer en movimientos no relevantes.

El precio se mueve despacio dentro de las zonas señaladas, mostrando baja volatilidad y lateralidad y tiende a moverse rápido fuera de ellas mostrando tendencias claras con mucha volatilidad, este punto es ideal para establecer dónde debemos ejecutar estrategias tendenciales y/o laterales.

Descripción de las líneas en el gráfico





Cada 3 lineas juntas representan un RANGO donde estadísticamente el precio permanecerá más tiempo moviéndose dentro que fuera de la zona.

Línea superior representa parte alta del rango / precios caros.

Línea superior representa parte alta del rango / precios caros. Línea central representa "precio más aceptado" dentro del rango.

Línea central representa "precio más aceptado" dentro del rango. Línea inferior representa la parte baja del rango / precios baratos.

Formas y color de las zonas





Cada zona es única, dependiendo de los movimientos de mercado que den lugar a ellas:

Zonas estrechas representan mercados con "baja volatilidad".

Zonas altas representan mercado de "alta volatilidad".

Zonas largas son indicativas de mercados laterales.

Zonas rojas cuando el mercado baja.

Zonas azules cuando el mercado sube.

Parámetros

Use Volume. Marca true para utilizar el volumen del broker en los cálculos de las zonas. Back Bars. Numero de velas atrás para mostrar zonas.

Ejemplos de uso

Cuando el precio rompe la línea superior hay alta probabilidad de un breakout alcista.

Cuando el precio rompe la línea inferior hay alta probabilidad de un breakout bajista.

Cuando estamos operando bajistas el mejor lugar para situar los stoploss es encima de la línea superior.

Cuando estamos operando alcistas el mejor lugar para situar los stoploss es debajo de la línea inferior.



























