Control Trading Market Zones MT5

Market Zones MT5

  • Este indicador proporciona una lectura fácil del mercado basado en niveles estadísticos de Gauss, al igual que la metodología Market Profile®.
  • Utilizando una formula exclusiva el indicador estima dinámicamente las zonas que mejor representan dónde los movimientos del mercado permanecerán la mayor parte del tiempo (aprox. 70% del tiempo).
  • Esto nos permite mirar el mercado de una forma más simple evitando caer en movimientos no relevantes.
  • El precio se mueve despacio dentro de las zonas señaladas, mostrando baja volatilidad y lateralidad y tiende a moverse rápido fuera de ellas mostrando tendencias claras con mucha volatilidad, este punto es ideal para establecer dónde debemos ejecutar estrategias tendenciales y/o laterales.
Descripción de las líneas en el gráfico

    Cada 3 lineas juntas representan un RANGO donde estadísticamente el precio permanecerá más tiempo moviéndose dentro que fuera de la zona.
  • Línea superior representa parte alta del rango / precios caros.
  • Línea central representa "precio más aceptado" dentro del rango.
  • Línea inferior representa la parte baja del rango / precios baratos.
Formas y color de las zonas

Cada zona es única, dependiendo de los movimientos de mercado que den lugar a ellas:
  • Zonas estrechas representan mercados con "baja volatilidad".
  • Zonas altas representan mercado de "alta volatilidad".
  • Zonas largas son indicativas de mercados laterales.
  • Zonas rojas cuando el mercado baja.
  • Zonas azules cuando el mercado sube.
Parámetros
  1. Use Volume. Marca true para utilizar el volumen del broker en los cálculos de las zonas.
  2. Back Bars. Numero de velas atrás para mostrar zonas.
Ejemplos de uso
  • Cuando el precio rompe la línea superior hay alta probabilidad de un breakout alcista.
  • Cuando el precio rompe la línea inferior hay alta probabilidad de un breakout bajista.
  • Cuando estamos operando bajistas el mejor lugar para situar los stoploss es encima de la línea superior.
  • Cuando estamos operando alcistas el mejor lugar para situar los stoploss es debajo de la línea inferior.








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Expert Lims S.L
Indicators
Shows on the chart a two moving averages histogram. It allows to send alerts to MetaTrader platform when the crossovers occurs. You can use it on any timeframe, moving averages settings can be adapted as well as the appearance and colors. The parameters for the indicator are Fast moving average period Slow moving average period Moving Average Mode Moving Average Price Alert on crossovers Histogram Bar Width Bullish Color Bearish Color
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Control Trading Intraday Zones
Expert Lims S.L
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Indicators
Control Trading Intraday Zones shows the best candles-zones to trade intraday. Shows maximum of the day and minimum of the day zones, adaptable to each symbol, gives you a guide to know the best zones to make the best intraday trades. Indicator goes from -100 (lowest of the day) to 100 (highest of the day), when 0 is middle price of the day. For example, when price reaches high of the day the indicador will continue showing max levels even the price continue rising, because indicator limits to 1
Hanseatic Stoller
Expert Lims S.L
Utilities
Searches on every symbol on MT4 MarketWatch. System Stoller% uses Williams% and StarcBands to calculate trend, entries and exits. Works only for H1 timeframe. Input parameters: Period: Number of bars to search. Refresh_min: Number of minutes to wait between searches. ShowTrendChanges: Signals on trend changes. ExtendPeriod: Extend period to calculate signals order. UseADXFilter: Confirm entry using ADX on M15. BullColor: Font color on buy entries BearColor: Font color on sell entries. Results
Intraday Levels Advanced
Expert Lims S.L
Indicators
Intraday Levels shows intraday levels grid for intraday trading Shows a grid for the day levels, gives you a guide to know the trend and to measure intraday trades (stop-loss and take-profit). Parameters are: Levels Mode: Basic mode: Shows highest, lowest and middle levels. Advanced mode: Shows highest, lowest, middle and intermediate levels. Fibonacci mode: Shows session Fibonacci retracements levels. Momentum mode: Shows delayed Advanced levels to identify momentum. Smooth Period (Momentum m
Market Zones
Expert Lims S.L
Indicators
Market Zones This indicator provides an easy way to get to trade based on Gaussian statistical levels similar to the Market Profile  methodology. Using an exclusive formula the indicator estimates dinamic zones where the market movements statistically remains most of the time (70%), this allows to see the market on a simplified way avoiding following non-relevant bar movements. Prices stay calm inside market zones and tend to move faster outside the zones. This is crutial to identify best zones
Control Trading Support And Resistance
Expert Lims S.L
Indicators
Control Trading Support And Resistance Es un indicador independiente del TimeFrame que permite proyectar niveles más relevantes del mercado en función del plazo de tiempo de la operativa. Los colores del indicador están escogidos para diferenciar entre los diferentes tipos de niveles y destacar a los más relevantes. Este indicador permite visualizar en un mismo gráfico los posibles objetivos relevantes que los diferentes traders pueden emplear siguiendo diferentes tipos de operativas en funció
Control Trading Support And Resistance MT5
Expert Lims S.L
Indicators
Control Trading Support And Resistance Es un indicador independiente del TimeFrame que permite proyectar niveles más relevantes del mercado en función del plazo de tiempo de la operativa. Los colores del indicador están escogidos para diferenciar entre los diferentes tipos de niveles y destacar a los más relevantes. Este indicador permite visualizar en un mismo gráfico los posibles objetivos relevantes que los diferentes traders pueden emplear siguiendo diferentes tipos de operativas en funció
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